御茶ノ水駅徒歩１分の立地にカフェ以上の居心地、オフィス以上の集中環境「いいオフィス御茶ノ水駅前 by BOTTOS 没頭作業カフェ」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、株式会社Aiflowkと提携して東京都・御茶ノ水に「いいオフィス御茶ノ水駅前 by BOTTOS 没頭作業カフェ」をオープンいたしました。

「没頭」を空間と技術から提供する

BOTTOSが目指したのは、「カフェか、オフィスか」の二者択一ではなく、「カフェの居心地で、オフィス以上の作業ができる場所」です。

御茶ノ水という、ビジネスパーソンと学生が交差する街で、誰もが頼れる「集中のための拠点」となること。短時間の30分でも、終日の集中作業でも、自分のリズムに合わせて使い分けられる柔軟性を、空間設計と運営システムの両面から実装しました。

「没頭」のためだけに設計された、空間とフロアルール

全60席。フロアごとに通話ルールを定め、2階はイヤホン装着のうえweb会議OK、3-4階はテレカンブース以外での会話を禁止としています。

電話・Web会議が必要な方も、無音で集中したい方も、互いの「没頭」を邪魔せずに共存できる設計です。

ふらりと立ち寄れる、駅徒歩1分・全60席の手軽さ

JR御茶ノ水駅から徒歩1分。営業時間は朝8:00～夜22:00、定休日なしでご利用いただけます。料金は1時間500円から、1日最大2,100円。OPEN記念で来店で初回使える無料ドリンククーポンあり。

出張の合間、講義の合間、外回りの30分、終電前の最後の追い込みまで、御茶ノ水で過ごすあらゆる「集中したい時間」をカバーします。

オフィス以上の作業環境を、すべての席に

高級オフィスチェアを全席に配置し、モニター無料貸出（Type-C、HDMIケーブル付き）、各席電源、下り380Mbps／上り390Mbpsの高速Wi-Fi（5GHz対応）を完備。

どこのカフェより作業空間にこだわっています。

【代表メッセージ】株式会社Aiflowk 代表取締役 鷲頭 史一

私自身、かつて御茶ノ水で会社員・フリーランスとして働いていた頃、駅周辺には集中して取り組める場所がほとんどありませんでした。カフェで、作業に適さない椅子と机を使いながら頑張るビジネスパーソンの姿を見て、「気軽に立ち寄れて、オフィス並みに集中できる場所があれば」「頑張る人を応援したい」という想いから、BOTTOSは生まれました。

『場』と『技術』を掛け合わせ、人が自然と夢中になれる空間を実装する──それが当社の使命です。御茶ノ水駅前店を起点に、働く人・学ぶ人を支える場所を全国へ広げていきます。

いいオフィス御茶ノ水駅前 by BOTTOS 没頭作業カフェ 店舗情報

住所：東京都千代田区神田駿河台2丁目6-10 田中ビル 2-4階

営業時間：8:00~22:00（随時24時間営業に移行予定）

定休日：なし

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/chiyodaku/ochanomizuekimae-by-bottosworkcafe

■特徴

【立地】

・JR御茶ノ水駅より徒歩1分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・モニター

・自動販売機

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

いいオフィス加盟店募集～省人化システムを低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム「E Solution」は、スマートロックとアプリ、管理画面を連携させることで、受付・決済・入退室・予約管理のすべてを自動化し、無人運営を実現するシステムです。

1. 入退室管理

Akerun/KEYVOX/SESAMI/リモートロックなど主要スマートロックと連携。セルフチェックインによる省人運営を支援します。

2. 予約・決済

ドロップイン、月額会員、会議室・テレカンブース予約をひとつのシステムで管理。決済までアプリ内で完結します。

3. 会員管理

利用履歴・契約情報・売上をリアルタイムで一元管理。月次の運営判断に必要なデータが、すぐ手元に揃います。

4. 遠隔モニタリング

Safieカメラ連携により、店舗にスタッフを置かずに利用状況を把握。トラブル時の遠隔対応も可能です。

5. 集客導線

いいオフィス公式ポータルに加えて、インスタベース・SPACEMARKETとも連携。約21万人の既存アプリ会員に向けた集客動線が標準で確保されます。

『E-Solution』は、月額33,000円(税込)から導入可能です。コワーキングスペース・自習室の新規開業はもちろん、既存施設の運営効率化、人手不足の解消、夜間や早朝の営業時間拡大、複数拠点展開の標準化にも活用いただけます。

「ブランド・価格・空間設計の独自性は守ったまま、運営の仕組みと集客導線だけを強化したい」─BOTTOSのような事業者様にとって、E-Solutionは現実的な選択肢となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

コワーキングスペース・自習室・シェアオフィスを運営される事業者様、新規開業をご検討の事業者様は、下記よりお問い合わせください。

https://e-office.inc/contact/

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X：https://x.com/ii_office