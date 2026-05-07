達人が参加！「クレーンゲーム体験会」を2026年5月10日（日）開催 ～おけがわ春のふれあいフェスタで、子どもたちに“楽しさ”と“成功体験”を提供～
日本クレーンゲーム協会は、2026年5月10日（日）に開催される「おけがわ春のふれあいフェスタ」において、「クレーンゲーム体験会」を実施いたします。
本イベントは、桶川市との包括連携協定締結の第一弾として、初めての取り組みとして開催するものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348487/images/bodyimage1】
当日は、協会認定のクレーンゲームの達人である五十嵐直也が参加し、子どもたちにクレーンゲームの楽しさやコツを直接伝えながら体験をサポートします。
地域の皆さま、特に子どもたちに、挑戦する楽しさと成功体験を提供することを目的としています。
イベントでは、当協会が実施する「クレーンゲーム達人検定（くれ達）」より2種目を体験いただけます。
参加者には実際にクレーンゲームに挑戦していただき、参加したお子さま全員に参加証を授与いたします。
なお、抽選に外れたお子さまにも、記念シールと「エブリデイとれトレ屋桶川店」で使用できるクーポンをプレゼントし、多くの方に楽しんでいただける内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348487/images/bodyimage2】
■ クレーンゲーム達人検定とは
「くれ達検定」は、3級・2級・1級からなる、クレーンゲームの技術・知識を講習および試験により評価し、合格者に資格を認定・発行する検定制度です。
最初のステップとなる3級では、「掴む」以外にも、アームで「押す」「挿す」「通す」といった基本テクニックや考え方について、検定講師が実機を操作しながらポイントを解説します。
その後、参加者自身が実践する形式で、楽しみながらクレーンゲームの基礎技術を習得できる内容となっています。
日本クレーンゲーム協会は、今後も地域との連携を深めながら、クレーンゲームを通じた交流の創出や、子どもたちの挑戦する気持ちを育む機会づくりに取り組んでまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348487/images/bodyimage3】
■ 開催概要
イベント名：クレーンゲーム体験会
日程：2026年5月10日（日）
時間：11:00～15:00
（1回目11:00～／2回目12:00～／3回目13:00～／4回目14:00～）
会場：おけがわ春のふれあいフェスタ（桶川市民ホール ギャラリー）
主催：日本クレーンゲーム協会
内容：クレーンゲーム達人検定より2種目の体験
参加費：無料（抽選制）
対象：小学生および未就学児とその保護者
参加方法：
・当日配布する抽選券を受け取る
（配布時間：1回目10:00～／2回目11:00～／3回目12:00～／4回目13:00～）
■ 開催の背景
日本クレーンゲーム協会は、このたび桶川市と包括連携協定を締結しました。
本イベントは、市からの依頼を受けた協定第一弾施策として実施するものです。
クレーンゲームには、挑戦する楽しさ、工夫する面白さ、成功したときの達成感があります。
当協会では、こうした体験を通じて、子どもたちが前向きな気持ちや自信を育むきっかけを提供したいと考えています。
■ 桶川市長コメント
桶川市長 小野 克典
このたび、日本クレーンゲーム協会様と包括連携協定を締結し、その第一弾の取り組みとして本イベントを開催できることを大変嬉しく思います。
クレーンゲームは、遊びの中に工夫や挑戦、達成感といった大切な学びの要素が詰まっています。
本体験会を通じて、子どもたちが楽しみながら成功体験を積み重ね、自信やチャレンジする気持ちを育んでいただけることを期待しております。
今後も本協定を通じて、多世代が交流し、笑顔あふれる地域づくりを推進してまいります。
■ 桶川市との包括連携協定について
クレーンゲームに関する資格「クレーンゲームの達人検定（以下、くれ達検定）」を唯一認定・発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事：中村秀夫／所在地：埼玉県行田市）は、桶川市（市長：小野 克典）と、地域社会の発展および市民サービスの向上を目的とした包括連携協定を締結いたしました。
■ 協定締結の目的
地域課題の解決と持続可能なまちづくりの推進
■ 主な連携内容
・子育て支援、こども・青少年の健全育成
・高齢者および障害者支援
・家族間コミュニケーションの促進、多世代交流の推進
・地域の魅力発信
■ 今後の展望
本協定を契機として、クレーンゲームを通じて地域を笑顔でつなぐ取り組みを推進してまいります。
・市内イベントや高齢者施設での体験会
・子ども向け講習会の実施
・くれ達検定の開催
・「とれトレ屋桶川店」を子どもの居場所として活用
今後も、世代を超えた交流の創出と地域活性化に寄与する活動を展開してまいります。
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
広報担当者: 金井愛実
広報部直通電話：070-3607-2852
広報直通メール: toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
本イベントは、桶川市との包括連携協定締結の第一弾として、初めての取り組みとして開催するものです。
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当日は、協会認定のクレーンゲームの達人である五十嵐直也が参加し、子どもたちにクレーンゲームの楽しさやコツを直接伝えながら体験をサポートします。
地域の皆さま、特に子どもたちに、挑戦する楽しさと成功体験を提供することを目的としています。
イベントでは、当協会が実施する「クレーンゲーム達人検定（くれ達）」より2種目を体験いただけます。
参加者には実際にクレーンゲームに挑戦していただき、参加したお子さま全員に参加証を授与いたします。
なお、抽選に外れたお子さまにも、記念シールと「エブリデイとれトレ屋桶川店」で使用できるクーポンをプレゼントし、多くの方に楽しんでいただける内容となっています。
■ クレーンゲーム達人検定とは
「くれ達検定」は、3級・2級・1級からなる、クレーンゲームの技術・知識を講習および試験により評価し、合格者に資格を認定・発行する検定制度です。
最初のステップとなる3級では、「掴む」以外にも、アームで「押す」「挿す」「通す」といった基本テクニックや考え方について、検定講師が実機を操作しながらポイントを解説します。
その後、参加者自身が実践する形式で、楽しみながらクレーンゲームの基礎技術を習得できる内容となっています。
日本クレーンゲーム協会は、今後も地域との連携を深めながら、クレーンゲームを通じた交流の創出や、子どもたちの挑戦する気持ちを育む機会づくりに取り組んでまいります。
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■ 開催概要
イベント名：クレーンゲーム体験会
日程：2026年5月10日（日）
時間：11:00～15:00
（1回目11:00～／2回目12:00～／3回目13:00～／4回目14:00～）
会場：おけがわ春のふれあいフェスタ（桶川市民ホール ギャラリー）
主催：日本クレーンゲーム協会
内容：クレーンゲーム達人検定より2種目の体験
参加費：無料（抽選制）
対象：小学生および未就学児とその保護者
参加方法：
・当日配布する抽選券を受け取る
（配布時間：1回目10:00～／2回目11:00～／3回目12:00～／4回目13:00～）
■ 開催の背景
日本クレーンゲーム協会は、このたび桶川市と包括連携協定を締結しました。
本イベントは、市からの依頼を受けた協定第一弾施策として実施するものです。
クレーンゲームには、挑戦する楽しさ、工夫する面白さ、成功したときの達成感があります。
当協会では、こうした体験を通じて、子どもたちが前向きな気持ちや自信を育むきっかけを提供したいと考えています。
■ 桶川市長コメント
桶川市長 小野 克典
このたび、日本クレーンゲーム協会様と包括連携協定を締結し、その第一弾の取り組みとして本イベントを開催できることを大変嬉しく思います。
クレーンゲームは、遊びの中に工夫や挑戦、達成感といった大切な学びの要素が詰まっています。
本体験会を通じて、子どもたちが楽しみながら成功体験を積み重ね、自信やチャレンジする気持ちを育んでいただけることを期待しております。
今後も本協定を通じて、多世代が交流し、笑顔あふれる地域づくりを推進してまいります。
■ 桶川市との包括連携協定について
クレーンゲームに関する資格「クレーンゲームの達人検定（以下、くれ達検定）」を唯一認定・発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事：中村秀夫／所在地：埼玉県行田市）は、桶川市（市長：小野 克典）と、地域社会の発展および市民サービスの向上を目的とした包括連携協定を締結いたしました。
■ 協定締結の目的
地域課題の解決と持続可能なまちづくりの推進
■ 主な連携内容
・子育て支援、こども・青少年の健全育成
・高齢者および障害者支援
・家族間コミュニケーションの促進、多世代交流の推進
・地域の魅力発信
■ 今後の展望
本協定を契機として、クレーンゲームを通じて地域を笑顔でつなぐ取り組みを推進してまいります。
・市内イベントや高齢者施設での体験会
・子ども向け講習会の実施
・くれ達検定の開催
・「とれトレ屋桶川店」を子どもの居場所として活用
今後も、世代を超えた交流の創出と地域活性化に寄与する活動を展開してまいります。
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
広報担当者: 金井愛実
広報部直通電話：070-3607-2852
広報直通メール: toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
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