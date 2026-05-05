【新サービス】Webサイトは「作って終わり」から「育て続ける」時代へ。動画・写真撮影も含まれた365日体制のストック型Web成長支援サービス『GrowWeb 365』を提供開始

MIREAL株式会社

MIREAL株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：加藤 駿介）は、Webサイトを制作して終わりにするのではなく、365日体制で運用・改善・保守を行い、ビジネスの成長を継続的に支援するストック型サービス『GrowWeb 365（グロウウェブ サンロクゴ）』の提供を、2026年5月7日より開始いたします。本サービスは、サイト改善に欠かせない「動画・写真撮影」もパッケージ内に含まれているのが最大の特徴です。

URL： https://growweb365.mireal.co.jp/(http://growweb365.mireal.co.jp/)

■ 『GrowWeb 365』の3つの特徴

1. 「作って終わり」にしない。365日体制の運用・保守 日々の更新業務からサーバー・システムの保守管理まで、Webサイトの安定稼働を365日体制でサポートします。社内に専任のWeb担当者がいなくても、安心してサイト運営をお任せいただけます。

2. データ解析に基づいた継続的な「UI/UX改善」 アクセス解析ツールやヒートマップなどを活用し、ユーザーの行動データを可視化。勘や経験に頼らないデータドリブンなアプローチで、離脱率の改善やコンバージョン（問い合わせや資料請求）率を最大化するための導線改善を継続的に実施します。

3. トレンドに合わせた「最新のSEO対策」 常に変動する検索エンジンのアルゴリズム動向をキャッチアップし、内部対策からコンテンツ改善まで、最新のSEO対策をパッケージ化して提供。自然検索からの安定した流入増加を実現します。

■ こんな企業におすすめです

高い費用をかけてWebサイトを作ったが、成果（売上・問い合わせ）に繋がっていない

社内にWebマーケティングや運用の専任担当者がいない

SEO対策やサイト改善をしたいが、何から手をつけていいか分からない

自社のWebサイトを、放置状態から「優秀な営業マン」に変えたい

■ サービス概要

サービス名： GrowWeb 365（グロウウェブ サンロクゴ）

提供開始日： 2026年5月7日

サービス詳細URL： https://growweb365.mireal.co.jp/

料金プラン：初期費用10万円 サポート費用：月3万円(12か月契約)

■ 会社概要

会社名： MIREAL株式会社

所在地：東京都中央区日本橋2丁目2番3号

代表者： 代表取締役 加藤 駿介

設立： 2025年4月

事業内容：映像制作・HP制作・SNS運用代行

コーポレートサイト：https://mireal.co.jp/