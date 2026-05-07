PCBクリーナー市場規模推移：2026年150百万米ドルから2032年250百万米ドルへ拡大
PCBクリーナーとは
PCBクリーナーは、プリント基板（PCB）のはんだ付け工程後に残留するフラックス、はんだ飛散物、粉塵などの汚染物質を除去し、回路の腐食・短絡・絶縁不良を防止するための専用洗浄剤である。5G通信、車載電子、先端半導体実装の高度化を背景に、PCBクリーナーは単なる補助材料から「品質保証プロセスの中核材料」へと位置付けが変化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348565/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348565/images/bodyimage2】
図. PCBクリーナーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「PCBクリーナー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、PCBクリーナーの世界市場は、2025年に145百万米ドルと推定され、2026年には150百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で推移し、2032年には250百万米ドルに拡大すると見込まれています。
PCBクリーナー市場構造と外部環境の影響
PCBクリーナー市場は、2025年の米国関税政策によるサプライチェーン再編の影響を受けつつも、電子産業の拡大により安定成長を維持している。特にアジア太平洋地域では、中国・韓国を中心としたEMS（電子機器受託製造）拠点の集積が進み、PCBクリーナー需要の約60%を占有している。直近6か月では、EV（電気自動車）向け高信頼PCBの量産拡大に伴い、低イオン残留・高精密洗浄対応製品の採用が加速している。
PCBクリーナーの製品分類と技術的進化
PCBクリーナーは主に溶剤系・水系・その他に分類される。溶剤系は高い洗浄効率を背景に依然として民生電子分野で主流である一方、環境規制の強化により水系製品の採用が拡大している。特にEUのREACH規制や各国VOC規制の影響により、自動車・医療分野では水系および半水系PCBクリーナーへの移行が進行している。
技術面では、HDI基板や多層PCBへの対応が重要テーマとなっている。微細配線化に伴い、従来の洗浄技術では残渣除去の均一性確保が困難となっており、超音波洗浄・精密スプレー・低表面張力溶媒技術の統合が進展している。
PCBクリーナー市場の競争構造と主要企業
PCBクリーナー市場はハイエンド領域ではKyzen、ITW（Techspray & Chemtronics）、Kao、Zestronなどが主導している。一方で中国系企業は中低価格帯市場で優位性を確立している。VTR、長先新材料、同方科技などはコスト競争力と地域密着型サービスを武器にシェアを拡大している。
市場構造は「外資主導の高性能領域＋中国企業主導の量産領域」という二層構造が明確であり、特に車載電子および半導体向けでは品質認証能力が競争の決定要因となっている。
PCBクリーナー用途別市場構造と需要変化
PCBクリーナーの用途構造は、電子産業の高度化とともに変化している。最大用途は民生電子分野であり、世界市場の約27.28%を占める。スマートフォン、ノートPC、ウェアラブル機器などに使用されるHDI基板では、低残留イオン性と外観品質維持が重要要求となる。
一方、自動車電子分野は急速な成長セグメントであり、EV化・ADAS普及により高信頼性PCBクリーナーの需要が増加している。半導体および通信分野では、5G基地局やAIサーバー向け高密度実装基板に対応するため、超高純度洗浄プロセスの重要性が高まっている。
PCBクリーナーは、プリント基板（PCB）のはんだ付け工程後に残留するフラックス、はんだ飛散物、粉塵などの汚染物質を除去し、回路の腐食・短絡・絶縁不良を防止するための専用洗浄剤である。5G通信、車載電子、先端半導体実装の高度化を背景に、PCBクリーナーは単なる補助材料から「品質保証プロセスの中核材料」へと位置付けが変化している。
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図. PCBクリーナーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「PCBクリーナー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、PCBクリーナーの世界市場は、2025年に145百万米ドルと推定され、2026年には150百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で推移し、2032年には250百万米ドルに拡大すると見込まれています。
PCBクリーナー市場構造と外部環境の影響
PCBクリーナー市場は、2025年の米国関税政策によるサプライチェーン再編の影響を受けつつも、電子産業の拡大により安定成長を維持している。特にアジア太平洋地域では、中国・韓国を中心としたEMS（電子機器受託製造）拠点の集積が進み、PCBクリーナー需要の約60%を占有している。直近6か月では、EV（電気自動車）向け高信頼PCBの量産拡大に伴い、低イオン残留・高精密洗浄対応製品の採用が加速している。
PCBクリーナーの製品分類と技術的進化
PCBクリーナーは主に溶剤系・水系・その他に分類される。溶剤系は高い洗浄効率を背景に依然として民生電子分野で主流である一方、環境規制の強化により水系製品の採用が拡大している。特にEUのREACH規制や各国VOC規制の影響により、自動車・医療分野では水系および半水系PCBクリーナーへの移行が進行している。
技術面では、HDI基板や多層PCBへの対応が重要テーマとなっている。微細配線化に伴い、従来の洗浄技術では残渣除去の均一性確保が困難となっており、超音波洗浄・精密スプレー・低表面張力溶媒技術の統合が進展している。
PCBクリーナー市場の競争構造と主要企業
PCBクリーナー市場はハイエンド領域ではKyzen、ITW（Techspray & Chemtronics）、Kao、Zestronなどが主導している。一方で中国系企業は中低価格帯市場で優位性を確立している。VTR、長先新材料、同方科技などはコスト競争力と地域密着型サービスを武器にシェアを拡大している。
市場構造は「外資主導の高性能領域＋中国企業主導の量産領域」という二層構造が明確であり、特に車載電子および半導体向けでは品質認証能力が競争の決定要因となっている。
PCBクリーナー用途別市場構造と需要変化
PCBクリーナーの用途構造は、電子産業の高度化とともに変化している。最大用途は民生電子分野であり、世界市場の約27.28%を占める。スマートフォン、ノートPC、ウェアラブル機器などに使用されるHDI基板では、低残留イオン性と外観品質維持が重要要求となる。
一方、自動車電子分野は急速な成長セグメントであり、EV化・ADAS普及により高信頼性PCBクリーナーの需要が増加している。半導体および通信分野では、5G基地局やAIサーバー向け高密度実装基板に対応するため、超高純度洗浄プロセスの重要性が高まっている。