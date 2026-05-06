【新規番組開設】脳卒中・失語症を経験したNPO代表が贈る、生きづらさを語り合う対話の場「当事者ラジオ」をスタート

特定非営利活動法人エコロジーオンライン

報道関係者各位

2026年5月6日

特定⾮営利活動法人エコロジーオンライン

～音楽のチカラと最新AIを武器に、当事者だからこそ見える視点を共有～

特定⾮営利活動法人エコロジーオンライン（理事長：上岡裕、以下「EOL」）は、病気や障 害、日々の生活における「生きづらさ」を抱える人たちが、等身大の言葉で交流し、共に社会復帰や新しい生き方を模索する場として、ポッドキャスト番組「当事者ラジオ ～生きづらさを語り合う～」を立ち上げました。

◼️背景：かつては「伝える側」だったプロデューサーが「当事者」に

本番組のパーソナリティを務めるEOL理事長の上岡裕は、かつてソニー・ミュージックで音楽宣伝に携わり、その後、四半世紀にわたり環境NPOとして情報の重要性を説いてきました。しかし2年前、感染性心内膜炎から脳卒中（脳梗塞・脳出⾎）を発症。右半身の麻痺に加え、言葉を失う「失語症」という大きな壁に直面しました。

リハビリを続ける中で、上岡自身が感じたのは、障害を「不自由」で終わらせないための情報の必要性と、同じ悩みを持つ仲間との「対話」の大切さでした。「かつては伝える側だった。今は、当事者として語り合いたい」という強い想いから、本番組の企画が始動しました。

◼️番組の主なトピック

「当事者ラジオ」では、単なる闘病記録にとどまらず、以下の3つの柱を中心に、明日へのヒントを探ります。

１、音楽のチカラ：

元音楽業界人としての視点から、脳卒中発症後の音楽の聞こえ方の変化や、認知症ケア・脳の回復における音楽療法の可能性を探求します。

２、AI × 次世代リハビリ術：

失語症によりメモが取れないなどの困難を、最新のAI技術（文字起こしツールや NotebookLM等）でどう補完し、社会とのつながりを取り戻すか。当事者による実践的な活用術を紹介します。

２、当事者研究とインクルーシブな社会：

自分の困りごとを客観的に「研究」し、自分らしい生き方を模索するプロセスを共有。障害があるからこそ見える新しい視点を提示し、誰もが生き生きと暮らせる社会の形を考えます。

◼️パーソナリティ：上岡 裕（かみおか ゆたか）からのメッセージ

「病気や障害を得ることは、人生の終わりではありません。言葉が不自由になっても、最新のテクノロジーや音楽、そして何より人との対話があれば、再び社会とつながることができま す。このラジオが、今まさに生きづらさを感じている方や、ご家族の介護に悩む方にとって、少しでも心軽やかになれる『居場所』になれば幸いです。」



◼️番組概要

・番組名： 当事者ラジオ ～生きづらさを語り合う～

・配信媒体：エコロジーオンライン公式サイト内（https://www.eco-online.org/radio/）

・企画・制作： 特定⾮営利活動法人エコロジーオンライン

【本件に関するお問い合わせ先】

特定⾮営利活動法人エコロジーオンライン 事務局

URL： https://www.eco-online.org/(https://www.eco-online.org/)