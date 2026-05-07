衛星通信（SATCOM）市場2035年に2872億米ドル到達予測 次世代コネクティビティ需要を追い風にCAGR10.2％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
衛星通信（SATCOM）市場は、2025年から2035年までに1087億米ドルから2872億米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は10.2％に上ると見込まれています。通信衛星は、地球の軌道上に配置された人工衛星で、最も広く使用されるのは静止軌道（GEO）に位置する衛星です。これらの衛星は、テレビ放送、電話通信、インターネットデータ、軍事通信など、さまざまな信号を地球の広範な地域にわたって中継します。衛星通信は、特に地理的に離れた地域やインフラが整っていない場所でも、通信を維持するための重要な役割を果たしています。
主要な市場のハイライト
● 衛星通信（SATCOM）市場は、2035年までに2872億米ドル規模に達すると予測されており、このセクターにおける著しい成長と拡大する機会を反映しています。
● 2025年、北アメリカは世界の市場で主導的な地位を占めており、衛星通信における同地域の実力と強い存在感を示しています。
● ンポーネント別に見ると、2025年には機器セグメントが収益の最大シェアを占めており、市場を牽引する上で物理的なハードウェアと技術が果たす重要な役割が浮き彫りになりました。
● 用途別では、2025年に放送セグメントが収益シェアの最大の貢献源となっており、テレビ、ラジオ、マルチメディアプラットフォームにおける衛星を利用したコンテンツ配信の重要性が引き続き高いことが示されました。
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市場の主要な成長要因
衛星通信市場の成長を支える主な要因の一つは、世界中での軍事および防衛費の増加です。政府や防衛機関は、安全で信頼性の高い通信経路を確保するために衛星通信を優先し、その結果として防衛関連の需要が拡大しています。さらに、モノのインターネット（IoT）の急成長も大きな推進力となっており、特に遠隔地やインフラが未整備な地域でのデバイスの接続を支えるために衛星通信の重要性が高まっています。数十億台に上るIoTデバイスが導入される中、衛星はデバイス間の継続的なデータ伝送を提供するための不可欠な通信リンクを提供しています。
衛星通信の利用拡大
通信衛星は、リモートセンシングや地球観測、環境モニタリング、農業分析などの分野での需要拡大に伴い、ますます重要な役割を担っています。これにより、公共および民間セクターにおける意思決定が迅速かつ正確に行われるようになっています。また、商業宇宙探査に対する関心が高まり、宇宙旅行や月面探査などの野心的なプロジェクトが増加しています。これらの新しい用途においても、衛星通信は重要な役割を果たしており、指揮統制やデータ伝送の効率化、安全性の確保を支える要素となっています。
主要企業のリスト：
● SES S.A.
● Intelsat
● Eutelsat
● Inmarsat
● Iridium Communications
● Viasat
● Tele sat
● Hughes Network Systems
● Thales Alenia Space
● One Web
● SpaceX (Star link)
● China Satellite Communications Corporation
衛星通信市場の制約要因
衛星通信市場の成長を妨げる主要な制約の一つは、コストの高さです。衛星通信インフラの設計、製造、打ち上げ、および運用には非常に高額な投資が必要です。特に、衛星の打ち上げにはロケットの利用が必要であり、この費用は非常に高く、商業的に利用可能な衛星ネットワークの普及には限界があります。こうしたコストを削減するためには、再利用可能なロケットや小型衛星（キューブサット）の利用促進、さらに効率的な運用管理が必要です。
新興トレンド：LEO衛星ネットワーク
衛星通信業界における新しいトレンドの一つとして、低軌道（LEO）衛星ネットワークの発展があります。LEO衛星は、従来の静止軌道衛星と比べて、より低い高度で地球を周回するため、低遅延、高速データ転送が可能です。この特性により、IoT用途において、より効率的で信頼性の高い通信が可能となります。LEO衛星ネットワークは、環境モニタリングや資産追跡、スマートシティの構築など、IoTが求める高頻度のデータ伝送をサポートする理想的な選択肢として注目されています。
セグメンテーションの概要
コンポーネント別
● 機器
● サービス
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用途別
● 放送
● エアタイム
市場セグメンテーションと地域別展開
衛星通信市場は、主に「機器」「サービス」「放送」などの分野に分類されます。機器セグメントでは、アンテナ、トランスポンダ、モデム、地上局などの物理的なハードウェアが重要な役割を果たし、衛星通信インフラの確立に欠かせません。放送セグメントは、テレビ、ラジオ、インターネットのコンテンツ配信において、特に重要な収益源となっています。地域別では、北アメリカが引き続き市場のリーダーとなっており、先進的なインフラや技術革新によって競争優位を維持しています。今後もこの地域が衛星通信市場の発展を牽引することが予測されます。
日本市場の重要性と機会
日本は、衛星通信技術の導入と発展において重要な役割を果たしてきました。特に日本の広大な地理的特性や、災害対策のための通信インフラ強化が進んでおり、衛星通信は重要な役割を担っています。日本国内でのIoTデバイスの急増や、遠隔地における安定した通信環境の確保に対する需要が高まっており、これにより衛星通信技術の導入が加速しています。日本市場においては、IoT、商業宇宙探査、防衛、さらには環境モニタリングなど多岐にわたる分野での需要が見込まれ、今後さらに成長の機会が広がることが予測されます。
衛星通信（SATCOM）市場2035年に2872億米ドル到達予測 CAGR10.2％で拡大する次世代通信需要とは
● 衛星通信（SATCOM）市場の成長率はどの程度で、今後どこまで拡大すると予測されていますか？
衛星通信（SATCOM）市場は、2025年の1087億米ドルから2035年には2872億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.2％で推移すると見込まれています。高速通信需要の増加に加え、政府・防衛・商業用途の拡大が市場成長を後押ししています。
● 衛星通信（SATCOM）市場の需要を押し上げている主要な成長要因は何ですか？
世界的なデジタル化の進展により、地上インフラが整備されていない地域でも安定した通信を実現できるSATCOMへの需要が高まっています。さらに、航空機・海運・災害対策・遠隔監視・IoT接続など多様な分野で活用が進み、次世代通信インフラとして注目されています。
● 衛星通信（SATCOM）市場で特に成長機会が大きい分野はどこですか？
成長機会が大きい分野として、低軌道衛星（LEO）を活用したブロードバンド通信、航空機内Wi-Fi、船舶向け通信、防衛用途、遠隔地向け企業ネットワークなどが挙げられます。特に高速・低遅延通信を実現する新世代衛星サービスは、多くの企業に新たな収益機会をもたらしています。
● 衛星通信（SATCOM）市場への参入を検討する企業にとって今は好機ですか？
はい、市場が二桁成長を続けている現状は、新規参入や事業拡大を検討する企業にとって有望なタイミングといえます。通信事業者、機器メーカー、ソフトウェア企業、データサービス企業など幅広い業界で協業機会が広がっており、早期参入による先行優位性も期待できます。
● 衛星通信（SATCOM）市場で今後注目すべき競争トレンドは何ですか？
今後は衛星打ち上げコストの低下、LEO衛星コンステレーションの拡大、5G・6Gとの連携、AI活用による通信最適化が競争軸になるとみられます。単なる通信提供だけでなく、統合ネットワークサービスや高付加価値ソリューションを提供できる企業が市場優位性を高める可能性があります。
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Report Ocean株式会社について
Report Ocean株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野で、正確で信頼性の高い最新の調査データおよび技術コンサルティングを求める個人および企業に対して、7年以上にわたり高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンaサルティング、深いデータ分析を提供するリーディングカンパニーです。我々は戦略および成長分析の洞察を提供し、企業の目標達成に必要なデータを提供し、将来の機会の活用を支援します。
私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。
Report Oceanは、私たちのスキルをクライアントのニーズと統合し、適切な専門知識が強力な洞察を提供できると信じています。私たちの専門チームは、多国籍企業、製品メーカー、中小企業、またはスタートアップ企業を含むクライアントのビジネスニーズに最も効果的なソリューションを作成するために疲れ知らずに働いています。
メディア連絡先:
名前 : 西カント
役職 : マーケティングヘッド
TEL : 03-6899-2648 | Fax: 050-1724-0834
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配信元企業：Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
主要な市場のハイライト
● 衛星通信（SATCOM）市場は、2035年までに2872億米ドル規模に達すると予測されており、このセクターにおける著しい成長と拡大する機会を反映しています。
● 2025年、北アメリカは世界の市場で主導的な地位を占めており、衛星通信における同地域の実力と強い存在感を示しています。
● ンポーネント別に見ると、2025年には機器セグメントが収益の最大シェアを占めており、市場を牽引する上で物理的なハードウェアと技術が果たす重要な役割が浮き彫りになりました。
● 用途別では、2025年に放送セグメントが収益シェアの最大の貢献源となっており、テレビ、ラジオ、マルチメディアプラットフォームにおける衛星を利用したコンテンツ配信の重要性が引き続き高いことが示されました。
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市場の主要な成長要因
衛星通信市場の成長を支える主な要因の一つは、世界中での軍事および防衛費の増加です。政府や防衛機関は、安全で信頼性の高い通信経路を確保するために衛星通信を優先し、その結果として防衛関連の需要が拡大しています。さらに、モノのインターネット（IoT）の急成長も大きな推進力となっており、特に遠隔地やインフラが未整備な地域でのデバイスの接続を支えるために衛星通信の重要性が高まっています。数十億台に上るIoTデバイスが導入される中、衛星はデバイス間の継続的なデータ伝送を提供するための不可欠な通信リンクを提供しています。
衛星通信の利用拡大
通信衛星は、リモートセンシングや地球観測、環境モニタリング、農業分析などの分野での需要拡大に伴い、ますます重要な役割を担っています。これにより、公共および民間セクターにおける意思決定が迅速かつ正確に行われるようになっています。また、商業宇宙探査に対する関心が高まり、宇宙旅行や月面探査などの野心的なプロジェクトが増加しています。これらの新しい用途においても、衛星通信は重要な役割を果たしており、指揮統制やデータ伝送の効率化、安全性の確保を支える要素となっています。
主要企業のリスト：
● SES S.A.
● Intelsat
● Eutelsat
● Inmarsat
● Iridium Communications
● Viasat
● Tele sat
● Hughes Network Systems
● Thales Alenia Space
● One Web
● SpaceX (Star link)
● China Satellite Communications Corporation
衛星通信市場の制約要因
衛星通信市場の成長を妨げる主要な制約の一つは、コストの高さです。衛星通信インフラの設計、製造、打ち上げ、および運用には非常に高額な投資が必要です。特に、衛星の打ち上げにはロケットの利用が必要であり、この費用は非常に高く、商業的に利用可能な衛星ネットワークの普及には限界があります。こうしたコストを削減するためには、再利用可能なロケットや小型衛星（キューブサット）の利用促進、さらに効率的な運用管理が必要です。
新興トレンド：LEO衛星ネットワーク
衛星通信業界における新しいトレンドの一つとして、低軌道（LEO）衛星ネットワークの発展があります。LEO衛星は、従来の静止軌道衛星と比べて、より低い高度で地球を周回するため、低遅延、高速データ転送が可能です。この特性により、IoT用途において、より効率的で信頼性の高い通信が可能となります。LEO衛星ネットワークは、環境モニタリングや資産追跡、スマートシティの構築など、IoTが求める高頻度のデータ伝送をサポートする理想的な選択肢として注目されています。
セグメンテーションの概要
コンポーネント別
● 機器
● サービス
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
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用途別
● 放送
● エアタイム
市場セグメンテーションと地域別展開
衛星通信市場は、主に「機器」「サービス」「放送」などの分野に分類されます。機器セグメントでは、アンテナ、トランスポンダ、モデム、地上局などの物理的なハードウェアが重要な役割を果たし、衛星通信インフラの確立に欠かせません。放送セグメントは、テレビ、ラジオ、インターネットのコンテンツ配信において、特に重要な収益源となっています。地域別では、北アメリカが引き続き市場のリーダーとなっており、先進的なインフラや技術革新によって競争優位を維持しています。今後もこの地域が衛星通信市場の発展を牽引することが予測されます。
日本市場の重要性と機会
日本は、衛星通信技術の導入と発展において重要な役割を果たしてきました。特に日本の広大な地理的特性や、災害対策のための通信インフラ強化が進んでおり、衛星通信は重要な役割を担っています。日本国内でのIoTデバイスの急増や、遠隔地における安定した通信環境の確保に対する需要が高まっており、これにより衛星通信技術の導入が加速しています。日本市場においては、IoT、商業宇宙探査、防衛、さらには環境モニタリングなど多岐にわたる分野での需要が見込まれ、今後さらに成長の機会が広がることが予測されます。
衛星通信（SATCOM）市場2035年に2872億米ドル到達予測 CAGR10.2％で拡大する次世代通信需要とは
● 衛星通信（SATCOM）市場の成長率はどの程度で、今後どこまで拡大すると予測されていますか？
衛星通信（SATCOM）市場は、2025年の1087億米ドルから2035年には2872億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.2％で推移すると見込まれています。高速通信需要の増加に加え、政府・防衛・商業用途の拡大が市場成長を後押ししています。
● 衛星通信（SATCOM）市場の需要を押し上げている主要な成長要因は何ですか？
世界的なデジタル化の進展により、地上インフラが整備されていない地域でも安定した通信を実現できるSATCOMへの需要が高まっています。さらに、航空機・海運・災害対策・遠隔監視・IoT接続など多様な分野で活用が進み、次世代通信インフラとして注目されています。
● 衛星通信（SATCOM）市場で特に成長機会が大きい分野はどこですか？
成長機会が大きい分野として、低軌道衛星（LEO）を活用したブロードバンド通信、航空機内Wi-Fi、船舶向け通信、防衛用途、遠隔地向け企業ネットワークなどが挙げられます。特に高速・低遅延通信を実現する新世代衛星サービスは、多くの企業に新たな収益機会をもたらしています。
● 衛星通信（SATCOM）市場への参入を検討する企業にとって今は好機ですか？
はい、市場が二桁成長を続けている現状は、新規参入や事業拡大を検討する企業にとって有望なタイミングといえます。通信事業者、機器メーカー、ソフトウェア企業、データサービス企業など幅広い業界で協業機会が広がっており、早期参入による先行優位性も期待できます。
● 衛星通信（SATCOM）市場で今後注目すべき競争トレンドは何ですか？
今後は衛星打ち上げコストの低下、LEO衛星コンステレーションの拡大、5G・6Gとの連携、AI活用による通信最適化が競争軸になるとみられます。単なる通信提供だけでなく、統合ネットワークサービスや高付加価値ソリューションを提供できる企業が市場優位性を高める可能性があります。
ポートの詳細内容・お申込みはこち
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Report Ocean株式会社について
Report Ocean株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野で、正確で信頼性の高い最新の調査データおよび技術コンサルティングを求める個人および企業に対して、7年以上にわたり高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンaサルティング、深いデータ分析を提供するリーディングカンパニーです。我々は戦略および成長分析の洞察を提供し、企業の目標達成に必要なデータを提供し、将来の機会の活用を支援します。
私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348398/images/bodyimage1】
配信元企業：Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
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