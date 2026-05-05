新世代Rapper / Artist #KTCHAN2年振りに戦極MCBATTLE出演決定！

日本コロムビア株式会社

高校生RAP選手権で注目を集め、Yahoo!検索大賞ネクストブレイク部門への選出、戦極MCBATTLE女性初のベスト4に入り、そして昨年メジャーデビューを果たした新世代Rapper / Artist #KTCHAN。その’言葉’を武器に作家デビューも果たし、活動の幅を広げているが、この度2年振りに戦極MCBATTLEに出演することが決定した。

#KTCHANは5月4日に、名古屋のHIPHOPイベントにLIVE出演。

そのステージ上で、まさかの戦極MCBATTLE主催のMC正社員がMCBATTLE復帰を懇願。

その後自身のYouTubeにて、6月20日に開催予定の戦極MCBATTLE第42章への出演を宣言した。

#KTCHAN YouTube動画

https://youtu.be/ngnJX_2-E2w?si=Uu3CVr-1ZkIiIHeX

#KTCHANコメント

ステージ上でMC正社員さんにオファーもらったときはビックリしました。

戦極MCBATTLEは自分が知ってもらうきっかけになった大切なシーンで、私が出ていたあの頃の熱をもう一度、シーンに取り戻したいという気持ちで出場を決めました。

この2年間はアーティストとして自分と向き合ってきました。

この期間を糧に、もう一度あのステージに挑みたいと思います。

MC正社員コメント

天才がシーンに帰ってきます。

彼女がアーティスト活動に注力している2年間、常にお誘いはしていたのですがその意思は固く、

実現できなかったのですが、今回はステージに上がらせていただき、実力行使に出ました。

私自身、非常に楽しみです。

■戦極MCBATTLE

2012年より開催されているフリースタイルRAPバトルイベント。

ラッパーがトーナメントを戦い、優勝を決める。若手ラッパーの登竜門となっており、このイベントをきっかけにデビューするアーティストを多数輩出。

6月20日土曜日に「戦極MCBATTLE第42章’’KING ONES ONLY’’」をCLUB CITTA’で開催予定。

■イベント情報

「戦極MCBATTLE第42章’’KING ONES ONLY’’」

日時：6月20日土曜日 open/start 15:00/16:00

場所：CLUB CITTA’

出演：#KTCHAN,DOTAMA,がーどまん etc

チケットURL：https://eplus.jp/sf/detail/3179300001

ファストパス 8,980円(税込)

※限定枚数。スタンディングエリアになります。

※ファストパス専用の入場ゲートあり。並ばず優先的にご入場いただけるチケットです。

1Fスタンディング 6,980円(税込)

2F指定席 8,980円(税込)←SOLD OUT！

※入場の際にドリンク代600円が別途必要となります。

※全種類チケット購入者には特別特典があります。特別特典は当日会場にてお渡しいたします。

※未成年入場可能

■イベントHP/SNS

イベントHP：https://clubcitta.co.jp/schedule/1583

公式X：https://x.com/sengokumc

公式Instagram：https://www.instagram.com/sengokumc/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@senritumc

■#KTCHAN プロフィール

04年横浜出身。

22年「高校生RAP選手権」で注目を集め、同年「戦極MCBATTLE」にて新人賞を受賞。

翌年、リリースした楽曲「BaNe BaNe」はMV関連動画を含めて1,000万再生を突破するなど、大きな話題を呼んだ。

2023年「Yahoo!検索大賞2023」ネクストブレイク部門に選出され、

2024年には「戦極MCBATTLE」で女性として初のBEST4進出を果たす。

その後、自身初のワンマンライブを渋谷WWWで成功させ、2025年1月「距離ガール」でメジャーデビュー。本作は全国ラジオ・オンエア・チャートでウィークリー1位を獲得し、

Billboardの新人チャート「Heat seekers Songs」など、各種チャートにも続々とランクイン。

その後、初の著書「飛んできたナイフは、プレゼントで返したい。」を出版し作家としてもデビュー。

10月リリースの「ホントウノコト。」はMV100万再生を突破し、同楽曲も収録されているEP『to face』を3月11日にリリース。

言葉を武器に様々なフィールドで活躍し、その勢いをさらに加速している新世代 Rapper / Artist。

■#KTCHAN HP/SNS

HP：https://ktchan.yokohama

Instagram : @kt_disritakunai

X : @kt_disritakunai

TikTok : @kt_disritakunai

YouTube : @kt_disritakunai

■#KTCHAN 楽曲情報

2026/3/11最新EP『to face』

1.私の幸せは私が決める

2.our emotions

3.シンパシー mashi mashi

4.ワンチャン

5.日々を感じて

6.移ろいを抱きしめる

7.ホントウノコト。

※各音楽サブスクで配信中

「私の幸せは私が決める」Music Video

https://youtu.be/iKcJe6I0psM?

■#KTCHAN ライブ情報

『two days to face』@ebisu batica

チケット：https://eplus.jp/kt-chan/

・6/26(fri)※DJ day

19:00 open 19:20 start 1500yen+1d

#KTCHAN,peko(梅田サイファー), 牡蠣姫 (ohayoumadayarou / Rachel),DJ YANATAKE

・6/27(sat)LIVE day ※one-man live

19:00 open 19:30 start 3000yen+1d

2日通し券 : 3500yen