【広島／世羅】ふじが見ごろを迎えています　ふじとルピナスまつり《せらふじ園》

株式会社 世羅高原農場2026年5月4日撮影

せらふじ園で開催中の「ふじとルピナスまつり」が見ごろを迎えています。見ごろに合わせて、ライトアップの日程を追加しました。5月6日（木祝）・9日（土）・10日（日）もライトアップを行います。昼間の柔らかな印象から一転、夜に映える艶やかなふじとルピナスの花園をお楽しみください。

今後のライトアップ日程

【開催日】2026年5月6日（水祝）・9日（土）・10日（日）※雨天中止

【時間】18:00～20:30（最終入園20：00)

【入園料】大人1,200円／小人（4歳～小学生）600円

【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）

2026年5月4日撮影2026年5月4日撮影2026年5月4日撮影2026年5月4日撮影

開花状況は公式サイトやInstagramで更新していますので、ご来園の参考にあわせてご確認ください。

ふじとルピナスまつり公式サイト(https://sera.ne.jp/sf/fuji/)

せらふじ園公式Instagram(https://www.instagram.com/serafujipark/)

ふじとルピナスまつり

2025年の「ふじとルピナスまつり」の様子

30,000平方メートル の花園に約1,000本のふじと「昇り藤」の別名をもつルピナス13,000株が咲き広がります。柔らかな色彩のふじとルピナスの甘い香りが優しく心を解きほぐしてくれる花園です。ゆったりとした時間をお過ごしください。

イベント概要

【期間】2026年4月25日（土）～5月31日（日）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【休園日】期間中なし

【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。

【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）