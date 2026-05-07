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「令和８年大槌町林野火災義援金」の受け付けを開始
〜全額を、被災地の義援金配分委員会にお送りします〜
日本赤十字社（本社：東京都港区）は、岩手県大槌町での林野火災に伴う災害について、義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。
１ 義援金名
「令和８年大槌町林野火災義援金」
２ 受付期間
令和８年５月７日（木）〜令和８年８月31日（月）
３ お預かり口座
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00150-0-605929
口座加入者名：日赤令和８年大槌町林野火災義援金
（２）都市銀行
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787548
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105545
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620804
口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」
※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です。
詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください。（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）
義援金についてのお問合せ
パートナーシップ推進部 TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）
（平日9：00〜17：30、土日祝日・年末年始は休業）
日本赤十字社（本社：東京都港区）は、岩手県大槌町での林野火災に伴う災害について、義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。
１ 義援金名
「令和８年大槌町林野火災義援金」
２ 受付期間
令和８年５月７日（木）〜令和８年８月31日（月）
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00150-0-605929
口座加入者名：日赤令和８年大槌町林野火災義援金
（２）都市銀行
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787548
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105545
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620804
口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」
※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です。
詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください。（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）
義援金についてのお問合せ
パートナーシップ推進部 TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）
（平日9：00〜17：30、土日祝日・年末年始は休業）