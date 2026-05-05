５月５日「ＪＡ全農チビリンピック2026」を開催 サッカーの日本一は「鹿島アントラーズつくばジュニア」！ ～「ニッポンの食」で子どもたちの成長と親子のふれあいを応援～

ＪＡ全農は、５月３日（日・祝）～５日（火・祝）に横浜市の日産スタジアムなどで開催された「ＪＡ全農チビリンピック2026」（主催：日刊スポーツホールディングス）に特別協賛しました。

今年で第４８回目を迎えたこのイベントに約9,700名が来場し、高橋尚子さんや全農所属の石川佳純さんら豪華ゲストとともに晴天のもと汗を流しスポーツを楽しみました。



優勝した鹿島アントラーズつくばジュニア



「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」は鹿島アントラーズつくばジュニアが優勝！

５月３日（日・祝）から行われた「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」は各都道府県の予選、ブロック大会（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）を勝ち抜いた１６チームが日産スタジアムに集結。８人制サッカーの日本一を目指して熱戦を繰り広げ、接戦の末、鹿島アントラーズつくばジュニア（茨城）が頂点に輝きました。

鹿島アントラーズつくばジュニア（黒ユニフォーム）と川崎フロンターレ（青ユニフォーム）

【ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会結果】

トラック競技、卓球競技も開催

トラック競技、卓球競技に出場した子どもたちの真剣なプレーに会場から大きな歓声と拍手が起こりました。また、全農所属で元卓球日本代表の石川佳純さんが卓球会場に登場し、卓球競技参加者と対決し、会場はさらに盛り上がりました。

親子マラソンの様子

マラソンリレーの様子

50/100mの様子

玉入れの様子

卓球競技の様子

石川佳純さん（全農所属）と 対決する参加者

国産農畜産物を贈呈

表彰式では各種目の入賞者へＪＡ全農 代表理事専務の尾本英樹から副賞として、「黒毛和牛焼肉用」や「九州産若鳥加工品」、「どんこ」、「精米」、「みんなのやさいシリーズ」、「農協マヨネーズ」などが贈呈されました。

また、各種目の参加者へ「ニッポンエール 青森県産王林 ドライフルーツ」、「カフェ・オレ」やクリアファイルなどを渡し、子どもたちを激励しました。

尾本専務から副賞贈呈（サッカー）

ゲストからのメダル贈呈（陸上競技）

ラジオ公開放送やステージイベントを開催！全農お楽しみ広場も来場者で賑わう！

日産スタジアム西口ゲート前広場で開催された「全農お楽しみ広場」の特設ステージでは、ＪＡ全農ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮのパーソナリティ遠山大輔さんと潮紗理奈さんが東京エフエムで生中継。ゲストにアスリートゲストや、日向坂４６の髙橋未来虹さん、宮地すみれさんをお迎えしました。また、「ニッポンエールブランドアンバサダー」であるＡＫＢ４８の倉野尾成美さん、佐藤綺星さん、下尾みうさんによるステージイベントも開催し、大いに賑わいました。

出展ブースでは、全農の商品ブランドである「ニッポンエール」の商品や神奈川県産商品などの販売、「和牛」「国産焼きもち」などのサンプリングを行い、来場者に振舞いました。また、クイズラリーに参加した来場者を対象に全農グループ販売７社の商品をお渡ししました。

ラジオの公開生放送の様子

「お楽しみ広場」の様子

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、サッカー大会をはじめ、スポーツと食に関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本イベントの模様も随時投稿しています。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

YouTubeチャンネルでの配信

YouTubeチャンネル「日刊スポーツ」、「サッカーキング」で「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」の準決勝から決勝戦までを次のアカウントでアーカイブ配信します。

＜日刊スポーツ 公式YouTubeアカウントURL＞

https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

＜サッカーキングYouTube＞※決勝戦のみ

https://www.youtube.com/c/SoccerKingJP

TikTokでの配信

TikTokアカウント「チビリンピック」にて、当日の競技の模様や参加選手のコメントなどイベントの様子を随時配信中。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

入賞者・参加者への提供商品一覧

【イベント概要】

（１）名 称：ＪＡ全農チビリンピック2026

（２）日 程：２０２６年５月５日（火・祝）９：００～１６：３０

※「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」は５月３日から開催

（３）会 場：日産スタジアム（横浜市港北区）

日産フィールド小机、しんよこフットボールパーク、

横浜市港北スポーツセンター（横浜市港北区）（卓球競技）

（４）主 催：日刊スポーツホールディングス、（公財）横浜市スポーツ協会

（５）後 援：横浜市にぎわいスポーツ文化局、朝日新聞社、文化放送、ＦＭヨコハマ、

（公財）日本サッカー協会、神奈川県サッカー協会、神奈川陸上競技協会、

神奈川県卓球協会、横浜市卓球協会

（６）特別協賛：全国農業協同組合連合会

（７）商品提供：全国農協食品株式会社、

全農パールライス株式会社、ＪＡ全農青果センター株式会社、

ＪＡ全農たまご株式会社、ＪＡ全農ミートフーズ株式会社、

全農チキンフーズ株式会社、酪王協同乳業株式会社、協同乳業株式会社

（８）協 賛：ＳＦＩＤＡ

（９）ゲスト一覧：アニマル浜口さん、高橋尚子さん、吉田沙保里さん、里崎智也さん、

中澤佑二さん、岩渕真奈さん、石川佳純さん（全農）

（１０）「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」出場チーム