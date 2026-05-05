大人気商品が終売間近！「白苺」の収穫が終わりますので、母の日を過ぎると終売となります！ 苺！苺！苺！ 希少な白苺をトッピングし、中にも旬の最高級苺をゴロッゴロッと入れた「PREMIUM 白苺ショート」で、母の日にいちご狩りを楽しんでください。京都【パティスリー洛甘舎】

ＰＲＥＭＩＵＭ「白苺」ショートの特徴

希少な白苺をトッピングし、自家製いちごジャムで作ったスポンジ生地と苺のクリームに、旬の最高級苺をゴロッゴロッと入れた苺尽くしのPREMIUM「白苺」ショートです。旬の最高級苺は、「あまおう」等その時季の旬の苺を選定します。苺！苺！苺！をお楽しみください。

パティスリー洛甘舎 概要

「和魂洋才」をコンセプトに、「和」の素材に「洋」の技巧を凝らしたスイーツをお届けします。 洋菓子に京都らしい「和」の要素を加えることで、新しく、さらに美味しい「パティスリー洛甘舎」のスイーツが生み出されます。大切な方への贈り物に「パティスリー洛甘舎」だからこそ生み出せる「和魂洋才」のお菓子を！ URL ： http://rakkansha.jp 本店所在地：京都市中京区三文字町２２７－１藤六ビル１Ｆ（東洞院通六角西北角） 店長 ： 小久保 叶望 ＴＥＬ： ０７５－７０８－３２１３ e-mail ： info@rakkansha.jp