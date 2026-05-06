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2026年の母の日に向けて、今「実用性×癒し」を兼ね備えたギフト需要が急増しています。 本特集では、日々の疲れをやさしくケアできる“思いやり家電・ヘルスケアアイテム”を厳選。 「ありがとう」を、毎日感じてもらえるカタチにしませんか？ 忙しい毎日の中で、自分のことはつい後回しにしてしまうお母さん。 家事、仕事、家族のケア--気づかないうちに、疲れは少しずつ積み重なっています。 だからこそ今年の母の日は、 一瞬の“サプライズ”ではなく、 **これからの毎日をラクにする「思いやりのギフト」**を選びませんか？ 本特集では、以下のようなニーズに応えるアイテムをラインナップ： ●疲れた体をやさしく癒すリラックス家電 ●日常の“ちょっとした不便”を解消する便利アイテム ●健康管理をサポートするスマートデバイス ●夏の暑さ対策・熱中症対策に役立つ快適グッズ どれも、「もらって終わり」ではなく、 “毎日使うたびに嬉しくなる”実用性にこだわりました。

ケア・リラックス・時短・娯楽といった複数のニーズを満たす “生活支援型家電”が母の日ギフトとして注目されている

① 聴こえの悩みに寄り添う、「日常会話を快適にするサポート」

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年齢を重ねるにつれ、「テレビの音量が少しずつ大きくなる」「会話が聞き取りづらい」といった変化を感じる人は少なくない。 一方で、本格的な補聴器には抵抗感を持つケースも多く、 より気軽に取り入れられる“日常ケア”へのニーズが高まっている。 こうした背景から注目されているのが、 装着しやすく、日常生活の中で自然に使える集音デバイスだ。 会話やテレビ視聴など、日々のコミュニケーションをサポートしながら、 “聞こえにくさによる小さなストレス”を軽減できる点が支持されている。 母の日においても、 健康や安心感を意識した実用ギフトとして関心が高まっている。

② 自宅で無理なく整える、「足元からはじめるリラックス習慣」

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立ち仕事や家事、日常の移動などによって蓄積される足の疲れ。 忙しい日々の中では、自分自身のケア時間が後回しになりやすい。 近年では、外出せず自宅で手軽にリラックスできるセルフケア需要が拡大している。 その中で支持を集めているのが、 足元から身体を温め、リラックスタイムをつくるフットケア家電。 自宅にいながら簡単に使用できる手軽さに加え、 “毎日続けやすいケア習慣”として取り入れやすい点が評価されている。 日常の疲れを少しずつ整えるアイテムとして、 母の日ギフトでも人気を集めている。

③ 「見えづらい・切りづらい」を軽減する、新しいネイルケア習慣

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加齢とともに、 「爪が見えづらい」「細かな作業がしづらい」と感じる場面は増えやすい。 特に爪切りは、 力加減や角度調整が難しく、日常の中でも意外と負担になりやすいケアのひとつ。 こうした背景から注目されているのが、 手軽かつ安全性に配慮された電動ネイルケア機器だ。 力をほとんど使わず、手元をサポートしながら爪を整えられることで、 従来の爪切りに感じていた不安や面倒さを軽減。 “日常の小さな負担を減らすアイテム”として、 実用性を重視するギフト需要の中で存在感を高めている。

④自宅時間をもっと豊かにする、「手軽な映像体験」

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近年、自宅で過ごす時間の質を重視するライフスタイルが広がっている。 映画やドラマ、動画コンテンツを楽しむ時間は、 日常のリフレッシュや家族時間の充実にもつながる。 こうした流れの中で注目されているのが、 手軽に大画面体験を楽しめるホームプロジェクターだ。 設置のしやすさやコンパクト性に加え、 自宅にいながら非日常感を味わえる点が魅力とされている。 “もの”を贈るだけでなく、 過ごす時間そのものを豊かにするギフトとして支持されている。

⑤ 健康習慣を無理なく続ける、「毎日に取り入れやすい食生活サポート」

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健康意識の高まりとともに、毎日の食生活を見直したいと考える人は増えている。 一方で、忙しい日常の中では、 栄養管理や調理に時間をかけることが難しいという課題もある。 こうした背景から支持を集めているのが、 手軽に飲み物や栄養メニューを作れる調理家電だ。 準備や後片付けの負担を抑えながら、 日常の中で無理なく健康習慣を取り入れやすい点が評価されている。 “続けやすさ”を重視した実用ギフトとして、 母の日需要の中でも注目されている。

⑥暑さ対策を日常に取り入れる、「無理なく続けられる快適習慣」

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近年、気温の上昇や猛暑日の増加により、 日常生活の中での暑さ対策を意識する人が増えている。 一方で、外出時や空調の届きにくい環境では、 「十分に涼しさを感じにくい」「使用シーンが限られる」といった課題も見られる。 こうした背景から注目されているのが、 場所や用途に応じて柔軟に使えるポータブルファンだ。 高さ調整や折りたたみが可能なモデルでは、 卓上・床置きの両方に対応し、 限られたスペースでも取り入れやすい点が特徴とされている。 さらに、長時間使用に対応した設計や、 広範囲に風を届ける機能などにより、 日常使いから外出時まで幅広いシーンで活用が広がっている。 “暑さを我慢する”のではなく、 生活の中で無理なく快適さを取り入れる-- こうした冷却家電は、 季節に寄り添う実用的なギフトとして、 母の日においても関心を集めている。

締め文

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今年の母の日ギフトに求められているのは、 一時的なサプライズではなく、毎日の生活を少し快適にする“継続的な価値”。 日常の小さな負担を軽減し、 心身のゆとりや快適さにつながる実用家電は、 2026年の母の日における新たな定番となりつつある。

母の日限定で最大50％OFF、数量限定の特別施策も展開

母の日シーズンにあわせ、 対象アイテムにおいて段階的な割引施策（10％・15％・20％・最大50％OFF）を実施。 いずれも数量限定での提供となっており、 需要の高まりにあわせて早期終了の可能性もある。 実用性を重視したギフトを、 より選びやすい形で提供する取り組みとして展開されている。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/