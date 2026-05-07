GiGO福岡天神・GiGOヨドバシ博多・GiGO中間と連携！福岡エリアで周遊型エンタメモデルを提供開始

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、

VR BASE TOKYO 福岡店および、全国でアミューズメント施設を展開する株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：二宮一浩）が運営するGiGO福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGO中間の3店舗との連携により、福岡エリアにおいて複数のエンターテインメント施設を横断した「周遊型エンタメモデル」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、XR体験施設「XRセンターゲームスペース 福岡店」、VR体験施設「VR BASE TOKYO 福岡店」、ならびにGiGO福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGO中間をつなぐことで、施設間の回遊を促進し、エリア全体での滞在時間の延長や新たな消費機会の創出を図るものです。

異なる業態のエンターテインメント施設が連携することで、来場者はVR・XR体験からクレーンゲームまで、多様なエンターテインメントを1日で効率的に楽しむことが可能となり、福岡エリアにおける回遊性と体験価値の向上を目指します

周遊型エンタメモデルの概要

本取り組みは、XR体験施設「XRセンターゲームスペース 福岡店」および「VR BASE TOKYO 福岡店」、GiGOが展開するアミューズメント施設を横断し、複数のエンターテインメントを1つのパッケージとして提供する周遊型サービスです。

各施設の強みを組み合わせることで、来場者は短時間でも複数のエンターテインメントを効率的に体験でき、単体施設では得られない付加価値の高い体験を提供します。

また、施設間の回遊導線を設計することで、エリア全体での滞在時間の延長や消費機会の創出を図り、結果として顧客単価の向上につながる仕組みとなっています。

周遊パック詳細（対象施設・体験内容）

本周遊パックは、福岡エリアに展開する以下3施設を対象に提供されています。

【対象施設】

・VR BASE TOKYO 福岡店

・XRセンターゲームスペース 福岡店

・GiGO福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGO中間のうち1店舗利用可能

本パックでは、各施設にて以下の体験が可能です。

【体験内容】

・VR BASE TOKYO 福岡店：「VRサバスポINFINITY」「VAR BOX」体験

・XRセンターゲームスペース 福岡店：「ニンジャブレイカー」または「マジックガーディアンズ」いずれか1コンテンツ体験

・GiGO：クレーンゲーム500円分（1回）利用

なお、本パックはVR BASE TOKYO 福岡店にて購入可能で、1名様につき1枚のチケットでご利用いただけます。

本パックにより、VR・XR・アミューズメントといった異なる体験を1日で効率的に楽しむことが可能となり、施設間の自然な回遊を促進する設計となっています。

メディア関係者様へ

本取り組みに関する取材、施設視察、体験取材を随時受け付けております。

周遊パックの実体験機会のご提供に加え、代表取締役CEO／プロデューサー 小林大河へのインタビュー対応も可能です。

番組ロケ、記事掲載、インフルエンサーによる体験取材などをご検討の際は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。



お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp