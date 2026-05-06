ルビナソフトウエアジャパン株式会社、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）に正会員として加盟

ルビナソフトウエアジャパン株式会社

ルビナソフトウエアジャパン株式会社（所在地：神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟6階、以下「当社」）は、2026年4月20日付で、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）に正会員として加盟したことをお知らせいたします。

参画の背景

当社は、「ルビナグループスタッフの知性を結集して豊かな世界づくりに貢献する」というミッションのもと、ITサービスを通じて社会に新たな価値を提供し、持続可能で豊かな社会の実現に取り組んでいます。

近年、日本企業においてはDX推進の重要性が高まる一方で、人材不足やレガシーシステムの課題など、実行面での障壁も顕在化しています。当社はこれまでの取り組みを通じて、こうした課題の解決に貢献してまいりました。

このような背景のもと、当社の理念と取り組みをさらに広く社会に還元し、ソフトウェア産業の発展に寄与できると考え、この度SAJに加盟いたしました。今後は、同協会が推進する政策提言・技術交流・人材育成などの活動に積極的に参画し、日本のデジタル社会の発展に貢献してまいります。

SAJについて

1982年に日本パソコンソフトウェア協会として活動を開始、1986年に社団法人化、2021年に一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）に名称変更した業界団体です。すべてのソフトウェアを対象に、「ソフトウェア（国）の未来を創る」をビジョンに掲げ、ICTを活用したビジネス創出・政策提言・人材育成・国際連携を通じてデジタル社会の成長を支えています。

ルビナソフトウエアジャパン株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174983/table/10_1_06105e70479d691de000eae4e22532e1.jpg?v=202605061251 ]

ルビナソフトウエアジャパン株式会社は、ベトナムのトップクラスIT企業「ルビナソフトウエア（Luvina Software Joint Stock Company）」の日本法人です。「お客様志向」を理念に掲げ、DX構想策定からRFP作成などの上流工程をコアサービスとして提供し、導入支援・Fit&Gap分析・開発工程までトータルサポートが可能です。開発体制はベトナム750名以上・3拠点の自社リソースを活用し、日本側主導による万全なマネジメント体制でご支援いたします。

【会社概要】

社名 ： ルビナソフトウエアジャパン株式会社

所在地 ：〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟6階

創立 ：2008年02月29日

事業内容 ：100％日本向けソフトウエア開発・保守・運用、人材サービス

Webサイト： https://luvina.jp/