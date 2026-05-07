総合不動産エム・ジェイホーム、重度障がい者向けグループホームを全国10拠点で開発推進。福祉インフラ不足を不動産の力で解決へ。

株式会社エム・ジェイホーム

滋賀県内全域で不動産仲介・管理・建築・売買を手掛ける総合不動産会社、株式会社エム・ジェイホーム（所在地：滋賀県長浜市、代表取締役：葛川睦、以下「当社」）は、重度障がい者の方々が安心して暮らせる住環境の整備を目的として、全国各地で重度障がい者向けグループホームの開発を開始いたしました。

コーポレートサイトはこちら(https://www.mj-home.co.jp/)

地域における福祉インフラとしての役割が期待される一方、全国的に供給が十分とはいえない、重度障がい者向けグループホーム。

当社は、こうした社会課題に対し、不動産会社としての開発力を活かすことで、安心・安全な住まいの供給拡大に貢献してまいります。

現在、当社では以下の10か所において、重度障がい者向けグループホームの開発を推進しております。

■ 現在進行中の開発予定地（全国10拠点）

北陸

・石川県金沢市法光寺町

・富山県富山市新庄町

・富山県富山市下赤江

・福井県福井市高木

近畿

・和歌山県和歌山市毛見

・兵庫県高砂市

・兵庫県姫路市

関東

・群馬県高崎市

・茨城県水戸市本町

・茨城県日立市

⚫︎重度障がい者向けグループホームとは

障害支援区分（福祉サービスの必要性を示す指標）が高く、手厚いサポートを必要とする方や、精神・身体障がいのある方が、支援を受けながら共同生活を送るための住居であるグループホームです。

専門性の高いサポートスタッフや夜間支援員の配置により、安心して過ごせる環境を提供します。大きな特徴は、入所施設とは異なり、地域コミュニティに溶け込んだ「住宅」である点です。たとえ重い障害を抱えていたとしても、地域の一員として、自分らしく安心して暮らすための重要な選択肢です。

現在、障害者向けグループホームの不足は全国的な課題であり、多くの待機者が発生しています。

当社はこれまで、不動産開発・建築・賃貸管理で培ってきたノウハウを活かし、福祉事業者様、地域社会、投資家の皆様と連携しながら、社会的意義の高い不動産開発に取り組んでまいりました。

2021年、社会的課題の解決を目指して立ち上げた、「つなぐプロジェクト」。

不動産の総合力を活かし、福祉施設を必要とする人と、不動産を有効活用したいオーナー様を「つなぐ」ことで、社会貢献と資産活用の両立を目指します。

滋賀県から始まった「つなぐプロジェクト」は、全国へ拡大。

施設が不足している地域を優先し、支援が必要な人々のための建物を計画的に整備しています。さらに、高齢者向け住宅の不足にも対応し、見守りサービス付き賃貸など新たな取り組みも進行中です。

今後も株式会社エム・ジェイホームは、地域に必要とされる住まいづくりを通じて、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、社会性と収益性を両立した事業展開を推進してまいります。

会社名：株式会社エム・ジェイホーム

代表者：代表取締役 葛川 睦

設立 ：平成17年11月

資本金：66,000,000円

所在地：〒526-0835 滋賀県長浜市室町109-1 16街区14番

コーポレートサイト：https://www.mj-home.co.jp/

賃貸住宅・物件情報サイト：https://www.chintai-siga.com/