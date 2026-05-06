“母の日”に贈る「ピンクの想い」　岩井姉妹プロデュースの限定カラーサングラス

山本光学株式会社

産業安全用保護具・スポーツ用各種アイウエア・眼鏡・光学機器等を製造販売する山本光学株式会社（本社：大阪府東大阪市長堂３-２５-８ 代表取締役社長：山本直之）は「母の日」をテーマに、プロゴルファー岩井明愛プロ・千怜プロ（以下、岩井姉妹）がプロデュースしたスペシャルカラーのゴルフ用サングラス「CONTRAIM（コントライム）」2種類を、5月8日（金）より、SWANS直営店にて数量限定で順次発売いたします。

「母の日」スペシャルカラーを着用する岩井明愛プロ（左）・千怜プロ（右）CONTRAIM：クリアピンクカラーCONTRAIM：マットピンクカラー

本製品は、女子ゴルフ・アメリカツアーに参戦する岩井姉妹の「母の日にサングラスを通じて、母への感謝の気持ちを伝えるとともに、紫外線から眼を護り、母の健康を願うメッセージを届けたい」という想いを受け、当社が企画・開発したものです。

ベースモデルは、2026シーズンにおいて両プロが使用予定のゴルフ専用サングラス「CONTRAIM」を採用。縦方向のカーブがない設計が視界の歪みを抑制し、大型成形平面レンズが視界全体をカバーします。これにより、日本以上に日差しの強い海外ツアー環境において、紫外線から眼を護る重要な役割を果たします。

岩井姉妹の母の日への思いを形にした本モデルは、艶やかな透明感が特長の「クリアピンク」と、ポップな存在感が特長の「マットピンク」の2種類のスペシャルカラーを展開します。いずれも4月中旬から6月下旬に開催される各大会において、岩井姉妹をはじめとするSWANS契約プロゴルファーが着用する予定です。

一般販売は、数量限定で、SWANS直営店2店舗（SWANS STORE 東京店、SWANS STORE KITTE大阪店）にて実施します。発売日は両カラーともに5月8日(金)です。

山本光学は、これからも『Comfortable Safety（快適な安全）』を事業コンセプトに、競技者の視界と想いを支える製品づくりに取り組んでまいります。

■製品スペック・価格

発売日：両カラーとも5月8日（金）

SSL-CR-3101 CPNSSL-CR-3101 CPN

フレーム：クリアピンク

レンズ ：シルバーミラー×スモーク（裏面マルチ）

税込価格：33,000円

SSL-CR-3101 MTPSSL-CR-3101 MTP

フレーム：マットピンク

レンズ ：シルバーミラー×スモーク（裏面マルチ）

税込価格：33,000円

■ゴルフ用サングラス「CONTRAIM（コントライム）」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30460/table/103_1_d12a950bdfdd12e95895aadf55009e2a.jpg?v=202605061251 ]

ウェブサイトURL：https://swans.co.jp/feature/detail/170/

歪みなき広い視界を実現する「大型成形平面レンズ」

縦方向にカーブが無いため、視界ほぼすべてをレンズで覆うことができ、これまでにない広く、光学的に優れた広い視界を実現します。

大型成形平面レンズアドレス時にも視界を妨げない専用設計「チタニウム製ノーズパーツ」

CONTRAIM専用に新規設計・開発されたノーズパーツは、レンズ取り付け部分を可能な限り小型化し、視界を妨げないことに徹底的にこだわりました。

細身ながらも強靭なチタニウム素材を採用することで、広い視界の確保と高い耐久性・安全性を両立。アドレス時に「目標方向を見る」「ボールやスタンスを確認する」といった動作においても、ノーズパーツが視界を遮ることはありません。

チタニウム製ノーズパーツフィット感を高める「フレーム角度調整機能」

テンプルの角度を自在に調整できるラチェット機構を搭載。上部フレームと顔の間に隙間が生じたり、頬とレンズが干渉したりする不快な状態を防止し、着用者の顔に合わせた最適なフィット感を実現します。

また、レンズが適切な角度で顔に密着するため、紫外線や光の侵入も効果的に抑えることができます。

■直営店情報

フレーム角度調整機能

ウェブサイトURL：https://swans.co.jp/store/

SWANS STORE 東京店SWANS STORE 東京店

〒 101-0052

千代田区神田小川町2-4-6 OUTDOOR PLAZA 1階

■営業時間

平日・土曜 11:00～19:00

日曜・祝日 10:00～18:00

■定休日

水曜日 ※ただし水曜日が祝日の場合は営業日となります。

SWANS STORE KITTE大阪店SWANS STORE KITTE大阪店

〒 530-0001

大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＫＩＴＴＥ大阪

3階 ３０９-２区画

※フロアガイド表記「311 SWANS STORE」

■営業時間

11:00～20:00

■定休日

無し ※KITTE大阪の営業に準じます。

■会社情報

山本光学株式会社

■所在地

本 社：〒577-0056大阪府東大阪市長堂3丁目25-8

TEL. 06-6783-0232(代表) FAX.06-6781-7320

東京支店：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル8階

TEL. 03-3868-5501(代表) FAX.03-3868-5502

■代表者

代表取締役社長 山本 直之

■創業

明治44年(1911年)

■事業内容

産業用安全衛生保護具・スポーツ用各種アイウエア・眼鏡・光学機器等の製造販売

■工場

大阪、兵庫(淡路島)、徳島



■ウェブサイト

山本光学公式サイト ：https://yamamoto-kogaku.co.jp

YAMAMOTO公式サイト：https://yk-yamamoto.co.jp

SWANS公式サイト：https://swans.co.jp

■プレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d30460-103-40f2ca76f55124a6b41f4fc29208e8dd.pdf