馬油スキンケアブランド「サンキューバーユ」伊勢丹新宿店にて5月6日より期間限定POPUPを開催

株式会社サンテフレスコ

馬油スキンケアブランド「サンキューバーユ」（株式会社サンテフレスコ）は、5月6日（水）～ 5月12日（火）の期間限定で伊勢丹新宿店にてPOPUPを開催します。 本POPUPでは、これから本格化する夏の紫外線シーズンに向け、“こうね100％生馬油”と“馬プラセンタ原液”を中心としたシンプルな素肌ケアをご提案します。 また、同時期に静岡伊勢丹でも出店、ブランドの取り組みを各地でご紹介してまいります。

◇会場：伊勢丹新宿店 本館５階ベッドバス・パウダールーム

◇会期：5月6日（水）～5月12日（火）

※同期間、静岡伊勢丹でも展開

■ 紫外線シーズンに向けた素肌ケア

紫外線量が増えるこれからの季節は、日々のスキンケアにおいて、肌のうるおいを保ち、コンディションを整えることが大切です。 サンキューバーユでは、肌に必要な要素を丁寧に見極め、“こうね100％生馬油”と“馬プラセンタ原液”によるシンプルなケアをご提案しています。

■ “こうね100％生馬油 × 馬プラセンタ原液”によるシンプルケア

本POPUPで中心にご提案するのは、“こうね100％生馬油”と“馬プラセンタ原液”の組み合わせによるシンプルケアです。 洗顔後、“こうね100％生馬油”をブースターとして使用し、その後“馬プラセンタ原液”で整えることで、日々のスキンケアに取り入れやすいシンプルなステップをご提案します。

“こうね100％生馬油 × 馬プラセンタ原液”■ “こうね100％生馬油”について

「こうね100％生馬油」は、馬のタテガミ部分の希少な油脂のみを使用した天然由来のピュアオイルです。 ブースターオイルとして肌をやわらかく整え、その後のケアをなじみやすくするアイテムとしてご活用いただけます。 馬油の使用に際して「油焼け」を気にされるお声もございますが、本製品は肌になじみやすく、さらりとした使用感が特徴で、日中のスキンケアとしてもお使いいただけます。 サンキューバーユでは、一年を通じた紫外線対策の一環として、スキンケアの最初に“こうね生馬油”をなじませた後、日焼け止めを重ねる使い方をご提案しています。

■ 伊勢丹限定「夏の素肌ケアセット」

本POPUPでは、基本となる2アイテムに加え、外出時にもお化粧の上から手軽に肌へうるおいを与えるアイテムとして、「こうね生馬油化粧水（ミスト）」を組み合わせた期間限定セットをご用意しております。

夏の素肌ケアセット夏の素肌ケアセット

【10％OFF＋ミスト化粧水プレゼント】

〈セット内容〉 こうね100%生馬油（50g）、馬プラセンタ原液（30ml）、こうね生馬油ミスト化粧水（８ml）

価格：13,860円（税込）

■ 開催概要

・会場：伊勢丹新宿店 本館５階ベッドバス・パウダールーム

・会期：5月6日（水）～5月12日（火）

・営業時間：店舗に準ずる

※同期間、静岡伊勢丹でも展開

■ 店頭でのうるおい体験

会期中は、ブース内にて随時ご参加いただける体験をご用意しております。 ”3分でうるおいを実感”できる、生馬油石鹸・こうね生馬油・馬プラセンタ原液を使用したシンプル素肌ケア体験です。

■ ブランド創業ストーリー

店頭では全ての商品をお試しいただけます。創業者 岡田恵子 現在６３歳、すっぴん肌。

サンキューバーユは、馬油美容家・岡田恵子が54歳の時に創業したオリジナルブランドです。 岡田は20代の頃に重度の火傷を負い、その後も肌の乾燥やコンディションの変化に悩む中で、馬のたてがみ部分「こうね」を原料とした馬油と出会いました。その使用感に深く感銘を受けたことをきっかけに、感謝の想いを込めて立ち上げたのが「サンキューバーユ」です。

創業当初は小さなワゴン販売からスタート。目の前のお客様一人ひとりに向き合いながら、親子で少しずつブランドを育ててきました。伊勢丹新宿店は、私たちにとって憧れのステージです。その売場に今年も立てることへの感謝を胸に、会期中は店頭で直接、商品の魅力とブランドの想いを届けます。

日々のスキンケアを通じて自然と会話が生まれ、親子の時間を重ねてきたことも、このブランドの大切な背景のひとつです。創業の背景や想いについては、以下のInstagram動画でもご覧いただけます。

■ 母の日に寄せて

サンキューバーユ創業ストーリー :https://www.instagram.com/p/DXGd9LNEWln/

5月10日の母の日を前に、日々のスキンケアを通じて母娘の時間が生まれる。

そんなひとときをお届けできればと考えております。 母娘の絆を深める機会となればとの思いで、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

公式ホームページ :https://www.thankyou-bayu.com/?srsltid=AfmBOopHssoevtuCyIXjK-RFu9n3-Y9W9w2UweDfFAEI6JJRgpOsLJH-公式Instagram :https://www.instagram.com/thankyoubayu/