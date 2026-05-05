【PARCELLE JEWELRY 熊本店（鶴屋百貨店）】5月のジュエリーとイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場のパーセル ジュエリー熊本店では、5月も新作ジュエリーと月替わりのイベントを通じて、宝石とジュエリーの魅力をご紹介いたします。

TOPICSでは、5月6日(水・祝)まで鶴屋百貨店で開催されている「鶴屋カード・無金利フェア」への参加をご案内いたします。期間中、鶴屋カードをご利用のうえ、対象の分割払いをお選びいただくと、分割手数料が無料となります。ジュエリーのお迎えや、ルースからのお仕立てをご検討中のお客様にも、お選びいただきやすい期間です。

FEATURED JEWELRYでは、Mille Gothique（ミルゴシック）をご紹介いたします。ゴシック建築のような意匠と、アール・デコの時代の美意識を受け継いだシリーズで、繊細に刻まれた手打ちのミルが煌めきと陰影を生み出し、ダイヤモンドの輝きを静かに引き立てます。店頭では、Mille Gothique（ミルゴシック）の魅力をまとめた冊子もご用意しております。

JEWELRY EVENTSでは、パーセル ジュエリー熊本店から始まるTRUNK SHOW、創業メンバー・宮本陽子による特別相談会、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心にしたルースのご紹介まで、内容の異なる3つのイベントをお届けいたします。

また、オンラインストア限定では、日本の伝統色から着想したCent Couleur（サンクルール）をご紹介いたします。天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色を、オンラインストアにてご覧いただけます。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ 鶴屋カード・無金利フェア ― 5月6日(水・祝)まで

パーセル ジュエリー熊本店では、5月6日(水・祝)まで、鶴屋百貨店で開催されている「鶴屋カード・無金利フェア」に参加しております。

期間中、鶴屋カードをご利用のうえ、対象の分割払いをお選びいただくと、分割手数料が無料となります。ジュエリーのお迎えや、お仕立てをご検討中のお客様にも、お選びいただきやすい期間です。

新作ジュエリーや一点もののリング、ルースからのお仕立てなど、店頭ではスタッフがご希望に合わせてご案内いたします。



対象商品やお支払い条件などの詳細は、鶴屋公式サイト(https://www.tsuruya-dept.co.jp/service/tsuruyacard/index.html)またはパーセル ジュエリー熊本店スタッフまでお尋ねください。

※ 鶴屋カードでのお支払いが対象です。

※ 一部対象外商品がございます。

※ 適用条件の詳細は、鶴屋公式サイトまたは店頭スタッフまでお尋ねください。

鶴屋カード公式サイト：https://www.tsuruya-dept.co.jp/service/tsuruyacard/index.html

FEATURED JEWELRY

■ Mille Gothique ― 手打ちのミルとK9が生み出す、静かな陰影と奥行き

Mille Gothique（ミルゴシック）は、ゴシック建築のような意匠と、アール・デコの時代の美意識を受け継いだシリーズです。繊細に刻まれた手打ちのミルが煌めきと陰影を生み出し、ダイヤモンドの輝きを静かに引き立てます。

アンティークジュエリーにも用いられてきたK9をあえて採用することで、ダイヤモンドの白い輝きはどこかやさしく、時間を重ねたような深みを帯びて映ります。光を受けて繊細にきらめく表情は、華美になりすぎず、日常に溶け込みながらも確かな存在感を添えます。

中石にはダイヤモンドのほか、お好みのカラーストーンによるカスタムオーダーも承ります。ダイヤモンドだけでなく、ケシ真珠やカラーストーンを組み合わせたもの、唐草やリボンモチーフなど、さまざまなデザイン展開がございます。

店頭では、Mille Gothique（ミルゴシック）の魅力をまとめた冊子もご用意しております。ミル打ちの解説をはじめ、素材や仕立てについても詳しくご紹介しております。

直線と曲線が織りなす構築的な美しさと、手仕事ならではの温もり。その両方が調和したMille Gothique（ミルゴシック）を、店頭にてご覧ください。

JEWELRY EVENTS

ミルゴシック。手打ちのミルが、ダイヤモンドの光に静かな陰影を添えます。ゴシック建築を思わせる意匠と美意識が重なるリング。ミルゴシック シリーズ：税込148,500円より(K9YG・ダイヤモンド)ミルゴシックを詳しくご紹介した冊子を店頭にてお渡ししております。スタッフまでお尋ねください。

5月のパーセル ジュエリー熊本店では、一般販売前の新作や通常は店頭でのご紹介機会が限られるジュエリーをご覧いただく2日間、創業メンバーによる特別相談会、宝石そのものの個性に触れながらお仕立てまでご相談いただけるSTONE marcheを開催いたします。

5月7日(木)・8日(金)のTRUNK SHOWは、パーセル ジュエリー熊本店から始まります。今回は熊本店が最初の開催店舗となるため、初日は特に多くのアイテムをご覧いただける予定です。一般販売前の新作ジュエリーや、店頭に並ぶ機会の限られるコレクションを中心に、月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間です。また、5月7日(木)の初日には、代表取締役の品田琴恵が来店いたします。

5月15日(金)のCARAVANでは、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子が店頭に立ちます。通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、ルース選び、デザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を直接承ります。

5月23日(土)・24日(日)のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意いたします。濃淡や形の異なるエメラルドを見比べながらお選びいただけるほか、2ピースのみのトラピッチェエメラルド、やわらかな艶と奥行きのある表情をもつ翡翠もご覧いただけます。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY 熊本店：096-355-0080（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー熊本店までお気軽にお問い合わせください。

■ TRUNK SHOW ― 5月7日(木)・8日(金)

毎月2日間のみ開催する「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや、通常は店頭でのご紹介機会が限られるコレクションをいち早くご覧いただけるイベントです。月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間となっております。

5月のTRUNK SHOWは、パーセル ジュエリー全店の中で、パーセル ジュエリー熊本店から開催いたします。今回は熊本店が最初の開催店舗となるため、初日は特に多くのアイテムをご覧いただける予定です。新作を中心に、リング、ネックレス、カラーストーンを用いたジュエリーなど、店頭に並ぶ機会の限られるアイテムをご紹介いたします。

また、5月7日(木)の初日には、代表取締役の品田琴恵が来店いたします。ジュエリーの選び方や重ね着け、ルースからのお仕立てなど、店頭スタッフとともに、お客様一人ひとりの装いやお好みに合わせてご案内いたします。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー熊本店までお問い合わせください。

5月7日(木)の初日には、代表・品田琴恵が来店いたします。■ CARAVAN ― 5月15日(金) ― 創業メンバー・宮本陽子による特別相談会

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が各店舗を巡回し、宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接承るイベントです。宮本は、バイヤー兼デザイナーとして、宝石の買い付けや商品企画にも携わっております。

会期中は、通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺い、ジュエリーとしての仕立て方をご提案いたします。

ルース選びからデザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーのあらゆるご相談を宮本が直接承ります。すでにお持ちのジュエリーを活かしたい方、新たにご自身だけの一点ものを仕立てたい方にも、具体的にお話しいただける機会となっております。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー熊本店（電話：096-355-0080（直通））までお問い合わせください。

■ STONE marche ― 5月23日(土)・24日(日)

毎月開催している「STONE marche（ストーンマルシェ）」は、多彩な宝石を一堂にご覧いただける催しです。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままのお迎えも承っております。会期中の対象ルースは、通常の約半額にてご紹介いたします。

5月のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意いたします。

エメラルドは、爽やかな湖を思わせる明るいグリーンから、森の奥を思わせる深みのあるグリーンまで、濃淡や形の異なるルースをご覧いただけます。多彩なエメラルドの中から、お好みの色合いや形を見比べながらお選びいただけることも、ストーンマルシェならではの魅力です。

また、内側に歯車のような模様が現れるトラピッチェエメラルドも、2ピースのみご用意いたします。自然が生み出した模様は一つひとつ異なり、同じものが二つとない表情をご覧いただけます。

もう一つの5月の誕生石である翡翠は、日本でも古くから親しまれてきた歴史のある宝石です。とろりとした艶や、色の濃淡、模様が織りなす奥行きのある表情が魅力。カット石の強い輝きとは異なる、やわらかな存在感をご覧いただけます。

当日は、グリーン系の宝石以外にも、さまざまなルースが店頭に並びます。宝石そのものの個性に触れながら、お仕立てまで含めてご相談いただける2日間です。

PARCELLE JEWELRY 熊本店

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いできるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」。ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。



実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。

■【オンラインストア限定】Cent Couleur ― 日本の伝統色20種をまとったリング

オンラインストアより、日本の伝統色から着想したCent Couleur（サンクルール）のご紹介です

Cent Couleur（サンクルール）は、「百の色」という名を持ち、花冠のように宝石が連なるデザインで、PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）創業当初から愛され続けてきたリングです。

今回のオンラインストア限定モデルでは、天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色をご用意いたしました。空に見る青、藍染に宿る深み、花々のあわい彩りなど、色の名が持つ情景を、宝石の組み合わせによって表現しております。

アンティークジュエリーを思わせるクラシカルな趣に、和の色彩をしのばせたCent Couleur（サンクルール）。色の重なりや宝石の個性を、オンラインストアにてご覧ください。