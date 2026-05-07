【速報】ゴールデンウィーク大型連休は、母の日ギフトの売れ行きに影響を与えるのか？2026年5月GW期間集計、母の日ギフトの売れ筋商品ランキング TOP10 2026年GW版を発表！結果は影響を与えず。

Groov株式会社

母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」（ https://hahanohi.me/ (https://hahanohi.me/)）は、

集計期間を2026年5月2日(土)～5月6日(水)のゴールデンウィーク期間に限定して、楽天アフィリエイト成果報酬件数の実績値をもとにランキング集計したところ、結果は“通常時とほぼ変わらず”という興味深い結果になりました。

従来は、「GW帰省に合わせた手土産需要」や、「前もって受け取れるスイーツ・雑貨系ギフト」が伸びると考えられていました。しかし2026年は、ソーシャルギフト（eギフト）の普及や、“4月早割～母の日当日～遅れてごめんね需要”まで続くロングテール化が進行。

その結果、ゴールデンウィーク連休やお出かけなどの特有な条件の影響は受けず、通常時のランキングとほぼ変わらない結果となりました。

なお、このランキングは、アフィリエイトプログラムの成果報酬実績をもとに集計し、発表しています。

母の日ギフトの売れ筋商品ランキング TOP10 2026年GW版

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/

ゴールデンウィークは、母の日ギフトの売れ行きに影響するのか――。

母の日.meでは、前年において「ゴールデンウィーク帰省にあわせた“お土産兼ギフト”需要」や、「事前受け取りしやすいスイーツ・雑貨系ギフトの伸長」を予測していました。

しかし、2026年の母の日商戦では、こうした“日程や物流に左右される動き”よりも、より大きな構造変化が見られました。

具体的には、ソーシャルギフト（eギフト）の普及により「当日でも間に合う」という選択肢が広がり、従来のような“事前準備前提の購買行動”が分散。さらに、4月の早割から母の日当日、そして「遅れてごめんね」需要まで続く“ロングテール化”が進行したことで、購買タイミング自体が大きく変化しています。

その結果、ランキングについてもゴールデンウィークの影響は限定的となり、早割・直前・当日といった時期ごとの大きな変動は見られませんでした。

また、カーネーションを中心としたフラワーギフトは引き続き安定した人気を維持しながらも、食品・スイーツ・健康・実用品といった“いたわり志向のギフト”が着実に存在感を高めています。

2026年の母の日は、「いつ買うか」ではなく、「どう気持ちを伝えるか」が重視される時代へと移行していることが、今回の結果から明らかになりました。

母の日ギフトの売れ筋商品ランキング TOP10 2026年GW版

【1位】そのまま飾れるブーケと選べるスイーツギフト

手間いらずでそのまま飾れる、新しいスタイルのフラワーギフト。保水ゼリー入りで水換え不要、花瓶もいらず届いたまま飾れる手軽さが魅力です。忙しいお母さんでも気軽に楽しめる“手間なしフラワー”。さらに、人気スイーツをお好みでプラスすることができます。負担をかけずに感謝の気持ちを届けられるやさしいギフトです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank1

店舗名：お花ギフト ブルーミー（bloomee）

価格：2,980円～

【2位】選べる21通り 花と雑貨のギフトセット

華やかなカーネーション鉢と、折り畳み傘や扇子など実用雑貨を組み合わせた、母の日に人気の“花＋実用品”ギフトセット。見た目の華やかさだけでなく、毎日使えるアイテムがセットになっているため、「きれい」も「実用性」も両立できるのが魅力です。選べる組み合わせも豊富で、お母さんの好みに合わせて贈れるのも嬉しいポイント。“気が利く母の日ギフト”として人気を集めています。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank2

店舗名：ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ

価格：2,999円～

【3位】2色植えカーネーション＆ミニバウムクーヘンのセット

華やかなカーネーション鉢と、人気のバウムクーヘンをセットにした母の日限定ギフト。鮮やかな花色が感謝の気持ちを彩り、しっとり優しい甘さのスイーツが“ほっとする時間”を届けてくれます。2色植えや寄せ植えなど、おしゃれで特別感のあるデザインも魅力。見た目の華やかさと“食べて楽しめる”嬉しさを両立した、母の日に人気の花＋スイーツギフトです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank3

店舗名：おいもや

価格：3,090円～

【4位】選べるあじさい32種

花好きのお母さんに贈りたい、華やかなアジサイの鉢植えギフト。人気の「万華鏡」や「マジカル」「コンペイトウ」など、選べる32種類の豊富なラインナップが魅力です。カーネーションとはひと味違う特別感があり、母の日から初夏まで長く花を楽しめるのも人気の理由。華やかさと上品さを兼ね備え、「長く楽しんでほしい」という想いを届けられる母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank4

店舗名：Fleur Town 吉本花城園

価格：4,742円～

【5位】母の日限定 Yunth美容液ギフトセット

2025年以降に母の日市場へ参入した新興ブランドのひとつである「Yunth」が、第1位を獲得しました。母の日商戦が本格化する前の4月において、楽天総合ランキング（デイリー・2026年3月22日付）で1位を獲得するなど、高い注目を集めています。人気の生ビタミン美容液に、カーネーション（造花）を添えたギフトセットは、実用性と特別感を兼ね備えたアイテムとして支持を集めています。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank5

店舗名：Yunth Store

価格：5,980円～

【6位】なでしこのお酒てまり 飲み比べセット

ころんと可愛いミニボトルで、いろいろな味わいを楽しめる梅酒の飲み比べセット。「なでしこのお酒てまり」は、華やかな見た目とフルーティーで飲みやすい味わいが魅力で、お酒好きのお母さんへの母の日ギフトにぴったりです。上品でおしゃれなパッケージは特別感もあり、“花以外”でも華やかさを演出。おうち時間を少し贅沢に彩る、母の日に人気のご褒美ギフトです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank6

店舗名：紀州の梅酒・日本酒の通販 長久庵

価格：2,497円～

【7位】お母さんの疲れを癒やす健康ギフト 「王様の足枕」

超極小ビーズを使用した、やさしいフィット感が魅力の「王様の足枕」。ふくらはぎから足全体を心地よく支え、短時間でもリラックスできる設計です。使用時間の目安は約10分。就寝前のひとときや、仕事後の休憩タイムに取り入れることで、日々の疲れをやさしく癒します。立ち仕事や家事で頑張るお母さんに、くつろぎの時間を届ける思いやりのギフトです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank7

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：価格：2,980円 ※送料別

【8位】高級具材が丸ごと入った超高級お茶漬け

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華な海鮮を贅沢に味わえる高級お茶漬けセット。素材の旨みをそのまま楽しめる本格的な味わいで、手軽に特別感のある一杯が完成します。常温保存が可能で扱いやすく、忙しい毎日でも気軽に楽しめるのも魅力。上品なギフト仕様で、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物としてぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank8

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：価格：4,299円～

【9位】母の日の国産うなぎ蒲焼き3種セット

母の日の贈り物に人気の国産うなぎ蒲焼き3種セット。長焼き、蒲焼きカット、きざみうなぎの3種類が楽しめる贅沢な詰め合わせで、うな丼やひつまぶしなど様々な食べ方ができます。特別感のあるグルメギフトとして、お母さんに喜ばれる母の日プレゼントにおすすめです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank9

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：価格：5,990円～

【10位】ひんやり美味しい プレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリー コーヒーギフト

専門店ならではの深い香りとコクを楽しめる、澤井珈琲のプレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリーセット。ひんやりなめらかな珈琲ゼリーと本格アイスコーヒーは、忙しい毎日に“ほっと一息”を届けてくれる贅沢な味わいです。カフェに行かなくても、おうちで優雅なリラックスタイムを楽しめるのが魅力。「いつもおつかれさま」の気持ちを込めて贈りたい、母の日にぴったりの癒やし系ギフトです。

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/#rank10

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：価格：3,880円～

2026年GW版ランキングから見えた5つのトレンド

1. 「手間なしフラワー」が新定番に

今回1位を獲得したのは、「そのまま飾れるブーケ」。

保水ゼリー入りで水換え不要、花瓶も不要という“手間なしフラワー”が圧倒的人気となりました。

従来の「お花はきれいだけど手入れが大変」という課題を解消し、「届いてすぐ飾れる」「忙しくても楽しめる」というタイパ性が高く評価されています。

2. 「花＋実用品」が圧倒的に強い

2位・3位にランクインしたのは、「花＋雑貨」「花＋スイーツ」の組み合わせギフト。

単なるフラワーギフトではなく、“実際に使えるもの”をセットにした商品が人気を集めています。

これは、「華やかさ」と「実用性」を同時に満たしたいという、近年の母の日ギフト需要を象徴しています。

3. カーネーション一強から「アジサイ人気」へ

4位には、選べる32種類のアジサイギフトがランクイン。近年、母の日では「長く楽しめる花」が支持されており、初夏まで楽しめるアジサイ人気が拡大しています。

4. 「美容・健康・癒やし」が急伸

5位の美容液ギフト、7位の足枕など、“お母さんをいたわるギフト”も存在感を強めています。

これは単なる実用品ではなく、「ゆっくりしてね」「いつまでも元気でいてね」というメッセージを届ける、“ご自愛ギフト”として選ばれています。母の日は、「ありがとう」だけでなく、「おつかれさま」を伝えるイベントへと変化しています。

5. 「消えもの」はやはり強い

高級お茶漬け、うなぎ、コーヒーゼリーなど、“食べてなくなるギフト”も安定した人気を維持しています。

2026年の母の日は、「センス」よりも「外さないこと」が重視される傾向が強まっています。

今回のランキングで明らかになったのは、ゴールデンウィークという特殊な時期であっても、“母の日ギフトの本質”は変わらなかったという点です。

選ばれているのは、「 負担をかけない」「 実用的」「 癒やされる」「 気を遣わせない」「 特別感がある」そんな、“お母さん想い”が伝わるギフトばかりでした。

2026年の母の日は、「いつ買うか」ではなく、「どう気持ちを伝えるか」が重要な時代へ。

“感謝＋いたわり”を届けるギフトが、これからのスタンダードになっていきそうです。

母の日ギフトの売れ筋商品ランキング TOP10 2026年GW版

https://hahanohi.me/gw-gift-rank/

今回発表した母の日ギフトランキングをぜひ参考にし、お母様に喜んでいただける素敵なプレゼントをお選びください。大切な母の日のひとときを、心から愛するお母様と共に、素晴らしい思い出として残せるようお祈りしております。

なお、母の日.meでは、売れ筋商品ランキングから2026年の母の日トレンドが読み取れるよう、「まだ間に合う」「直前期」「遅れてごめんね」のランキングも集計・公開する予定です。

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 11,001件、成果報酬成約件数 682件

調査期間：2026年5月2日～5月6日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

■母の日.meについて

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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