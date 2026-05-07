本リリースのポイント

・法華経のサンスクリット語原典をネパール・ラリトプルの有力寺院アクシェーシュワル・マハーヴィハーラ※1 より受贈

・日本・ネパール外交関係樹立70周年記念関連事業の一つ

・法華経のサンスクリット語原典は大変貴重で、国内で完本を所蔵する研究機関は東京大学と東洋文庫のみ

・5月23日の「マナスル・サミット2026」※2内にて寄贈式、 当日は展示ブースにて公開

立正大学は、日本・ネパール外交関係樹立70周年記念関連事業の一つとして、ネパール・ラリトプル群（パタン）の有力仏教僧院であるアクシェーシュワル・マハーヴィハーラより、法華経のサンスクリット語原典を寄贈されることとなりました。

『法華経』は、立正大学の建学の精神に深く関わる仏教聖典であるとともに、仏教学研究において常に注目される重要な文献資料です。そのサンスクリット語原典の完本を所蔵している研究機関は限られており、国内では東京大学と東洋文庫のみ、立正大学は３機関目となります。

５月23日に立正大学品川キャンパスを会場に開催される「マナスル・サミット2026」（主催：公益社団法人日本山岳会、毎日新聞社、共催： 外務省（70周年記念事業））内にて受贈式を執り行い、当日は同会場の展示ブースにて公開いたします。

仏教学部長（仏教学部教授）安中 尚史コメント

立正大学には、石橋湛山第16代学長の時代に、河口慧海がネパールより請来した『華厳経』サンスクリット語原典が所蔵されています。また、1977年から1986年にかけて（中村瑞隆第22代学長時）、ネパール写本を中心としたサンスクリット語『法華経』写本研究を進め、その成果は、中村瑞隆監修『梵文法華経写本集成』全12巻として結実し、世界に向けて発信されました。

本学としては、外交関係樹立70周年を迎えるにあたり、本学がネパールよりサンスクリット語『法華経』原典の寄贈を受けることは、本学の理念を社会に向けて改めて発信する貴重な機会であるとともに、学術的にも新出資料を紹介できる点で大きな意義を有するものと考えております。

法華経のサンスクリット写本の例(Shanker Thapa Collection)

※1 アクシェーシュワル・マハーヴィハーラ

ネパール・カトマンズ盆地の古都パタンに位置する仏教僧院で、ネワール(Newar)仏教の伝統を今に伝える宗教・文化拠点。中庭を囲む建築様式や精緻な木彫装飾で知られる。

※2 「マナスル・サミット2026」

日本隊によるマナスル初登頂から70年、ネパール外交関係樹立70周年。二つの節目の記念イベント。

日本山岳会、毎日新聞社主催、外務省共催により開催、会場は立正大学。