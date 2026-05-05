キャラメル専門店〈NUMBER SUGAR(ナンバーシュガー)〉名古屋初出店！何気ない日常に、小さな幸せを。【タカシマヤ ゲートタワーモール】

有限会社秋広牧場【NUMBER SUGAR（ナンバーシュガー）とは】

2013年 東京・表参道に1号店をオープンしたキャラメル専門店。

味ごとにナンバリングしたキャラメルにちなみ、店名を「NUMBER SUGAR」と名付けました。

「何気ない日常に小さな幸せを届けたい」という想いを大切に、

無添加にこだわり自社工場で丁寧に1粒ずつ手作りしています。

今では表参道店に加え、丸の内店・代官山店の3店舗展開しており、5月20日から5月26日までの1週間限定で名古屋に初出店いたします。

【商品紹介】『クラシックキャラメル』各種(5粒入) 各税込700円

ナンバリングされた〈NUMBER SUGAR〉の代表的なキャラメル。やわらかな口どけとともに深みのある濃厚な味わいです。砂糖を焦がしてから生クリームを加える昔ながらの製法で、12種類のキャラメルを懐かしくも上品な甘さに仕上げています。

No.1 VANILLA

No.2 SALT

No.3 CINNAMON ＆ TEA

No.4 CHOCOLATE

No.5 RASPBERRY

No.6 ORANGE PEEL

No.7 ALMOND

No.8 GINGER

No.9 RUM RAISIN

No.10 COFFEE

No.11 MANGO

No.12 BROWN SUGAR

『8PCS.BOX』 税込1,123円

創業当初からあるNo.1～No.8までの8種類の味わいを1箱に取り揃えました。

1輪の花をプレゼントするイメージで作られたパッケージは、お花の咲き具合が3種類あり、贈る相手を思い浮かべながらお選びいただけます。

※10点以上お求めの場合は、パッケージをランダムで用意させていただきます。

『12PCS.BOX』税込1,685円

No.1～No.12までの全12種類が1粒ずつ入った、定番の人気商品。リボンの色は、ゴールド、シルバー、ネイビー、レッド、グリーンの5色からお選びいただけます。会社のお手土産やギフトにもおすすめです。12種類が２粒ずつ入った 24PCS.BOXもご用意しております。

※10点以上お求めの場合は、パッケージをランダムで用意させていただきます。

『キャラメルクリーム』 (135g) 各税込1,620円『ミルククリーム』 (135g) 各税込1,620円

人気のキャラメルクリームもご用意。冷やしてもなめらかなクリームは、ヨーグルトやとパンに合わせてお愉しみいただけます。とろける味わいの定番の３種類、キャラメル・ミルク・ラズベリーからお気に入りを見つけてはいかがでしょうか。

『バタースコッチ』(10粒入)税込1,242円

砂糖を焦がし水分を飛ばして作るバタースコッチは、カリッとした食感と香ばしさ、バターの濃厚な味わいがクセになるハードタイプのキャラメルです。リピーターの方も多い、唯一無二のおいしさをご堪能ください。

【ポップアップ詳細】ショッパー柄がデザインされたオリジナル巾着

期間：2026年5月20日(水)～5月26日(火)

場所：『タカシマヤ ゲートタワーモール』

２階イベントスペース

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅

1丁目1－3

期間中、ポップアップ会場にて〈NUMBER SUGAR〉の商品を税込3,000円以上お買い上げのお客様に数量限定でオリジナル巾着をプレゼントいたします。

※OPEN待ちの整列および日中の入店制限をご案内をさせていただく場合がございます。

株式会社シュガー

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-13