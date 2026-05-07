東武百貨店 池袋本店は、5月14日(木)から19日(火)の6日間、第9回『昭和・平成レトロな世界展』を開催します。注目は時代を越えて愛され続けている純喫茶グルメ！「喫茶と～ぶ」と題し、その場で楽しめる純喫茶10店舗が入れ替わりで出店します。東武限定で登場するミートソースのホットサンドをはじめ、りんごを贅沢に使用したタルトタタン、見た目も愛らしいスイーツなど、バリエーション豊かに展開。また、レトロかわいいお人形のチャーミーちゃんとコラボした東武限定品が登場します。そのほか、プロマイド、古着やレトロゲームなどノスタルジックなグッズを幅広くご提案。当店は、昭和・平成世代の方には懐かしく、若年層の方には新鮮な感覚でお楽しみいただける催事を開催することで、今年迎える昭和100周年を盛り上げます。









◆【喫茶と～ぶ】昭和感あふれる純喫茶が出店！

純喫茶ブームの立役者、東京喫茶店研究所 2代目所長 難波 里奈さんおすすめのイートイン純喫茶10店舗が入れ替わりで出店します。





＜初出店＞＜東武限定品＞

大阪【喫茶ルプラ】

自家製ミートソースのホットサンド

イートイン1,250円(1人前)＜各日数量限定＞

肉と香味野菜の旨みたっぷり、ボロネーゼ風のホットサンド。





【喫茶ルプラ】「自家製ミートソースのホットサンド」





＜初出店＞

京都【LA VOITURE(ラ ヴァチュール)】

タルトタタン(サンふじ)＆りんご葉の茶set

イートイン1,851円(1セット)＜各日数量限定＞

1ホールにりんごを20個以上使用した、じっくり煮詰めたりんごの濃厚な甘みとほろ苦さが広がるタルトタタンとドリンクのセット。





【LA VOITURE(ラ ヴァチュール)】「タルトタタン(サンふじ)＆りんご葉の茶set





＜初出店＞

銀座【喫茶 ブリッヂ】

メロン ア・ラ・モード

イートイン1,801円(1人前)＜各日販売予定50点＞

可愛らしいメロンの盛り付けをしたプリンのパフェ。人気のア・ラ・モード。

出店期間：5月14日(木)・15日(金)





【喫茶 ブリッヂ】「メロン ア・ラ・モード」





松本【珈琲美学アベ】

モカクリームオーレ

イートイン1,000円(1杯)＜各日数量限定＞

ひんやり冷たくてほんのり甘い。銅食器の上のオリジナルモカアイスにミルクと珈琲が目の前で注がれる様子はまるで魔法のよう。

出店期間：5月16日(土)～19日(火)





【珈琲美学アベ】「モカクリームオーレ」





◆東武限定チャーミーちゃんが登場！

＜東武限定＞

【レストラン喫茶トロント チャーミーちゃん】

コラボトロントホイップもりもりプリンちゃん

26,400円＜販売予定30点＞

レストラン喫茶 トロント名物のホイッププリンをモチーフにした愛らしいチャーミーちゃん。





【レストラン喫茶トロント チャーミーちゃん】コラボトロントホイップもりもりプリンちゃん





＜東武限定＞

【児玉産業TOY】

スピンオフチャーミーちゃんIzumonster版

小 11,000円(高さ約15cm)＜各色販売予定30点＞

大 28,600円(高さ約28cm)＜各色販売予定9点＞

人気ソフビ作家Izumonster氏が原型を手掛けた「スピンオフチャーミーちゃん」の新作。





【児玉産業TOY】スピンオフチャーミーちゃんIzumonster版





※画像は小サイズです。

※応募・抽選による販売です。









◆懐かしいけど新しい！？昭和・平成グルメ

＜初出店＞＜東武限定＞

【まるべる食堂】

(1)佃煮食べくらべ弁当 1,728円(1折)

(2)佃煮おにぎり弁当 1,512円(1折)

10種類の佃煮を食べ比べできる弁当や多幸感あふれるおにぎり弁当が登場！





【まるべる食堂】佃煮食べ比べ弁当

【まるべる食堂】佃煮おにぎり弁当





＜実演＞

【浅草小松亭】

よくばり盛り(オムライス・ナポリタン・ハンバーグ)

1,350円(1折)

ふわふわ卵のオムライス、モチモチ麺のナポリタン、ジューシーなハンバーグが入った人気の一折！





【浅草小松亭】よくばり盛り(オムライス・ナポリタン・ハンバーグ)





＜東武限定品＞

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

BIGなカツサンド

486円(1個/2切)

大人気駄菓子のカツを使った自家製の玉子焼きをサンドし、懐かしく満足感のある一品。





【手づくりのデリとパン cafe cocona】BIGなカツサンド





＜初出店＞＜東武限定品＞

【喫茶二十世紀】

ちょっとひと休み「二十世紀ブレンド」＜ドリップ＞3Pセット

1,296円(1セット)＜各日数量限定＞

喫茶二十世紀オリジナルのブレンドコーヒーをご自宅で楽しめます。





【喫茶二十世紀】「ちょっとひと休み「二十世紀ブレンド」＜ドリップ＞3Pセット





◆心くすぐられる懐かしのグッズをご紹介

【マルベル堂】

プロマイド各種 385円から

「あなたもアイドル」プロマイド撮影会

2,750円(1回)

＜上半身3カット撮影、プロマイド1枚、データ3枚分＞

■5月16日(土)・17日(日)午前11時から午後6時

実際にスターやアイドルも撮影しているマルベル堂の武田カメラマンが昭和アイドル風に撮影します。





【マルベル堂】「プロマイド各種」





【グランプリーズ】

古着・昭和雑貨各種

220円から





【グランプリーズ】「古着・昭和雑貨各種」





＜初出店＞

【ふるいち】

レトロゲーム(ソフト)各種

100円から





【ふるいち】「レトロゲーム(ソフト)各種」





【人形の久月】

親子パンダぬいぐるみ

2,970円





＜初出店＞

【ライデンシャフト】

キャラクターソフビ各種

4,290円から





【ライデンシャフト】





◆5月26日(火)までの同時開催にも注目！

・「幽☆遊☆白書」POP-UP SHOP in 池袋東武

キャラクターに合わせた東武限定のコラボドリンクを展開！

コラボドリンクをひとつ注文ごとにランダムでコースターを1枚プレゼント。

【幽☆遊☆白書】





＜東武限定＞

「幽☆遊☆白書」

コラボオリジナルドリンク(全6種)

各880円(1杯)





【幽☆遊☆白書】オリジナルドリンク

【幽☆遊☆白書】コースター





・パンダコパンダ マーケット

1972年に劇場公開された高畑勲＆宮崎駿コンビによるアニメーション「パンダコパンダ」のグッズを展開！

東武先行で販売するグッズも登場。

【パンダコパンダマーケット】





＜先行販売＞

パンダコパンダ

もちころりん パパンダ

もちころりん パンちゃん

各1,430円

(約幅6×高さ5×長さ8cm)





【パンダコパンダマーケット】商品





※表示価格は「消費税込み」の価格です。※現品のみ・数に限りがある商品が多くございます。売り切れの際はご容赦くださいませ。※写真はイメージです。

※4月30日(木)時点の内容です。出店ブランド・内容など変更となる場合がございます。









【第9回『昭和・平成レトロな世界展』ほか概要】

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約280坪

期間 ： 2026年5月14日(木)～19日(火)

営業時間： 午前10時～午後7時 ※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 ： 約40店舗