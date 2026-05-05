MAN WITH A MISSION、8月から3か月連続新曲配信リリース決定！！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

MAN WITH A MISSIONが今夏8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定した。



MAN WITH A MISSION

昨年、バンド結成15周年を迎えた MAN WITH A MISSION。アニバーサリー作品としてオール新曲の「XV e.p.」をリリースし、同年8月29日（焼肉の日）には「Against the Kinds and Gods」をサプライズ配信したが、それ以降は新曲の発表が途絶えていた。2026年に入り、2月からのワールドツアー開催や国内外の大型フェス出演が相次いでアナウンスされる中、ファンの間では新たなリリースへの期待が高まっていた。


そうした中、5月3日より VIVA LA ROCK 2026 が開催されている 埼玉スタジアム2002 にて、MAN WITH A MISSIONが出演。パフォーマンスを終えた後、ステージ上でJean-Ken Johnnyから「8月カラ3カ月連続デ新曲ヲリリースシマス」と発表すると、会場に集まった観客から歓声が上がった。


新曲は、8月より3カ月連続で配信リリースされる予定。詳細な配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトおよび各種SNSにて発表される。


また、5月14日からは、北南米およびヨーロッパの7カ国10都市を巡るワールドツアー「MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-」がスタートする。同ツアーでは初訪問となる都市も多く含まれており、今後の海外展開にも注目が集まる。



▼リリース情報


2026年8月、9月、10月


新曲配信リリース


※配信日・詳細は後日発表



▼ツアー情報


MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- AMERICAS


日程/国/都市名/会場名


5月14日(木) アメリカ/サンフランシスコ August Hall


5月19日(火) メキシコ/モンテレイ　Showcenter Complex


5月21日(木) メキシコ/メキシコシティ Foro Teambro


5月24日(日) チリ/サンチアゴ Coliseum Theatre


5月27日(水) ブラジル/サンパウロ Carioca Club



MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- EUROPE


日程/国/都市名/会場名


6月17日(水) ハンガリー/ブダペストAkvarium


6月20日(土)ドイツ/ドレスデン Blauer Salon


6月23日(火)ドイツ/シュトゥットガルト　Im Wizemann


6月25日(木)スイス/アーラウ　Kiff


6月28日(日)スイス/モンテー　Pont Rouge



詳細はこちら


https://MWAM.lnk.to/tour



▼イベント出演情報


5月16日(土) アメリカ・ロサンゼルス Brookside at The Rose Bowl


ZIPANGU


https://zipangu-event.cloud/



6月14日(日) チェコ共和国


ROCK FOR PEOPLE 2026


https://rockforpeople.cz/en/



6月18日(木)-19日(金) ポーランド・ワルシャワ


Summer Punch Festival


https://summerpunchfestival.pl/



6月27日(土) イタリア・ミラノ・Circolo Magnolia


ASIA WAVE FEST 2026


https://lnk.to/ASIAWAVEFEST



7月1日 スペイン・ガリシア


Resurrection fest 2026


https://www.resurrectionfest.es/



7月20日(月) 宮城県・SENDAI GIGS


東京スカパラダイスオーケストラ主催ライブハウスTOUR「VerSus Carnival」


https://tokyoska.net/live/tour.php?id=1002968&fdate=2026-06-10&ldate=2026-08-07(https://tokyoska.net/live/tour.php?id=1002968&fdate=2026-06-10&ldate=2026-08-07)



7月25日(土) Gメッセ群馬


HOTEI FES


https://hotei-fes.com/



8月11日(火・祝) 国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）


LuckyFes


https://luckyfes.com/



8月14日(金) ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ


SUMMER SONIC 2026


https://www.summersonic.com/



8月29(土) 山梨県 山中湖交流プラザ きらら
SWEET LOVE SHOWER 2026


https://2026.sweetloveshower.com/



▼最新リリース情報


「XV e.p.」Now On Sale https://MWAM.lnk.to/XV_e.p.AY



▼アーティスト関連サイトおよびSNS


MAN WITH A MISSION Official Website https://www.mwamjapan.info/


X: https://x.com/mwamjapan


Staff X: https://x.com/mwaminfo029


Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/


Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/


TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/


LINE: manwithamission



＜プロフィール＞


MAN WITH A MISSION


頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。