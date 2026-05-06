婚活中の西澤アナ、3歳年下イケメンモデルと“同棲”開始 年収360万の大学教員vs年収3000万の高卒経営者…34歳美人社長が究極の選択 東大卒・年収1億円イケメン、人気モデル・徳本夏恵に熱烈アピール

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月5日（火・祝）夜10時より、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第2話を放送いたしました。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■婚活中の西澤アナ、3歳年下イケメンモデルと“同棲”開始！「爽やかなイケメン」

第1話でデート相手に合鍵を渡さず厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆかは、次なる相手に大手企業に勤める会社員兼モデルのS・リョウ（29歳）を指名。朝イチで名古屋から新幹線で駆けつけたという彼との初対面で、ゆかは「爽やかなイケメンでした」と好印象を抱きつつも、年齢差や結婚願望へのズレから懸念を抱きます。しかし、レストランでのデートを通じて「考え方も似てるかも」と意気投合し、ゆかは合鍵を渡すことを決意。見事“ゼロ日婚約”が成立しました。その後、”同棲”生活をスタートさせた初めての夜に、2人はまさかの急接近…？スタジオMCの夏菜もたまらず「これ見ていいやつ！？」と絶叫するなど、大興奮の盛り上がりを見せました。

【動画】西澤アナが“同棲”開始、スタジオも賞賛の3歳年下イケメンモデルの素顔とは？(https://x.com/ABEMA/status/2050077757971877901?s=20)

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■年収360万の大学教員vs年収3000万の高卒経営者…“婚活中”34歳美人社長が究極の選択

また、現在の相手と婚約を継続したまま別の男性とデートができる新ルール「KEEPデート」が発動。年収3000万円で高卒叩き上げの経営者・ショウゴと婚約継続中のあやかは、年収360万円で国立大非常勤講師兼モデルのY・リョウとデートへ向かいます。あやかは「私の発する言葉を、耳を大きくして聞いてくれてる感じ。『自分もこう思うよ』『同じように思ってたよ』とか、そういうところが彼の素敵なところだなと思いました」と語り、真摯に耳を傾けてくれる彼に惹かれていきます。自然な会話で温かい空気に包まれる中、あやかは“婚約者”がいるにも関わらず、「手繋ぎたい…」と積極的なアピールを見せる場面も。漢気と圧倒的な経済力を持つショウゴか、日々の疲れを優しく癒やしてくれるY・リョウか。両極端な魅力を持つ2人の間で揺れ動くあやか。果たして、彼女が下した究極の決断とは…？

【動画】年収360万の大学教員vs年収3000万の高卒経営者、34歳美人社長・中野綾香が選んだ相手は…？(https://x.com/ABEMA/status/2050077760140255391?s=20)

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■東大卒・年収1億円イケメン、27歳人気モデル・徳本夏恵に“完璧”なデートで熱烈アピール

一方、年収1100万円、カヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとの婚約を破棄するという衝撃の決断を下したモデルのなつえは、年収ランキング首位の1億円を稼ぐ日本育ちの東大卒エリート・チェンと新たなデートへ向かいます。チェン行きつけのアンティークBARでのデートでは、彼が手作りの水餃子を振る舞うというセレブらしからぬ家庭的な一面を披露。さらに、チェンの友人であるヴィオラ奏者の飯野和英が登場し、目の前で美しい生演奏を披露するというサプライズも用意されていました。「こんな経験、初めて」と感動するなつえに対し、チェンはデート後「今日のデート、完璧じゃないですか？」「なつえさんにもめちゃくちゃ喜んでもらえた」と自信たっぷりに語りました。チェンの洗練されたエスコートを受け、「素敵な人だった」と振り返るなつえは、果たしてチェンに合鍵を渡したのか…？

【動画】東大卒・年収1億円イケメン、27歳人気モデル・なつえを"完璧"デートで自画自賛？(https://x.com/ABEMA/status/2050077758005424371?s=20)

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波乱の新ルール「KEEPデート」発動によって新たなハイスペイケメンが続々と登場し、ますます予測不能な展開を見せる『時計じかけのマリッジ』第2話は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第2話＞

第2話放送日時：2026年5月5日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第2話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p20

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄（#3より登場）

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/