◆本場韓国の味をそのままに。【広川海苔大容量100枚入り 味付け海苔】を新発売！ 家庭用から業務用まで対応する本格韓国のり

◆2026年5月7日より日本国内にて販売開始!!

株式会社世世

株式会社世世（本社：東京都港区）は、韓国・広川（クァンチョン）地域で生産された味付け海苔「広川海苔 100枚入り」の販売を開始!!

◆韓国食品の魅力を日本市場へ届ける取り組みの一環として株式会社世世は、「広川海苔 味付け海苔 100枚入り」を新たに発売いたします。

たっぷり大容量!チャック付き韓国伝統の味『広川（クァンチョン）海苔』養殖風景上質な原藻だけを使用

韓国西海（ソヘ）の清らかな海で育った高品質な原藻のみを使用し、ごま油と塩で香ばしく仕上げた韓国伝統の味付けが特徴です。

パリッとした軽やかな食感と豊かな風味で、ご飯のお供としてはもちろん、おつまみや軽食としてもお楽しみいただけます。

安心安全をモットーに

製造は、韓国において多数の生産ラインと大規模設備を有するメーカーにより行われており、原料加工から焼成、包装、物流に至るまで一貫した管理体制のもとで生産されています。最新の衛生設備や検査体制を整えることで、安定した品質の商品供給を実現しています。

衛生的かつ最新の設備

業界初のフルインハウスワンストップ体制万全体制の韓国最大級の海苔メーカーたっぷり楽しめる100枚入り保存に便利なチャック付き!

100枚入りの大容量仕様となっており、一般家庭ではもちろん、飲食店や業務用途にも適しています。

そのままはもちろん、各種料理のトッピングなどにご使用いただけます。

チャック付きパッケージを採用しており、開封後も品質を保ち、いつでも美味しい広川海苔をお楽しみください。

韓国食品の需要拡大

近年、日本国内では韓国食品の人気が高まり続けており、より本格的で使い勝手の良い商品への需要が拡大しています。

【広川海苔 味付け海苔 100枚入り】はそうした市場ニーズに応える形で展開される商品です。

パリッと食感

◆商品概要

商品名：広川海苔 韓国在来 味付けのり 100枚入り

内容量：55g（9切×100枚）

原産国：韓国

発売日：2026年5月7日

販売元：株式会社世世

◆今後の展開

株式会社世世では、本商品のEC販売および韓国食品スーパーなどでの販売を通じて、日本国内における韓国食品のさらなる普及を目指してまいります。

あとがき

SESEから全国へ【株式会社世世（せせ）マーケティング担当】

株式会社世世では、本商品のEC販売および韓国食品スーパーなどでの販売を通じて、日本国内における韓国食品のさらなる普及を目指してまいります。

会社概要：株式会社世世

Mail:marketing@sese-japan.com

TEL：048-934-7119

FAX：048-934-7120