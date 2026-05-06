**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、『JEWELYC! COLLECTION』シリーズから、アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」新作グッズの受注販売を開始しました。** **『JEWELYC! COLLECTION』は、3Dを活用した立体的なクリエイティブと、まるで”宝石”のように魅力的なキャラクターたちがきらめき輝く世界観を表現した、オリジナルIPコレクションシリーズ。** **この度、アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」の放送開始を記念して、超てんちゃん、あめちゃん、かちぇ、猛毒電波少女☆パープル・ロリポップ、獄薔薇美血華、襧智禍さまが、立体的なちびキャラの描き下ろしになって登場します。**

販売情報

【予約期間】 2026年4月22日(水)17:00 ～ 2026年5月10日(日)23:59まで 【発売日】 2026年6月中旬予定 ▼受注サイト：ClaN MARKET（クランマーケット） https://clan-market.com/collections/sp-jewelyc 【発売場所】 詳細確定次第、お知らせします。

『JEWELYC! COLLECTION』シリーズとは？

『JEWELYC! COLLECTION』は、3Dを活用した立体的なクリエイティブと、まるで”宝石”のように魅力的なキャラクターたちがきらめき輝く世界観を表現した、オリジナルIPコレクションシリーズ。今後さまざまな作品やキャラクターで商品展開を予定しています。

商品詳細

**■アクリルスタンド(全6種) 各種2,200円(税込)**

【種類】全6種/個別（超てんちゃん、あめちゃん、かちぇ、猛毒電波少女☆パープル・ロリポップ、獄薔薇美血華、襧智禍さま） 【サイズ】キャラクター部分:全長58mm以内（※キャラクターにより前後）／全体サイズ:約H162×W112mm 【素材】アクリル

**■アクリルチャーム(全6種) 各種1,100円(税込)**

【種類】全6種/個別（超てんちゃん、あめちゃん、かちぇ、猛毒電波少女☆パープル・ロリポップ、獄薔薇美血華、襧智禍さま） 【サイズ】約H60×W36mm 【素材】アクリル

**■トレーディング缶バッジ（ランダム6種） 550円(税込)**

【種類】全6種/ランダム 【サイズ】約Φ57mm 【素材】紙、ブリキ

**■ダイカットステッカーセット 1,320円(税込)**

【種類】全12種1セット 【サイズ】本体:W60×H60mm以内 【素材】紙

**■デスクマット 4,400円(税込)**

【種類】全1種 【サイズ】約W600×H300mm 【素材】ポリエステル、ゴム

【コピーライト表記】 ©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT