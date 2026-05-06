株式会社ティースクエア・ミュージックエンタテインメントは、新生T-SQUAREの第2弾となるオリジナルアルバム『VOYAGE』を2026年6月3日(水)より発売いたします。





T-SQUARE





あのドラマティックな出会いから1年半が過ぎました。やはり若さとは驚くべきもので、若者たちの成長ぶりには思わず「ニヤッ」としてしまうほどです。ここで言う「オソロシイ」とは、嬉しさで思わず顔がほころんでしまうような意味合いです。





ライブでの演奏をご覧いただければお分かりのとおり、この1年半の間に彼らは大きく成長しました。演奏の堅実さや安定感があり、即興性においても限られた制約の中で自由奔放に表現しています。感性だけは真似できない、彼ら固有の資質が、T-SQUAREというフィルターを幾重にも通過して、いっそう輝きを放っているのです。





作曲家としての成長も著しく、当該アルバムでは新たな境地を提示しています。伊東、坂東という超ベテランと合流した現在のT-SQUAREは、まさに理想的な形でバンド活動を行っていると考えます。





俗世に惑わされることなく(失礼を承知で申し上げますが)、音楽的な活動は個々の考えに従い自由裁量に委ねられています。他流試合で腕を磨く者、学業との二足のわらじを履く者、山にこもって我が道を行く者など、それぞれが自律した選択を行っています。バンドとしてはホールツアーやフェスティバル出演、オーケストラとの共演など、厳選した演奏環境と活動に絞っており、学業最優先の方針の下での二足のわらじも本人の自由選択に基づきやりくりされ、周囲もそれを認めています。そうした選択そのものが、かえってメンバーの成長につながっていると感じられます。





音楽は決して追い込んで良いものではなく、自由であることが重要で、必要です。

長年のキャリアがそのさじ加減をうまく作用させており、T-SQUAREの音楽が瑞々しく、元気で魅力的に響く背景には、こうした日々の積み重ねが底流として存在しているのではないかと考えています。





かねてよりファンの要望が多かったこともあり、本作には「MOON OVER THE CASTLE」を収録しています。この曲は安藤正容が以前ANDY'Sというユニットで発表した楽曲であり、その後プレステ『GRAN TURISMO』のテーマ音楽として大ヒットしました。のちに旧T-SQUAREもカバーしています。今回、坂東 慧がプロローグとエピローグを加筆し、編曲を担当いたしました。





新生T-SQUAREは、1978年のデビューメンバーである伊東 たけし、スクエアの屋台骨を支える作曲・プロデュースワーク、そして日本を代表するトップドラマーとなった坂東 慧の両名に加え、長年サポートメンバーとしてスクエアを支え、昨年正式メンバーとして加入したベースの田中 晋吾が参加しています。さらに、才能あふれる新人として、キーボードに名古屋大学大学院在籍中でコンピューターを専攻する長谷川 雄一、ギターに同志社大学理工学部機械システム工学科在籍中の亀山 修哉が参加しています。お二人とも超優秀な理系の大学院生・大学生です。





以上、アルバムとメンバーの現状についてご報告申し上げます。ご確認よろしくお願いいたします。









■DISC 1

＜収録曲＞

1.T-Sレンジャー

2.First Flew ～僕が初めて空を飛んだ日～

3.At the End of the Day

4.Lucent

5.Azzurro

6.光芒の標 Koubou no Shirube

7.SUNRISE to SUNRISE

8.Homeward Voyage

9.prologue ～MOON OVER THE CASTLE～ epilogue









■DISC 2

特典Blu-ray Disc 『新生T-SQUARE ドキュメント & ライブ』

超レアな、アーティスト写真撮影シーンや2025年11月の長崎ライブより





VOYAGE





■商品情報

『VOYAGE』

2026年6月3日(水)発売 全世界同時配信開始

音楽配信サイトmoraにて5月8日(金)より全曲独占先行配信開始！(予定)





品番： OLCH10035-36

価格： 4,400円(税込)

・CD/SuperAudioCD Hybrid盤＆特典Blu-ray Disc付

・アナログ 30cmLP盤(完全生産限定盤)/180g重量盤

同時発売！





品番： OLAH-07

価格： 5,500円(税込)