【シンプルかつダイナミック”な構成で投影】赤十字×金沢工業大学の学生プロジェクトによるプロジェクションマッピング。金沢駅「鼓門」で5月8日(金)19時30分から20時30分まで

【シンプルかつダイナミック”な構成で投影】赤十字×金沢工業大学の学生プロジェクトによるプロジェクションマッピング。金沢駅「鼓門」で5月8日(金)19時30分から20時30分まで