株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は5月9日(土)、『ドン・フリオ 1942ミニ』のパーティー開催が決まりました。

【開催概要】

「ドン・フリオ 1942」はテキーラ界のレジェンドであるドン・フリオ・ゴンザレスの、テキーラ生産開始60周年を記念してつくられたアネホテキーラ。 バニラやキャラメルの甘さに、ローストアガベの香ばしさが重なる。 派手さではなく“質”で魅せる、静かなラグジュアリー。 世界中のセレブが愛する一本を是非沖縄の夜に！ SPECIAL GUESTにはDJ KOMORIが出演！ PRESENTED BY：Don Julio 1942 SP GUEST：DJ KOMORI / DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q 日程：2026年5月9日 土曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

■「ドン・フリオ 1942 ミニ」とは

2024年3月に開催された第96回アカデミー賞授賞式では、日本発売に先駆け「ドン・フリオ 1942 ミニ」が乾杯ドリンクとして採用されました。華やかなセレブレーションシーンを彩る存在として、ラグジュアリーテキーラが世界的に浸透していることを印象づけました。 「ドン・フリオ 1942」のラグジュアリーな味わいを気軽にお楽しみいただけるように、トライアルサイズとしても楽しめるのが新発売の「ドン・フリオ 1942 ミニ」です。

＜DJ KOMORI プロフィール＞

96年、一念発起でDJ活動をスタート。活動20周年を迎え今や日本を代表するDJ/プロデューサーの地位を確立したDJKOMORI。起源はR&B DJ。 東京を始め、全国各地のクラブパーティー、国内のビックフェスから神戸コレクションのサウンドプロデュースなど、常に第一線の現場で、他が追い抜く余地のない存在として君臨する。彼のディスコグラフィーを並べると、MIX CDはオリコンインディーズチャート1位を獲得したものが多数枚。また、海外から国内アーティストまで幅広いテイストの楽曲を手掛け、プロデューサーとしてもバイタリティ溢れた活動を続けている。 http://www.djkomori.com/

【公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawa TikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawa X(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawa Facebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jp Threads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■ TEL：098-917-0729 (20:00～) ■年中無休■ DOOR OPEN 21:00～ ■住所■ 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F