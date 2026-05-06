【エブール】阪急うめだ本店でPOP UP「In full flower」を5月13日（水）より開催

株式会社リトルリーグ

ebureは、5月13日（水）から5月19日（火）まで、阪急うめだ本店 7F プロモーションスペース71にて、POP UPイベント「In full flower」を開催いたします。

本イベントでは、ロスフラワーを使用したボタニカルリネンや、シアー素材を用いた軽やかなアイテムを中心に、サマーシーズンに向けたスタイルをご提案。

あわせて、5月15日（金）全店展開予定の新作をいち早くご覧いただける先行販売も実施いたします。

会場は、フラワーアーティストの則武潤二氏が手がける「Flower Noritake」による装飾で彩られ、花の美しさとともに、ebureの世界観を体感いただけます。

さらに会期中は則武氏ご本人による体験イベントも実施。

花が咲くように、心が満ちていく。

ebureが提案する初夏のひとときを、ぜひ店頭でご体感ください。

ピックアップアイテム

毎年好評のボタニカルシリーズが今年も登場。桜をそのまま纏っているようなやわらかなライトピンクのブラウスとパンツは、セットアップはもちろん、デニムやシンプルなTシャツと合わせても華やかな佇まいが完成する一着です。

ボタニカルリネンブラウス：45,100円（税込）

ボタニカルリネンパンツ：53,900円（税込）

立体感のある花柄のジャカード生地が華やかなワンピース。ウエストのデザインダーツや脇にメリハリのあるシルエットが、コンフォートな印象をもたらします。

コットンフラワージャカードワンピース：94,600円（税込）

※阪急うめだ店先行発売

大胆なチェック柄が印象的なブラウスとスカートのセットアップ。爽やかなホワイトのバンドカラーもポイントです。

キュプラリネンチェックブラウス：39,600円（税込）

キュプラリネンチェックスカート：83,600円（税込）

※ともに阪急うめだ店先行発売

シアーコットンアセテートカーディガン：34,100円（税込）

ブラウス感覚で羽織れるドルマンスリーブの半袖ジャケットを主役に、コットンフラワージャカードのワイドパンツを合わせた、盛夏に向けた軽やかなオンスタイルもご提案します。

ラミーツイルジャケット：61,600円（税込）

コットンフラワージャガードパンツ：64,100円（税込）

※ともに阪急うめだ店先行発売

クリアナチュラルテレコカットソー：9,900円（税込）

体験イベント

5月13日（水）・14日（木）の2日間、税込66,000円以上お買い上げのお客様を対象に、フラワーアーティスト・則武潤二氏ご本人によるミニブーケのプレゼントをご用意いたします。

お客様の装いやお好みに合わせ、その場で一つひとつ仕立てるブーケには、ebureのシーズンコレクションで使用している生地をリボンとしてあしらい、花と装いがさりげなく響き合う特別な一束に。

ここでしか出会えない体験をお楽しみいただけます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【則武 潤二（Flower Noritake オーナー／フラワーアーティスト）】

1986年、名古屋に「Flower Noritake」を創業。

個性豊かな植物から繊細な草花までを独自の感性でセレクトし、花の持つ本来の美しさを引き出す。

植物とアンティークが静かに共存する空間は、都会の中にひっそりと現れる“森”のような世界観を表現。

ダイナミックでありながら余白を感じさせる表現を特徴とし、空間ディスプレイやブライダルなど幅広く活動している。

著書『フラワーノリタケの花々』

公式HP(https://flower-noritake.com/noritake/) / 公式Instagram(https://www.instagram.com/flowernoritake)

開催概要

会期：5月13日（水）～ 5月19日（火）※13日（水）・14日（木）の2日間は体験イベントを開催

場所：阪急うめだ本店 7F プロモーションスペース71

関西エリア店舗

ebure 阪急うめだ店：阪急うめだ本店7F

ebure 大阪店：グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館1階

ebure 心斎橋店：大丸心斎橋店本館 4F

ebure 京都店：京都高島屋S.C. [T8] 2階

ストアリスト :https://www.ebure.jp/store/

【ebure/エブール】

「さらに人生を楽しむという気持ちを掻き立てる服」をデザインと上質なクオリティで提案。

人生で多くの経験をし、良いことも悪いことも色々を通ってきて、乗り越えたり、のみこんだり、とても多くの精神的進化を遂げてきているということ。そんな中で見つけたのが、究極に削ぎ落とされた自分の中の“好き”という感覚、私はこれが好き、これが心地いい、やっぱりこういうことだ、そういう部分にフィットする服を創出していく。

Instagram :https://www.instagram.com/ebure_official/LITTLE LEAGUE INC.

LITTLE LEAGUE INC.

リリースに関するお問い合わせ

ebure＜エブール＞PR担当 澤田

03-5412-1871



HP https://www.ebure.jp/