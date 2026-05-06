【毎月ピザハットの″ハットの日″は超おトクな3日間！】GW後の家計応援！お持ち帰りMサイズ810円～！なんと新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」が1,330円OFFに！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をお持ち帰り810円～でご提供するキャンペーンを実施しております。

2026年5月の「ハットの日」は、なんと発売して間もなく大好評をいただいております「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」が1,330円OFFになってラインナップしていたり、配達でもおトクになるピザがあったりと、サプライズ感満載！

GW後の週末には、お財布にやさしいハットの日が大活躍！おトクなピザ＆サイドメニューで食卓を楽しみましょう！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.2026年5月の「ハットの日」でいつもよりおトクに、いつもより豪華にピザを楽しもう！

２.2026年5月の「ハットの日」対象商品であるピザ＆サイドメニューのご紹介！

１.2026年5月の「ハットの日」でいつもよりおトクに、いつもより豪華にピザを楽しもう！

ピザハットでは、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、毎月変わる対象商品をお持ち帰り810円～でご提供しています。また、「ハットの日」対象商品をご注文いただくと、さらにサイドメニューも特別価格でお楽しみいただけるという、とってもおトクな3日間です！

2026年5月「ハットの日」のおトクなラインナップは、810円のピザが4種類、1,100円のピザが5種類、1,500円のピザが1種類ご用意しました。さらには、1,810円で配達にも対応しており、一部店舗では600円のSサイズピザもラインナップ！

GW後の週末は、お財布に優しくおトクで美味しいピザでハッピーに過ごしましょう！

２.2026年5月の「ハットの日」対象商品であるピザ＆サイドメニューのご紹介！

【迷ったらコレ一択！】たったの810円でMサイズピザが食べられるのはハットの日だけ！

■キャンペーン内容：

定番の4種類のピザ（Mサイズ）がお持ち帰り限定で810円

■対象ピザ

・ペパロニクラシック

・じゃがマヨコーン

・ピザハット・マルゲリータ

・芳醇ベーコンマッシュルーム

■商品価格：

通常価格：1,580円～1,860円 → 810円（最大1,050円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5)

【多種多様なピザが食べたいなら！】大人気ハーフ＆ハーフと４シリーズを1,100円で！

■ キャンペーン内容：

人気の4種類のハーフ＆ハーフ（Mサイズ）、および「フレンズ４（Mサイズ）」がお持ち帰り限定で1,100円

■ 対象ピザ：

・ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

・フレンズ４

・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ

■商品価格：

通常価格：2,205円～2,580円 → 1,100円（最大1,480円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5)

【ついに、登場！】新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」が脅威の1,330円OFF！

■キャンペーン内容：

「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（Mサイズ）」がお持ち帰り限定で1,500円

（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮/こんがりソーセージタルタル/テリマヨチキンタルタル/ぷりぷりエビタルタル）

■商品価格：

通常価格：2,830円 → 1,500円（1,330円おトク！）

※特製タルタルソースを2袋添えて提供します

※パン生地での販売はございません。

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」から選べます。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5)

【一部店舗限定】サクッと手軽に楽しめる、4種類のSサイズピザを600円でご提供します！

■キャンペーン内容：

贅沢な4種類のピザ（Sサイズ）がお持ち帰り限定で600円

■対象ピザ

・ピザハット・マルゲリータ

・ペパロニクラシック

・じゃがマヨコーン

・芳醇ベーコンマッシュルーム

■商品価格：

通常価格：1,060円～1,400円 → 600円（最大800円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはSサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」限定です。

※ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）の3日間限定

■販売店舗：

一部店舗のみの販売

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5)

【配達でも超おトク！】大人気ハーフ＆ハーフが配達でも1,810円の大特価！

■ キャンペーン内容：

人気の4種類のハーフ＆ハーフ（Mサイズ）、および「フレンズ４（Mサイズ）」が配達限定で1,810円。

■ 対象ピザ：

・ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

・フレンズ4

・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ

■商品価格：

通常価格：2,205円～2,580円 → 1,810円（最大770円おトク！）

※キャンペーン対象となるのは配達の場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

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【セットでおトク！】ハットの日対象のピザを買うと、セットでポテトが50%OFFに！

■キャンペーン内容：

大人気「[Mサイズ] ハットフライポテト」がピザとセットでいつもよりお安く！

■商品価格：

通常価格：500円 → 250円（250円おトク！）

※キャンペーン対象特別価格となるのはお持ち帰り、ハットの日対象ピザをお買い求めいただいた場合のみです。

■キャンペーン期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年5月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年5月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_5)