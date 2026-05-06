世界観で魅せる、林テレンプが描くモビリティ提案

林テレンプ株式会社

自動車内装部品の総合企業の林テレンプ株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：林 貴夫）は、５月９日より東京ビッグサイトで開催される日本最大級のアウトドア＆ライフスタイルイベント「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展します。アウトドア志向のファミリーやペットとの移動を想定したカローラクロス コンセプトカーを中心に、移動時間そのものを“体験価値”へと変える新たなモビリティのあり方を提案します。

■ 移動から体験へ。林テレンプが描く“使い続けられる”アウトドアモビリティ

FIELD STYLEは、アウトドアやライフスタイルを軸に、一般来場者と企業が直接出会うことのできる国内最大級のイベントです。これまで主にBtoB領域で事業を展開してきた当社にとって、本出展は一般ユーザーのリアルな声を直接聞き、今後の製品開発や顧客提案に活かすための重要な取り組みと位置づけています。

会場では、アウトドア志向のヤングファミリーやペットと外出を楽しむ方々を主なターゲットとし、車内外での快適性、使い勝手、素材感などについて来場者とのコミュニケーションを通じて得られた気づきを、今後の製品提案や新たな価値づくりの参考として活用してまいります。

■ コンセプトは「Weekend Coast」

展示の中心となるカローラクロス コンセプトカーは、「Weekend Coast」をテーマに、海辺で過ごす週末の心地よさを車内空間で表現しました。キャビンスペースは、素材やレイアウト、細部の機能性に工夫を凝らし、海風や砂浜をイメージした色・柄を採用。清涼感と上質感を両立しています。ラゲッジスペースには、気軽なアウトドアを楽しめるアイテムを搭載し、ペット連れの家族が快適に過ごせるよう、「移動」だけでなく「滞在」まで含めた新しいカーライフを提案します。

■ ブランド認知と共創の場として

本出展では、当社ブランドを一般ユーザーに広く知っていただくと同時に、他出展社や異業種ブランドとの関係構築も目指します。将来的なコラボレーションや新たな事業機会につながる“横のつながり”を築く場としても、FIELD STYLEを活用していきます。

また、会場ではWebアンケートを実施し、回答いただいた方にはノベルティをプレゼントするなど、双方向コミュニケーションを重視したブース運営を行います。

■ イベント概要

・イベント名：FIELD STYLE TOKYO 2026

・会 期：2026年5月9日（土）、10日（日）

・会 場：東京ビッグサイト

・出展場所：西展示棟1F 西2ホール、216区画

・公式サイト：https://field-style.jp/

■ 林テレンプについて

林テレンプ株式会社は、創業から116年の歴史を持つ自動車内装の総合企業です。独立系サプライヤーとして、国内大手自動車メーカーすべてと取引を行っています。主力製品の「フロアカーペット」は、年間1,000万台以上の生産能力を保有しており、グループ会社トータルで世界トップクラスのシェアを誇ります。近年では、2021年にドイツの防音材大手アドラーペルツァー社との資本提携、また、2026年にはインドのNDRオート・コンポーネンツ社との合弁会社設立による事業開始など、グローバル展開を強化しています。

林テレンプ本社事業所(愛知県豊田市)