全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBY誕生の裏側に迫る 『VIBY 1329 The night before debut』#2　5月6日（水・祝）よる10時より「ABEMA」で無料放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#2を、2026年5月6日（水・祝）夜10時より放送いたします。

本番組は、キム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ」の舞台裏とともに、第一弾アーティストとして誕生した「VIBY」の約3年間にわたる成長の記録に密着したドキュメンタリーです。まだ誰も知らない彼らの原点や葛藤、そしてデビューに至るまでの1329日間の軌跡を描きます。

#2では、韓国での練習生時代にフォーカスし、彼らが直面した現実と変化の過程を描きます。

番組では、日本で発掘された12人の練習生たちが、慣れない異国での共同生活を送りながら切磋琢磨する様子に密着。3～4人で1部屋の生活、月曜から土曜まで続くレッスンに加え、掃除や身の回りのこともすべて自分たちで行う日々――。キム・ミジョン氏の「アーティストになる前に、まず一人の人間として成長してほしい」という方針のもと、厳しくも本質的な環境が用意されていました。

ダンス・歌ともに未経験だったメンバーが苦戦する姿や、仲間に支えられながら少しずつ成長していく過程、そして挫折と向き合いながらも“夢”に気づいていく瞬間など、彼らのリアルな姿が描かれます。

さらに物語は、日本武道館でのデビューショーケースという新たなステージへ。初めて訪れた武道館の圧倒的なスケールに戸惑いながらも、「絶対に来てよかったと思えるライブにしなければいけない」と語るメンバーたち。約1万人規模の会場を前に、パフォーマンスだけでなく“どう楽しませるか”という課題にも向き合います。

夢の舞台まで残り4ヶ月。5人が挑む新たな試練と覚悟にぜひご注目ください。

『VIBY 1329 The night before debut』#2は、2026年5月6日（水・祝）夜10時より放送。VIBY誕生までの軌跡を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』 番組概要

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#2放送日時：2026年5月6日（水祝）夜10時～

#2放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGyVCYkNrK2f

キャスト：VIBY

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTOMORROW X TOGETHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

■新レーベル「Rii.MJ」とは

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、

Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）

という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

■「Rii.MJ」公式サイト

https://riimj.com/

■「Rii.MJ」公式SNS

X: https://x.com/riimj_official

Instagram: https://www.instagram.com/riimj_official/

YouTube: https://www.youtube.com/@RiiMJ_Official

■VIBY 公式サイト

https://viby-official.com/

VIBY 公式SNS

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