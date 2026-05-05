【Dior】メットガラ 2026でディオールを纏ったセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月4日 ニューヨーク。

メットガラ 2026に、ディオールを着用したセレブリティが登場しました。

サブリナ・カーペンターは、映画『サブリナ』に登場するラインストーンのフィルムストリップをアップリケとしてあしらったチュールスリットドレスを着用しました。この衣装は、ジュエリーがちりばめられたヘッドピースに結び付けられ、刺繍がほどこされたフリンジカフスと、黒いストレッチチュールグローブで完成まで導かれました。

ジスは、ギャザーが寄せられたストラップレス、バックレスのコラムドレスを着用しました。このドレスは庭園の情景が全面に刺繍され、フラワーブーケで縁取られました。布製の花の刺繍で飾られたヘッドピースでこのルックが完成に導かれました。

メイクアップはディオール ビューティです。

ポール・アンソニー・ケリーは、バーガンディベルベットとシルクのショールカラーの燕尾服、白いプリーツのコットンシャツ、黒いウールパンツ、そして黒いパテントレザーのダービーシューズを着用しました。また、ハイ ジュエリーのリングとブローチも身に纏っています。

グルーミングはディオール ビューティ。

ナオミ・ワッツは、黒いサテンドレスを着用しました。このドレスは、ガーゼの上にモスリンのベールが重ねられ、布製の花が刺繍され、外側にカーブを描いたスカートが特徴です。ナオミ・ワッツはハイジュエリーのリングとイヤリングも身に纏いました。

メイクアップはディオール ビューティです。

サンデー・ローズはストラップレスのオーガンザドレスを着用しました。このドレスは、全面に布製の花が刺繍され、ジョーゼットのスカートにはフラワーがグラデーションで刺繍されています。そしてこのルックは、フラワーが刺繍されたイヤリングによって完成に導かれました。

メイクアップはディオール ビューティです。

アレクサ・チャンは、サテンのホルターネックドレスを着用しました。このドレスは、シャルトルーズ色の幾何学模様が刺繍されたシフォン素材のインサートが特徴です。ウエストには布製のスイレンのブローチがあしらわれ、布製のスズランのブーケと黒いサテンのリボンで構成されたヘッドピースが衣装を完成させています。彼女はまたハイジュエリーのリングとイヤリングも身につけていました。

メイクアップはディオール ビューティです。

エイドリアン・ブロディは黒いウールとシルクのタキシードジャケット、黒いレザーパンツ、白いコットンシャツ、そしてプリント柄のシルクスカーフを着用しました。

カーリー・クロスは2026年 春夏オート クチュールのロングドレスを着用しました。エクリュのシルクジョーゼット製で、軽量なルーシュチュール構造の上に手作業でプリーツが施されたあと、更にツイストされています。 このルックは、布製の蘭が刺繍されたヘッドピースとシューズで完成されています。

ミランダ・カーは白いアンサンブルを着用しました。このアンサンブルは、ラインストーンの花が刺繍されたドレープオーガンザのバックレストップと、花とプリュムティス（水玉模様）が刺繍されたジョーゼットスカートで構成されています。

(C)Getty image

＠Dior #Dior ＃ディオールファインジュエリー

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/x4MWH