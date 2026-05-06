日本赤十字社は、毎年5月を「赤十字運動月間」とし、活動への理解を深めてもらうための取り組みを行っています。その一環として、金沢駅「鼓門」を、赤十字のコーポレートカラーである“赤”で照らす「レッドライトアップ」を、5月2日から8日までの7日間実施しています。

このイベントの演出の一部として、金沢工業大学 情報デザイン学部 環境デザイン創成学科を中心とした「地方創生・商店街活性化・DK art caféプロジェクト」が手がけるプロジェクションマッピングが上映されます。

上映日は以下の通りです。

・5月2日（終了）

・5月8日（金）19:30～20:30（約1時間）

映像作品では、日本赤十字社の理念や活動を表現するとともに、来年迎える創立150周年に向けたカウントダウン演出として、「150」の数字も登場します。

ぜひこの機会に、赤く照らされた鼓門と、学生たちが創り上げた光の演出をご覧ください。

■地方創生・商店街活性化・DK art caféプロジェクトについて

地域の魅力発信や商店街活性化をテーマに、アートとデザインの力で社会に貢献する活動を行っています（プロジェクトリーダー：村上太一さんと北堀創羅さんの２名。いずれもメディア情報学科3年）。

本作品は、村山祐子教授（環境デザイン創成学科・メディア情報学科）を顧問とし、学生が主体となって取り組むプロジェクトの一環で制作されました。

作品の制作にあたってプロジェクトメンバーは、短い時間で観客の印象に残すために、映像の構成は”シンプルかつダイナミック”になるよう心がけました。

５月８日当日、プロジェクトメンバーは投影が始まってからの１時間、日本赤十字社のリーフレット配布の手伝いや、募金活動の手伝いも行います。

第２回目・５月８日の投影に向けた工夫



金沢駅「鼓門」でプロジェクションマッピング



プロジェクションマッピングの試験投影は4月28日深夜（29日午前0時から1時までの間）に行われました。試験投影の時間帯は、まわりの照明がすべて消えていて真っ暗だったため、非常に映える状況でした。

しかしながら５月２日の本番は19時30分から20時30分の時間帯だったこともあり、駅周辺はあちこちに照明が施され非常に明るい状況だったため、投影された映像の色が飛んでしまうことが分かりました。



このため５月８日の第２回目では、より効果的になるように、

・白よりも赤の割合を少し多めにする

・赤色で鼓門の屋根の輪郭をくっきり出す中に動きがある映像に変更

・細かい図案は避ける

といった修正を加え、よりバージョンアップした映像をお楽しみいただけます。







５月２日の第１回目の投影に向けてセッティングを終えた村上太一さん(写真左)と宮本直太郎さん（写真右）。いずれもメディア情報学科3年

（関連ページ）

「地方創生・商店街活性化・DK art caféプロジェクト」について

https://www.kanazawa-it.ac.jp/nyusi/honor/program.html#dkart

鼓門をレッドライトアップ！ ５月は赤十字運動月間

日本赤十字社石川県支部 2026年4月22日

https://www.jrc.or.jp/chapter/ishikawa/news/2026/0422_052840.html

金沢工業大学研究ガイド メディア情報学部 メディア情報学科 村山祐子 研究室

https://kitnet.jp/laboratories/labo0227/index.html