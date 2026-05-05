Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「偉雷アマエ」のバースデーグッズ&バースデーボイスが販売開始！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩上 敦宏）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレント「偉雷アマエ」のバースデーグッズの受注販売を開始したことをお知らせします。

4月26日に誕生日を迎えた偉雷アマエのバースデーグッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。

さらに、バースデーボイスも販売がスタート！ここでしか聴くことのできない録り下ろしのボイスコンテンツをお楽しみいただけます。

VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/

偉雷アマエ バースデーグッズ2026 詳細

VEE：偉雷アマエ バースデーグッズ

2026年の偉雷アマエのバースデーグッズは、描き下ろしイラストを使用した「アクリルパネル」と「アクリルスタンド」と「缶バッジ」が登場！

セット販売に加えて、単品での販売も実施します。

セット価格：6,700円(税込)

アクリルパネル単品価格：3,800円(税込)

アクリルスタンド単品価格：1,700円(税込)

缶バッジ(2個セット)単品価格：1,200円(税込)

受注期間：2026年5月5日(火祝)21:00～2026年5月24日(日)23:59まで

受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )

・アクリルパネル

VEE：偉雷アマエ バースデーグッズ(アクリルパネル)

偉雷アマエのキャラクターデザインを手がけたイラストレーター「久賀フーナ」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルパネルです。

「久賀フーナ」さん Xアカウント：https://x.com/hu_na_

【素材】本体：アクリル / ビス：真鍮・鉄

【サイズ】タテ約210mm × ヨコ約148mm(A5サイズ)

【製造国】日本

・アクリルスタンド

VEE：偉雷アマエ バースデーグッズ(アクリルスタンド)

同じく、イラストレーター「久賀フーナ」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルスタンドです。

【素材】アクリル樹脂

【サイズ】本体：タテ約151mm×ヨコ約66mm / 台座：タテ約32mm×ヨコ約68mm

【製造国】日本

・缶バッジ(2個セット)

VEE：偉雷アマエ バースデーグッズ(缶バッジ(2個セット))

同じく、イラストレーター「久賀フーナ」さん描き下ろしのイラストを使用した缶バッジ(2個セット)です。

【素材】紙・鉄・PET

【サイズ】 約54mmφ

【製造国】日本

・特典

VEE：偉雷アマエ バースデーグッズ(特典ポストカード)

セットご購入1点につき、イラストレーター「久賀フーナ」さん描き下ろしのイラストを使用したポストカードを1枚プレゼント！

ポストカードには偉雷アマエからの複製メッセージが必ず入っています。

※本商品は受注販売限定です。

※2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。

偉雷アマエ バースデーボイス2026 詳細

VEE：偉雷アマエ バースデーボイス

誕生日を記念した偉雷アマエの録り下ろしボイスです。

・内容

偉雷アマエバースデーボイス(全1種)

・特典

バースデーイラストを使用した壁紙

【ファイル形式】音声フォーマット：mp3 / 収録時間：2分28秒 / 壁紙フォーマット：png / 圧縮形式：zip

価格：1,500円(税込)

販売期間：2026年5月5日(火祝)21:00～

VEE Official Shop」とは

「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。

4月20日からは亞生うぱるの「バースデーグッズ2026」の受注販売も開始しています。

詳細URL：https://shop.vee-official.jp/anew_uparu_birthday2026/

「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。

ぜひチェックしてください！

「VEE」プロジェクト概要

VEE：ロゴ

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。

オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計21名のVTuberが在籍中。



・公式サイト：https://vee-official.jp/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式X：https://x.com/_vee_official_