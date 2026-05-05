MINMI × INFINITY16、約14年ぶりの新作共演。花火とシンクロして生まれた「桜華爛漫」「大切な君のそば」を2週連続デジタルリリース

株式会社マスタービュー

本作は、千葉・フェスティバルウォーク蘇我で開催されている花火大会「桜華爛漫」をきっかけに始動したプロジェクトから誕生。昨年、花火の打ち上げとシンクロするオリジナル楽曲として企画され、会場で大きな反響を集めたことを受け、今回あらためてブラッシュアップを施し、正式リリースされることとなった。

トラックを手がけるのは、MINMIとINFINITY16、二人の盟友でもあるDJ MaL。

さらにミックス＆マスタリングは、ロサンゼルスのStudioBeat3にてMarco CiuchとIRKOが担当。IRKOは、Ye、Jay-Z、The Weekndをはじめとする世界的アーティストの作品にも携わってきたエンジニアとして知られており、本作のサウンドを国際水準へと磨き上げている。

そして、唯一無二の歌声と存在感を放つMINMI、日本のレゲエシーンを代表するINFINITY16が共演。花火大会の名をそのまま冠したアーティスト／プロジェクト「桜華爛漫」として、夜空に咲く一瞬の輝きと、胸の奥で燃え続ける情熱を音に刻んだ2作品が完成した。

またMINMIは、2026年10月8日（木）に自身初の日本武道館公演を開催することが決定している。アーティストとして新たな節目に向かう中で放たれる今回の2作は、MINMIの現在地を鮮やかに映し出す作品としても注目を集めそうだ。

MINMIとINFINITY16による新作共演は、2012年の「雨のち晴れ」以来、約14年ぶり。長年それぞれのフィールドでシーンを牽引してきた両者が、時を経て再び交差することで、懐かしさだけでは終わらない“今鳴るべき音”が生まれた。

なお「桜華爛漫」は、今後も花火大会とオリジナル楽曲のシンクロを軸に展開していく予定であり、このプロジェクトのために新たに立ち上げられたレーベル「AGEHA ENTERTAINMENT.,ltd」からリリースされる。今後、音楽作品のリリースにとどまらず、さまざまな展開が予定されている。

配信情報

タイトル：「桜華爛漫 feat. INFINITY16 & MINMI」

配信日時：2026年5月7日（木）0:00

アーティスト名：桜華爛漫



タイトル：「大切な君のそば feat. MINMI & INFINITY16」

配信日時：2026年5月13日（水）0:00

アーティスト名：桜華爛漫

桜華爛漫大切な君のそば

配信リンク

「桜華爛漫 feat. INFINITY16 & MINMI」

LinkCore：https://linkco.re/Ys5SuZn0

「大切な君のそば feat. MINMI & INFINITY16」

LinkCore：https://linkco.re/7vPhEGEE

MINMI コメント

桜華爛漫という花火大会に向けて、INFINITY16と14年ぶり！に共作しました。

90sからY2Kの頃のダンスホールレゲエの空気感を、今あらためて投影した楽曲になっています。あの時代がど真ん中だった人たちにも、今の人たちにも楽しんでほしいです。

この曲には、“AXIS（アクシス）”＝軸、つまり世の中の基準ではなく、自分の中にある軸を見つけてほしい、というメッセージを込めました。花火のように一瞬で心を照らしながらも、それぞれの胸の中に残り続けるような楽曲になってくれたら嬉しいです。

INFINITY16 コメント

2026年は綺麗な花を咲かせたい思い、そして新たな挑戦もしていくので、久しぶりにMINMIとINFINITY16で桜華爛漫をテーマに作りました。全く違う雰囲気の2曲になり、どちらも音も内容も最高の楽曲が完成したので，皆さん絶対聞いて下さい。それを聞いて、ライブの現場に遊びに来るまでがセットです。桜華爛漫という千葉の野外フェスを始め、どこでやってもMINMIとINFINITY16のライブは100%盛り上がるので、是非皆さんにライブまで足を運んでもらえたら嬉しいです！

プロフィール

【桜華爛漫】

桜華爛漫は、千葉・フェスティバルウォーク蘇我で開催されている花火大会を起点に生まれたプロジェクト。花火とオリジナル楽曲をシンクロさせる企画として始動し、今後は音楽・ライブ演出・映像表現を横断する多面的な展開を目指している。また、本プロジェクトのために新たに立ち上げられたレーベル「AGEHA ENTERTAINMENT.,ltd」からリリースされる。

関連リンク

オフィシャルホームページ：https://9entertainment.net/ohkaranman/

X：https://x.com/OHKARANMAN9

桜華爛漫

【MINMI】

MINMIは、大阪府出身のシンガーソングライター。レゲエを軸に、ジャンルを横断する独自のスタイルで支持を集めてきた。2026年10月8日には、初の日本武道館公演「MINMI LIVE at 日本武道館 ～it's not too late～」を開催する。

関連リンク

オフィシャルホームページ：https://minmi.jp/

X：https://x.com/minmidesu

Instagram：https://www.instagram.com/minmidesu/

YouTube公式：https://www.youtube.com/channel/UCn4LkY59XCf1Xh6i_SrndOg

TikTok：https://www.tiktok.com/@minmiofficial

MINMI

【INFINITY16】

INFINITY16は、TELA-Cを中心に1994年に横浜で結成されたレゲエサウンド。ジャマイカやニューヨークで培った経験を背景に、日本のレゲエシーンを牽引してきた。代表曲の数々を通じて、長年にわたり支持を集め続けている。

関連リンク

オフィシャルホームページ：https://www.infinity16.com/

X：https://x.com/INFINITY16_

Instagram：https://www.instagram.com/infinity16_staff/

YouTube公式：https://www.youtube.com/c/INFINITY16OFFICIALCH

TikTok：https://www.tiktok.com/@infinity16_telac?_r=1&_t=ZS-95bz4IgXQv7(https://www.tiktok.com/@infinity16_telac?_r=1&_t=ZS-95bz4IgXQv7)

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