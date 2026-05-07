PC・スマホ値上げが続く今、EC価格更新を自動化--PriceChangerが初期費用無料キャンペーン開始 スマホ前年比+6.9%。手動更新の遅れが招く機会損失を24時間自動追従で解消

PC・スマホ値上げが続く今、EC価格更新を自動化--PriceChangerが初期費用無料キャンペーン開始 スマホ前年比+6.9%。手動更新の遅れが招く機会損失を24時間自動追従で解消