株式会社 Susanoh Beyond Farmが運営するリラクゼーション施設「PHYSIO RELAX IZUMO」が、利用者増加を受け営業時間を拡大

株式会社 Susanoh Beyond Farm

株式会社SusanohBeyondFarm（本社：島根県出雲市、代表取締役社長：鄭賢太）が出雲市渡橋町で運営するリラクゼーション施設「PHYSIO RELAX IZUMO（フィジオ リラックス イズモ）」は、2025年10月7日の開業以降、多くのお客様にご来店いただき、新規とリピーターが増加していることを受け、平日の営業時間をこれまでの17時開始から11時開始へと拡大いたします。また、子育て世代にも配慮し、店内にキッズスペースも新設しました。

「PHYSIO RELAX IZUMO」は、理学療法士の知見をもとに監修された、身体の不調を根本原因から整えるリラクゼーションサロンです。一般的な癒しを目的とした施術とは異なり、一人ひとりの身体の状態に合わせたアプローチにより、症状の軽減とコンディション改善を目指す“本格派”のサービスを提供しています。

開業から約半年で、多くのお客様にご来店いただき、特に「その場しのぎではなく、根本的・継続的に身体を整えたい」というニーズを持つ方々から支持をいただいています。

こうした中、「日中の時間帯にも利用したい」という多くの声に応え、平日の営業時間を11時開始へと拡大しました。これにより、これまで仕事終わり以外では通いづらかった方にも、より柔軟にご利用いただけるようになります。さらに、子育て世代の方にも安心して来店いただけるよう、店内にキッズスペースを設置しました。小さなお子様がいることで来店をためらっていた方にも、気軽に身体のケアを受けていただける環境を整えています。

【PHYSIO RELAX IZUMO の特徴】

- 院長（理学療法士）の認定を受けたスタッフによる施術- 癒しのみならず、症状軽減を目指す本格施術- 一人ひとりに合わせたオーダーメイド施術- キッズスペース完備で子育て世代も通いやすい環境- 提携ホテルへの出張施術あり- ビジネス出張・観光合間のリフレッシュにも最適

【今後の展開】

今後も「PHYSIO RELAX IZUMO」は、地域に根ざしたリラクゼーション施設として、幅広い世代の健康維持・向上をサポートし、より多くの方に継続的な身体ケアの価値を提供してまいります！

また、弊社他事業である「農業」「飲食」とも連携し、健康でオーガニックな商品開発・提供なども予定していますので、ご期待ください！

【店舗概要】

店舗概観 ※入口は1F緑扉ゆったり和やかな施術室昼間はキッズスペース完備理学療法士監修の施術

施設名：PHYSIO RELAX IZUMO

所在地：島根県出雲市渡橋町255-4アメージング渡橋2階2号室

開業：2025年10月

院長：金田 大貴（カナタ ダイキ）

営業時間：平日・土日 11:00～2300（最終受付 22:00）※定休日は火曜日

店舗URL：https://select-type.com/s/physio_relax_izumo

SNS：https://www.instagram.com/physiorelaxizumo/

その他：https://izumo.mypl.net/article/newopen_izumo/102598

※アルバイト・業務委託募集はこちら(https://jp.indeed.com/job/%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%BB%E3%81%90%E3%81%97%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%88-7f15e01864364e74)

【会社概要】

会社名 ： 株式会社 Susanoh Beyond Farm（スサノオビヨンドファーム）

代表者 ： 代表取締役社長 鄭 賢太（テイ ケンタ、Chong Hyontae）

所在地 ： 〒693-0503 島根県出雲市佐田町須佐737-13

設立 ： 2024年6月

事業 ： 山椒農業、その他）飲食店運営、マッサージ店運営 など

URL ： https://www.susanoh-bf.com/

SNS ： https://www.instagram.com/susanoh.beyond.farm?igsh=eWtqdnBlemwwcmFo