「令和８年大槌町林野火災義援金」の受け付けを開始

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〜全額を、被災地の義援金配分委員会にお送りします〜

日本赤十字社（本社：東京都港区）は、岩手県大槌町での林野火災に伴う災害について、義援金の受け付けを開始いたします。

なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。

１　義援金名

「令和８年大槌町林野火災義援金」

２　受付期間

令和８年５月７日（木）〜令和８年８月31日（月）

３　お預かり口座

（１）ゆうちょ銀行・郵便局

　　　金融機関：ゆうちょ銀行

　　　口座番号：00150-0-605929

　　　口座加入者名：日赤令和８年大槌町林野火災義援金

（２）都市銀行

　　　三井住友銀行　　すずらん支店 普通預金　　2787548

　　　三菱UFJ銀行　 やまびこ支店 普通預金　　2105545

　　　みずほ銀行　　クヌギ支店　 普通預金　　0620804

　　　口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」

※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です。

　詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください。（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai

義援金についてのお問合せ

　パートナーシップ推進部　TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）

　（平日9：00〜17：30、土日祝日・年末年始は休業）