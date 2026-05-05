MAN WITH A MISSION、8月から3か月連続新曲配信リリース決定！！
MAN WITH A MISSIONが今夏8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定した。
MAN WITH A MISSION
昨年、バンド結成15周年を迎えた MAN WITH A MISSION。アニバーサリー作品としてオール新曲の「XV e.p.」をリリースし、同年8月29日（焼肉の日）には「Against the Kinds and Gods」をサプライズ配信したが、それ以降は新曲の発表が途絶えていた。2026年に入り、2月からのワールドツアー開催や国内外の大型フェス出演が相次いでアナウンスされる中、ファンの間では新たなリリースへの期待が高まっていた。
そうした中、5月3日より VIVA LA ROCK 2026 が開催されている 埼玉スタジアム2002 にて、MAN WITH A MISSIONが出演。パフォーマンスを終えた後、ステージ上でJean-Ken Johnnyから「8月カラ3カ月連続デ新曲ヲリリースシマス」と発表すると、会場に集まった観客から歓声が上がった。
新曲は、8月より3カ月連続で配信リリースされる予定。詳細な配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトおよび各種SNSにて発表される。
また、5月14日からは、北南米およびヨーロッパの7カ国10都市を巡るワールドツアー「MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-」がスタートする。同ツアーでは初訪問となる都市も多く含まれており、今後の海外展開にも注目が集まる。
▼リリース情報
2026年8月、9月、10月
新曲配信リリース
※配信日・詳細は後日発表
▼ツアー情報
MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- AMERICAS
日程/国/都市名/会場名
5月14日(木) アメリカ/サンフランシスコ August Hall
5月19日(火) メキシコ/モンテレイ Showcenter Complex
5月21日(木) メキシコ/メキシコシティ Foro Teambro
5月24日(日) チリ/サンチアゴ Coliseum Theatre
5月27日(水) ブラジル/サンパウロ Carioca Club
MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- EUROPE
日程/国/都市名/会場名
6月17日(水) ハンガリー/ブダペストAkvarium
6月20日(土)ドイツ/ドレスデン Blauer Salon
6月23日(火)ドイツ/シュトゥットガルト Im Wizemann
6月25日(木)スイス/アーラウ Kiff
6月28日(日)スイス/モンテー Pont Rouge
詳細はこちら
https://MWAM.lnk.to/tour
▼イベント出演情報
5月16日(土) アメリカ・ロサンゼルス Brookside at The Rose Bowl
ZIPANGU
https://zipangu-event.cloud/
6月14日(日) チェコ共和国
ROCK FOR PEOPLE 2026
https://rockforpeople.cz/en/
6月18日(木)-19日(金) ポーランド・ワルシャワ
Summer Punch Festival
https://summerpunchfestival.pl/
6月27日(土) イタリア・ミラノ・Circolo Magnolia
ASIA WAVE FEST 2026
https://lnk.to/ASIAWAVEFEST
7月1日 スペイン・ガリシア
Resurrection fest 2026
https://www.resurrectionfest.es/
7月20日(月) 宮城県・SENDAI GIGS
東京スカパラダイスオーケストラ主催ライブハウスTOUR「VerSus Carnival」
https://tokyoska.net/live/tour.php?id=1002968&fdate=2026-06-10&ldate=2026-08-07(https://tokyoska.net/live/tour.php?id=1002968&fdate=2026-06-10&ldate=2026-08-07)
7月25日(土) Gメッセ群馬
HOTEI FES
https://hotei-fes.com/
8月11日(火・祝) 国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）
LuckyFes
https://luckyfes.com/
8月14日(金) ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
SUMMER SONIC 2026
https://www.summersonic.com/
8月29(土) 山梨県 山中湖交流プラザ きらら
SWEET LOVE SHOWER 2026
https://2026.sweetloveshower.com/
▼最新リリース情報
「XV e.p.」Now On Sale https://MWAM.lnk.to/XV_e.p.AY
▼アーティスト関連サイトおよびSNS
MAN WITH A MISSION Official Website https://www.mwamjapan.info/
X: https://x.com/mwamjapan
Staff X: https://x.com/mwaminfo029
Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/
Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/
LINE: manwithamission
＜プロフィール＞
MAN WITH A MISSION
頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。