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【拓殖大学】「学年最下位から東証プライム上場企業内定へ」学生が赤裸々に語る受験期の本音と葛藤。受験に関わる全ての方に贈る学生プレゼン映像を配信
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、３月１４日に開催したオープンキャンパスで行った学生プレゼン『先輩学生による受験体験記』を映像配信しました。プレゼンテーションでは受験勉強の仕方から受験期特有の不安や葛藤、親御さまへの気持ちを赤裸々に語っています。
■ 配信経緯
キモチと向き合う受験期の本音〜私が本当に求めていた環境と未来〜
ゴールデンウィークを前に大学受験に向けての意識が明瞭化する時期、これから始まる大学受験という未知の世界が始まり、受験生だけでなく、保護者さま、進路指導ご担当先生の進路サポートも本格化します。
本学ではひと足早く、今春のオープンキャンパスで葛藤や不安を抱えた受験期のリアルな勉強法や親子の対話、入学後に見つけた「夢中になれること」を本音で語った学生プレゼンテーションを実施。近年は親子でオープンキャンパスに参加する方が多く、受験勉強に留まらない、家族と共に乗り越えた受験期の本音と葛藤について２名の在学生が赤裸々に語り、大学受験に関わる全ての方にエールを贈りました。
https://youtu.be/1RwjR2an9_4
【ダイジェスト版】
■「今の迷いが将来の自分を変えたり支えたりすることもある。」
高校生の時に英語で学年最下位を取ったが、大学生になって様々な国・地域を留学・旅行し、東証プライム上場企業に内定。高校の受験期にやめられなかった自己嫌悪を振り返り、どう理解し、成長の糧としたのかを恥も晒すスタイルで話してくれました。
特に「両親に今でも感謝している２つのありがたかったこと」は必見です。
https://youtu.be/bKbd_Hi5y7s
■ 「受験は一人で抱え込まない。どんどん周りを頼ろう。」
受験期を振り返り、初めて自分と本気で向き合う時間だからこそ、何をすればいいのか分からない、そんな自分を知られるのが怖い。何も考えていないと思われるのが嫌だった。そんな自身の葛藤と陥りがちな受験勉強の失敗談を紹介。
特に「大学でようやく見つけられた、本気でやりたいこと」は必見です。
https://youtu.be/9N7CxLbA3EA?si
― 春のオープンキャンパス
日 程 2026年3月14日(日)開催
会 場 文京キャンパス
「先輩学生による合格体験記（12:40〜13:10）」※映像化に伴いタイトルを一部変更
【2026年度オープンキャンパス開催日程】
6月14日(日) 文京キャンパス
7月12日(日) 八王子国際キャンパス
8月1日(土)・2日(日) 八王子国際キャンパス
8月22日(土)・23日(日) 文京キャンパス
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■ 配信経緯
キモチと向き合う受験期の本音〜私が本当に求めていた環境と未来〜
ゴールデンウィークを前に大学受験に向けての意識が明瞭化する時期、これから始まる大学受験という未知の世界が始まり、受験生だけでなく、保護者さま、進路指導ご担当先生の進路サポートも本格化します。
https://youtu.be/1RwjR2an9_4
【ダイジェスト版】
■「今の迷いが将来の自分を変えたり支えたりすることもある。」
高校生の時に英語で学年最下位を取ったが、大学生になって様々な国・地域を留学・旅行し、東証プライム上場企業に内定。高校の受験期にやめられなかった自己嫌悪を振り返り、どう理解し、成長の糧としたのかを恥も晒すスタイルで話してくれました。
特に「両親に今でも感謝している２つのありがたかったこと」は必見です。
https://youtu.be/bKbd_Hi5y7s
■ 「受験は一人で抱え込まない。どんどん周りを頼ろう。」
受験期を振り返り、初めて自分と本気で向き合う時間だからこそ、何をすればいいのか分からない、そんな自分を知られるのが怖い。何も考えていないと思われるのが嫌だった。そんな自身の葛藤と陥りがちな受験勉強の失敗談を紹介。
特に「大学でようやく見つけられた、本気でやりたいこと」は必見です。
https://youtu.be/9N7CxLbA3EA?si
― 春のオープンキャンパス
日 程 2026年3月14日(日)開催
会 場 文京キャンパス
「先輩学生による合格体験記（12:40〜13:10）」※映像化に伴いタイトルを一部変更
【2026年度オープンキャンパス開催日程】
6月14日(日) 文京キャンパス
7月12日(日) 八王子国際キャンパス
8月1日(土)・2日(日) 八王子国際キャンパス
8月22日(土)・23日(日) 文京キャンパス
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/