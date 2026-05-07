親を頼れない高校生の“社会への一歩”を支える【社会人ボランティア】120名募集　～巣立ちプロジェクト2026～　会場参加・オンライン参加が選べます！

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル



巣立ちプロジェクトは、半年間・全6回。

高校生の成長を間近で感じられる、認定NPO法人ブリッジフォースマイル（B4S）の代表的なプログラムです。

■特別な資格は不要！寄り添う心で、子ども支援をはじめませんか。

虐待や貧困などを理由に、児童養護施設や里親家庭で暮らす高校3年生の多くは、高校卒業と同時に巣立ち、ひとりで生活を始めます。18歳で、住まい・仕事・お金・人間関係など、すべてを自分で背負うことになります。

B4Sの巣立ちプロジェクト（巣立ちPJ）は、高校生が社会に踏み出すために必要な知識・経験・コミュニケーション力を学び、また、同じような環境の仲間や社会人ボランティアとのつながりを作るプログラムです。

昨年は首都圏、佐賀、熊本、北海道から263名の高校3年生と123名の社会人ボランティアが参加しました。

「安心できる大人のひとり」として、あなたのボランティア参加をお待ちしています！

特別なスキルは必要ありません。必要なのは、寄り添う気持ちだけです。

■半年間で生まれる“変化”

巣立ちPJでは、毎回のワークや対話を通じて、高校生の表情や言葉が少しずつ変わっていきます。

最初はうつむきがちで、話すことに緊張していた高校生が、

3回目には「バイトでこんなことがあった」と自分から話してくれるようになり、

最終回には「将来はこんな仕事をしてみたい」と未来の話をしてくれるようになります。

巣立ちPJに参加する、高校生・ボランティア・スタッフは、毎回同じメンバーです。

最初はお互い緊張していますが、次第に打ち解けてきます。「何気なく話す」というスキルは、施設を巣立っていく若者にとって、大きな力になります。誰かに話せたり、相談ができれば、孤立を防ぐことができるからです。また、参加したボランティアの方からは、「誰かのためにと思っていた活動が、自分の視野や考え方を広げてくれる経験になった。」「普段の生活では関われない多様な業種・経験の大人と出会えたのも嬉しかった。」との声が寄せられています。

■会場型とオンライン型 参加スタイルを選べます

あなたの生活スタイルに合わせて、2つの関わり方があります。



会場型

直接会って関われます。セミナー中のサポート以外にいろんな役割を分担し合います。

オンライン

全国どこからでも参加可能（海外参加もあり）。時間や体力的負荷は軽めに参加できます。

北海道、佐賀、熊本にお住いの方はオンライン型への参加だけでなく、ぜひ各地の「会場型」への参加も、ご検討ください

ブランチについて

高校生と社会人ボランティアは「ブランチ」というチームに所属します。半年間の活動は１人ではなく、固定のブランチ単位で活動しますのでご安心ください。各ブランチは、高校生と社会人ボランティアをあわせて総勢20～25名前後です。

※参加するブランチは、ご希望に沿えない場合がございますので予めご了承ください。

ー 2026年度のブランチ（確定分） ー

●日曜ブランチ 8/16 9/13 10/18 11/15 12/13 1/24

【会場型】 中野・横浜・千葉・北海道（札幌）

【オンライン】

●土曜ブランチ 8/22 9/19 10/24 11/21 12/9 1/30

【会場型】 秋葉原・国分寺・横浜・熊本・佐賀

【オンライン】

※今年度は新たに「神戸会場型」の立ち上げが決定しました！

セミナー日程などの詳細は、確定次第あらためてご案内いたします。

ご興味のある方は、まずはボランティア登録をお願いいたします。

プログラム概要

高校生が来る前に、最後の打ち合わせをする社会人ボランティア。ブランチリーダーも、ボランティアの方が担当しています。オンラインブランチ。セミナーのあとには、振り返りを行い、次回に備えます。

詳細案内→こちら（PDF） (https://www.b4s.jp/wp-content/uploads/2026/04/07f4f6b3aec71b252be17c34a1662056.pdf)

■期間 8月～翌１月 （事前研修等は、７月開催）

●事前研修 「児童養護施設と虐待の心理的影響」

都合の良い日程でオンライン研修を受講してください。

日程：5月17日(日)/7月11日(土)/7月26日(日) 10時～12時

●巣立ちインプット会

巣立ちPJ参加者へ心構えや補足説明をします。７月開催。（開催日複数あり）

●各セミナーの前の週（または２週前）に「虎の巻」と呼ばれる予習会をオンラインで開催

●巣立ちセミナー 全６回

■参加までの流れ（３ステップ）

１.まず、「詳細案内」をご覧ください → こちら（PDF）(https://www.b4s.jp/wp-content/uploads/2026/04/07f4f6b3aec71b252be17c34a1662056.pdf)

２.【ボランティア登録】をお願いします。 → こちら(https://www.b4s.jp/supporter-action/)

巣立ちPJへの参加申し込みは5/4～になりますが、サポーター登録は通年承っております。

お早めに登録をお進めください。

３.事前研修「児童養護施設と虐待の心理的影響」等に参加

↓

巣立ちセミナー開始！

■参加費

・ボランティア登録費 2,000円

・ハンドブック代 1,400円（発送料、事務手数料含む）

→テキストとして使用するハンドブック『巣立ちのための60のヒント』の購入になります。

・研修参加費(「児童養護施設と虐待の心理的影響」) 2,000円

・その他雑費（お菓子・飲み物代など） 1,500円

※会場型のみ。昨年の参加費です。今年も同程度を予定していますが別途お伝えします。

あなたの参加が、ひとりの未来を支えます。

高校生にとって、“信頼できる大人”は圧倒的に不足しています。

あなたの半年間の伴走は、若者が社会に踏み出すときの大きな支えになります。

ぜひ、ご参加ください。

★巣立ちプロジェクトのボランティア募集チラシはこちら(https://www.b4s.jp/wp-content/uploads/2026/04/e5882bcc53f25ecd9f8e04244ed2a548.pdf)

★ボランティアの声はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=rKqTxUVrYOY&t=5s)

★よくある質問はこちら(https://www.b4s.jp/wp-content/uploads/2025/05/eefeca908e33d0e1d6df9eebe120974b.pdf)

■巣立ちプロジェクト オンライン質問受付会

「巣立ちプロジェクト」について、”初めての方”向けの質問受付会です。

「ボランティア登録をしていないけど大丈夫？」

「どんな活動かもう少し詳しく知りたい」など、

少しでも気になっている方が気軽に参加できる質問受付会になっております。

直接お話しした方がボランティア活動のイメージしやすいと思いますので、

迷われている方やご質問がある方は、ぜひお気軽にご参加ください♪♪

「まずは話を聞いてみたい」という方も大歓迎です！

5月17日（日） 12:30ー13:30

5月31日（日） 12:30ー13:30

6月12日（金） 20:30ー21:30

※要予約 開催日2日前予約〆切

お申込はこちら！ 【お申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuHYoSQoTNhfEMiPrlXj6LE-CY4u5ixhQfOgYALW_FDKnDeQ/viewform)】