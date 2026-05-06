今回もインサイドストーリー満載！スポチュニティ第18回「ライター表彰」

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）では、2022年1月から四半期に一度、スポチュニティコラムに寄稿いただくパートナーであるライターの皆さんを対象に「ライター表彰」を開催しています。2026年4月22日に、第18回目となる「ライター表彰」を開催しましたので、その内容をご紹介します。

１．スポチュニティコラムとは

スポチュニティでは「始める前から、スタートラインに立てない、チャレンジできないという社会を変えたい」というビジョンのもと、“普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム・アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けたい”というコンセプトで、オウンドメディアとしてコラムを運用しています。メジャーな競技やクラブ、アスリートでなくても、世の中には感動的で素敵なストーリーが沢山あるはず。それらを世の中に発信していきたいという想いで、月間20本前後のコラムを発信しています。

２．ライター表彰の概要

現在スポチュニティでは、約30名のライターの方々をパートナーとしています。この方々を対象に、以下の概要でライター表彰を開催しています。

・実施時期

四半期に1回（1月・4月・7月・10月）

・実施方法

各四半期間（表彰月の直前3か月間）に公開されたコラムを対象に、下記3つのカテゴリーで表彰対象コラムを選出

・表彰内容

１．ガンガン賞

期間前後を含め、精力的に「ガンガン」活動し、本来業務プラスアルファの執筆活動において、貢献が顕著と思われる方を選出し、表彰します。

２．ベストコラム賞

対象期間中に最も読まれたコラム・読者の反応が最も大きかったと言えるコラムをPV実績で選び、表彰します。なお、対象媒体は「スポチュニティコラム」とし、コラム公開日から2週間のPV数を基に選出します。

３．スポチュニティ賞

スポチュニティコラムの理念である「普段スポットライトが当たらない人のひたむきさ・考え方から読者に共感を喚起する」「頑張っているチームや選手たちを支援する動機づけ」に最も当てはまると評価されたコラムに贈られる賞です。ノミネートコラムを選出し、スポチュニティメンバーおよびライターの投票により、最も票数の多かったコラムを選出します。

３. 今回の受賞ライターおよびコラム

2026年4月22日開催の「第18回ライター表彰」（2026年01月～03月期）における、受賞ライターおよびコラムは以下の通りです。

１．ガンガン賞

ライター：井上尚子さん

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２．ベストコラム賞

ライター：真鍋智さん

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※コラム公開日から2週間のPV数：7,509

３．スポチュニティ賞

ライター：吉田大貴さん

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これからもスポチュニティでは、コラムを通じて多様なスポーツのインサイドストーリーを多くの人に届けて参ります。ご期待ください！

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。



スポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しておりますので、詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

※これまでの提携実績例：Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、グノシーほか

◆コラムライターを随時募集しています！

「スポチュニティでコラムを執筆してみたい」「ライターとしての参画に興味がある」という方の応募を随時受け付けております。関心をお持ちの方は以下のメールアドレスまでお気軽にお問合せください。

info@spportunity.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X：https://twitter.com/Spportunity_JP

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。