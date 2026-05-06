【KEITH】SUMMER FAIR 2026 開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)KEITH

株式会社ルックが展開する伝統的なブリティッシュスタイルのマインドやテイストを受け継いできたKEITH＜キース＞では、サマーフェア2026を開催いたします。

2026サマーコレクションのテーマ【The Female Gaze】

3世紀の時を超えて、ブリティッシュ・アイデンティティの「柔軟性」と「力強さ」を女性の視点で新しい形で表現しているクリエイティブな3人の女性からのインスピレーションをうけたコレクションご紹介いたします。

■開催期間：5月6日(水・祝) ～ 5月19日(火)

■開催店舗：KEITH全国有名百貨店 取扱店https://keithweb.jp/shoplist/(https://keithweb.jp/shoplist/)

■ノベルティ進呈

33,000円（消費税込み）以上お買い上げのお客様にKEITHオリジナルカラークリアボトルを進呈いたします。

※数に限りがございますので無くなり次第終了です。予めご了承ください。

(C)KEITH

【KEITHについて】

Contemporary British Traditional

1985年: ブランド創設

2015年: デビュー30周年を機にKEITHのタータン（ハウスタータン）をスコティッシュ・タータン登録所に登録

▼詳細は下記URLより参照ください

https://keithweb.jp/about/

【KEITH公式アカウント】

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