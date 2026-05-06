韓国オリーブヤング1位の「かっさセラム」に待望の新作！ナッセリン（nutseline）から夏場のボディケアに特化した『クーリングカッサセラム』が2026年5月よりQoo10で先行発売開始

株式会社JDRIVE

韓国のビューティー市場で爆発的なヒットを記録した「ナッセリン（nutseline）」から、待望の新作『アロマナッツ アクティフィット クーリングカッサセラム』が登場します。2026年5月より、Qoo10を皮切りに日本での展開をスタート。本製品は、既存の「カッサセラム」の機能性を継承しつつ、お風呂上りや運動後、夏場のボディケアに最適な「クーリング効果」をプラスした、全く新しい使用体験を提案するアイテムです。

nutseline アロマナッツ アクティフィット クーリングカッサセラム

■ 韓国オリーブヤング総合1位を記録した実力派「カッサセラム」

セラムとかっさが一体化した、ナッセリンの代表作「スリムフィット カッサセラム」は、 2025年の韓国発売時、わずか30分で初回在庫分が完売。韓国最大級のヘルス＆ビューティー専門店「オリーブヤング」で販売ランキング総合1位を記録しました。さらに、全1,600店舗の推しアイテム『パワーパック』に選出されるなど、一過性の流行を超え、韓国における「ボディケアの定番」としての地位を確立しています。

オリーブヤングで総合1位を記録した nutseline スリムフィット カッサセラム

■ 「数字よりシルエット※」--韓国で定着した“毎日5分の投資習慣”

近年の韓国美容では、 「メリハリのある肌印象※」を目指す持続的なケアのルーティン化が重視されています。ナッセリンが提案するのは、「毎日5分の投資で集中リフレッシュ」。特別な準備は一切なし。疲れた夜や忙しい朝に手軽に続けられるこの習慣は、新しいセルフケア文化として日本でも新たなスタンダードになりつつあります。

※マッサージ効果による

■ 待望のクーリング機能 で「パンパンな肌印象」と「夏の暑さによる肌の熱感」を同時にケア！

新作『アクティフィット クーリングカッサセラム』は、日々の疲れによるパンパンな肌印象や、気温上昇による肌の熱っぽさを、１本で素早くケアするために設計されました。

・ひんやり心地よい冷感処方：塗った瞬間、ひんやり気持ちいいクーリング処方。夏場やお風呂上りの火照った肌をキュッと引き締めます。

・マッサージによる引き締めケア： 冷感セラムとかっさのダブルアプローチで引き締め。もたつきが気になる二の腕やふくらはぎ、フェイスラインにもフィットし、マッサージすることで肌をすっきり引き締め、キメの整ったハリ肌へと導きます。

・タイムパフォーマンス抜群の設計： 「塗ってひんやり」「流してすっきり※」が１本で完結。手を汚さず片手で扱えるので、運動後や一日の終わりに手軽にセルフケアが可能です。

※ マッサージ効果による

■ 忙しい現代人に寄り添う「ストレスフリー」な使用感

セラム一体型なので「手が汚れない」のはもちろん、塗った後は驚くほどサラサラ。ボディケアの継続を妨げる「ベタつき」を徹底的になくしました。清涼感のある爽やかなテクスチャーは肌なじみが良く、ケア後すぐにパジャマを着られるほどサラッとした仕上がりです。

■ 4月中旬よりQoo10にて先行発売、オフライン展開も順次拡大

『クーリングカッサセラム』は、2026年5月よりQoo10を通じて日本市場での販売を開始します。日本の皆様に『自分を労わる時間』をより身近に感じていただきたいと考えています。単なるトレンドではなく、日常に自然と溶け込む“新・セルフケア習慣”として、この心地よさを体験していただければ幸いです。

今後はロフトをはじめとする主要なオフライン店舗への展開も順次準備中。韓国の「かっさルーティン」が、日本の美容シーンにどのような変化をもたらすか注目が集まります。

■ 販売先情報

Qoo10公式ショップ: https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/search/brand.aspx?brandno=126945