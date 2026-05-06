西野亮廣（キングコング）共同プロデュース作品『キャッツ ~THE JELLICLE BALL~』が、第79回トニー賞で9部門ノミネートの快挙！

株式会社CHIMNEY TOWN

株式会社CHIMNEY TOWN（本社：東京都千代田区、代表取締役：西野亮廣）が、共同プロデューサー（Co Producer）として参画している舞台『キャッツ ~THE JELLICLE BALL~』が第79回トニー賞でミュージカル・リバイバル作品賞を含む計9部門にノミネートされました。

作品賞を含む計9部門にわたるノミネート

本作は、アンドリュー・ロイド＝ウェバーの不朽の名作『キャッツ』を、現代のニューヨークを象徴する「クィア・ボールルーム・カルチャー」の視点から大胆に再解釈した意欲作です。伝統的なミュージカルの枠組みを超え、多様性と自己表現の美しさを描いた挑戦が、演劇界の最高栄誉であるトニー賞において高く評価されました。

主なノミネート部門：

ミュージカル・リバイバル作品賞、演出賞、振付賞、ミュージカル助演男優賞（アンドレ・デ・シールズ）、ほか計9部門。

西野亮廣からのコメント

まず何よりも、日々支え続けてくださっている皆様に、心より御礼申し上げます。

この経験は、単なる「受賞の可能性」以上の意味を持っていると考えています。

ブロードウェイという、芸術表現と商業性が高い次元で両立している舞台に身を置く中で、日本のエンターテインメントが持つ独自の強みや可能性、そして課題が、より立体的に見えてきました。

とりわけ、IPは日本における重要な産業資産であり、その価値をいかにブロードウェイというフォーマットに適応・展開していくかは、今後取り組むべき重要なテーマの一つです。

今回得た知見やネットワークを日本に還元し、日本のクリエイティブを世界に接続すると同時に、ブロードウェイの持つ仕組みや思想を翻訳し、日本の土壌に適した形で実装していきたいと考えています。

その往復運動の中で、日本とブロードウェイのあいだに文化の橋を架けることが、自分の役割です。

引き続き、挑戦を続けてまいります。

どうか今後とも、温かく見守っていただけますと幸いです。

西野亮廣（キングコング）

『キャッツ ~THE JELLICLE BALL~』とは

本作『キャッツ ~THE JELLICLE BALL~』は、T・S・エリオットによる『Old Possum’s Book of Practical Cats』を原作に、アンドリュー・ロイド・ウェバーが手がけた世界的大ヒットミュージカル『キャッツ』を、まったく新しい視点で鮮やかに再構築した話題作です。



きらびやかなスペクタクルと胸を打つ名曲の数々、そして観る者を巻き込むような刺激的な舞踏会の振り付けが融合し、ステージ全体が熱狂と歓喜に包まれる圧巻の体験へと昇華。



古典の名曲に現代的なリズムと社会的文脈を吹き込んだ本作は、演劇の枠を超えた新たな祝祭の形として、ブロードウェイに新たな歴史を刻んでいます。





▼『キャッツ ~THE JELLICLE BALL~』公式サイト

https://catsthejellicleball.com/

▼オンラインサロン『西野亮廣エンタメ研究所』

https://salon.jp/nishino