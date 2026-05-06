西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」 静岡県静岡市にて5/16～5/17に第2回開催決定！
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・東京などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年5月16日～5月17日の2日間、静岡県静岡市にある駿府城公園紅葉山庭園前広場にて第2回開催を行います。
ポスター
■第2回 全肉祭 in 静岡
会場 ：駿府城公園紅葉山庭園前広場
日程 ：2026年5月16日～5月17日
時間 ：10：00～21：00
店舗数：約70店舗
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■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。
会場昼
会場夜
■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数200アイテム以上！？
2日間では絶対に食べきることができません
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
大好評ワインの試飲コーナーもご用意
・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意
・観覧無料のステージ企画
アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも
エアー遊具
幻火
■朝から晩までたっぷり楽しい2日間
夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり。
スペシャルゲストとして、MEGARYUのMEGAHORNのステージ出演も。
MEGAHORN
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
食堂