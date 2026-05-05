モレスキンから、『ロード・オブ・ザ・リング』にインスパイアされた限定版コレクションが登場

モレスキン ジャパン株式会社

モレスキンジャパン株式会社（所在：東京港区）は、世代を超えて想像力を刺激し続ける不朽の名作映画シリーズ『ロード・オブ・ザ・リング』にインスパイアされた、新たなコレクションを2026年5月5日（火）よりモレスキンストア・公式オンラインストアにて発売し、取扱店舗では順次展開します。

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ（WBDGCP）とのパートナーシップにより誕生した本コレクションは、この伝説的な物語をノートブックという形で再現。各アイテムには、一目でそれとわかる象徴的なシーンやキャラクターが取り入れられており、モレスキンらしい温かみと創造性を活かしたデザインのカバーには物語のタイムレスな精神を反映した洗練された色調とミニマルなグラフィックが採用されています。

日々の記録を大切にする方やクリエイティブな活動を楽しむ方、そして新たな挑戦を続けるすべての人に向けたこのコレクションは、ハードカバーおよびソフトカバーのノートブックに加え、ペン、鉛筆、ポストカード、ピンズ、ステッカー、そしてギフトボックスセットを展開。

詳細については、moleskine.co.jp またはお近くのモレスキン取り扱い店舗にてご確認ください。

□「ロード・オブ・ザ・リング」限定版コレクション 製品ラインアップ

【5月５日（火）発売】

（画像左から）

ノートブック

・アラゴルン（ラージ / ハードカバー / 横罫）：4,565円 / デザインボックス付：5,346円

・フロド＆サム（ラージ / ハードカバー / 横罫・無地）：4,565円 / デザインボックス付：5,346円

・レゴラス＆ギムリ（ラージ / ハードカバー / 横罫）：4,565円 ※モレスキン会員限定商品

・XLサイズ（ソフトカバー / 横罫）：5,665円

ダイアリー

・18ヵ月ウィークリー（ラージ / ハードカバー）：5,610円

（画像左から）

アクセサリー（カスタマイゼーション）

・ステッカー セット（3枚入り）：1,320円 ※直営店・moleskine.co.jp・Amazon限定

・ポストカード セット（7枚入り）：1,606円

・パッチ セット（3個入り）：2,970円

・ピンズ セット（2個入り）：3,300円

【６月中旬発売予定】

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・カイエジャーナル（XL / 3冊セット）：4,400円

・コレクターズボックス（ラージ）：6,380円

▶ 内容：ノートブック、カイエジャーナル、鉛筆2本

・プレミアムボックス（ラージ）：12,980円

▶ 内容：ノートブック、ボールペン、ピンズ2個セット

・モレスキン ｘ カヴェコ（ボールペン）：4,840円

・モレスキン ｘ ブラックウィング（12本鉛筆セット）：7,260円

※上記価格はすべて税込。

※デザインボックスなしの製品は、直営店・公式オンラインストア以外の取り扱い店舗にて販売。

モレスキンについて

Moleskine(R)は1997年にブランドとして誕生し、かつてヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ、ブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家たちに愛用されながらも絶版となっていた、名もなき黒いノートブックの相続人であり継承者です。今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開し、今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナル達をサポートしています。

モレスキンは現在、世界各地に60店舗以上を展開。ミラノ・イタリア本社のもと、モレスキン・アメリカ（2008年設立）、モレスキン・ドイツ（2013年設立）、およびモレスキンAPAC（2018年設立／日本・中国・シンガポールを含む）によって、グローバルに事業を展開しています。

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ（WBDGCP）について

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

『ロード・オブ・ザ・リング』について

2026年、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ第1作公開から25周年を迎えます。

物語の舞台は中つ国。シリーズは、フロド・バギンズが伝説の「一つの指輪」を破壊するという危険な使命に旅立つところから始まり、そこから類まれな冒険が続いていきます。

J.R.R. トールキンによる名高い『指輪物語』および『ホビットの冒険』を原作とし、ピーター・ジャクソン監督が手がけたニュー・ライン・シネマの壮大な6部作映画シリーズは、世代を超えてファンに愛され、全世界で興行収入60億ドル、アカデミー賞17部門受賞という映画史上最多受賞シリーズとなっています。

(C) New Line Productions, Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING and the names of the characters, items, events and places therein are (TM) of Middle-earth Enterprises, LLC under license to New Line Productions, Inc. (s26)