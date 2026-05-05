【SEKIYA RESORT】GALLERIA MIDOBARU にて、酒器ブランド「NONJOHN」の個展を開催

株式会社関屋リゾート

株式会社SEKIYA RESORT（大分県別府市）が運営するGALLERIA MIDOBARU にて、2026年5月16日（土）から5月30日（土）まで、関屋芸術0号室 第6弾企画として、酒器ブランド「NONJOHN」の個展を開催いたします。

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旅先で出会う、酒器のある時間

今回展示を行うNONJOHNは、主に酒器を中心とした作品を展開するブランドです。「より深くお酒を味わうために」をモットーに、日々の晩酌や誰かと過ごすひとときの中で、ほんの少し気分を変えてくれる存在としての酒器を提案しています。

手に馴染む質感や、注がれた酒の表情、器によって変わる時間の空気感。酒器は単にお酒を注ぐためのものではなく、過ごす時間そのものに小さな変化や豊かさを与えてくれる存在でもあります。

本展示では、NONJOHNの酒器が持つ実用性と造形美の両面に触れていただける展示を行います。作品それぞれが持つフォルムや素材感、手に取った際の感覚を通して、ご自宅で過ごす時間や、お酒を楽しむひとときを想像しながらご覧いただけます。

また、展示作品は会場にてお買い求めいただけます。旅先で出会った作品を、ご自宅でも日々の晩酌や食卓の時間の中でお楽しみください。

アーティストコメント｜NONJOHN

NONJOHNは、“TO SAVOR ALCOHOL MORE（お酒をより味わうために）”をスローガンに、

お酒を味わうための機能から設計した酒器をはじめ、

ものづくり・ことづくりを通してお酒を嗜む時間をデザインするブランドです。

このたび、ガレリア御堂原様よりお声がけをいただき、

初めての個展を開催させていただく運びとなりました。

本展示では、旅の醍醐味を「その土地でしか味わえない体験に触れること」と捉え、

土地ごとに個性を持ち、鮮度や背景が味わいに直結する「日本酒」に焦点を当てています。

日本酒をより美味しく味わうために設計したプロダクトと、

その背景にあるコンセプトや制作工程をご覧いただくとともに、

展示品の多くはご購入も可能ですので、ぜひお手に取っていただき、

お酒を嗜む時間の豊かさを感じていただければ幸いです。

関屋芸術0号室とは

関屋芸術0号室は、“ホテルの一室にあるような静けさと親密さの中で、まだ名の知られていない光が灯る場所”をテーマに、若手や地元アーティストに焦点を当てた展示企画です。

宿泊施設である GALLERIA MIDOBARU が持つ「滞在とアートの融合」という特性を生かし、訪れた方が作品と自然体で向き合える空間づくりを目指しています。

旅先で過ごす時間には、普段より少しゆっくりと物事に目を向けられる余白があります。温泉や食事、滞在そのものを楽しむ中で、ふと作品と出会い、感性に触れる。関屋芸術0号室は、そんな体験を届ける展示企画です。

【開催概要】

会期：2026年5月16日（土）～5月30日（土）

会場：GALLERIA MIDOBARU 1F STUDIO

入場：無料

※展示作品はご購入いただけます

■鑑賞時間

宿泊のお客様（Galleria Midobaru・テラス御堂原）/ 8:00～22:00

外来のお客様 / 11:00～15:00

NONJOHN公式ホームページはこちら

https://non-john.com/

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

GALLERIA MIDOBARUのご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

テラス御堂原のご予約はこちら

https://beppu-midoubaru.jp/

■SEKIYA RESORTについて

GALLERIA MIDOBARUテラス御堂原別邸はる樹

株式会社SEKIYA RESORTは、大分県別府市にて120年以上の歴史を持つ宿泊事業を基盤に、「旅で世界とヒトを明るくする」という理念のもと、旅館・ホテル運営および新規事業を展開しています。

代表取締役の林太一郎は、従来の温泉旅館の枠にとらわれない宿づくりに取り組み、別府において先駆けてデザイナーズ旅館「別邸はる樹」を開業し、新たな宿泊スタイルを確立。入社時から売上を30倍以上に成長させ、地域に新たな価値を創出してきました。

現在は、別府市内にて「別邸はる樹」「テラス御堂原」「GALLERIA MIDOBARU」の3施設を運営。それぞれ異なるコンセプトで多くのお客様から支持を得ており、「GALLERIA MIDOBARU」は国内外のデザイン賞を受賞、「テラス御堂原」は「第五回旅館甲子園グランプリ」にて全国約1500社の頂点に選ばれました。

また、Great Place to Work(R) Institute Japanによる「働きがいのある会社ランキング」においてベストカンパニーに選出されています。

さらに、ホテルコンドミニアム「100年別荘(TM)」シリーズの開発・販売・運営など新規事業にも取り組み、旅の価値そのものの拡張に挑戦しています。

今後も関屋リゾートは、地域とともに成長しながら、旅を通じて人と世界をより明るくする価値創造を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社SEKIYA RESORT

代表：林 太一郎

本社住所：〒874-0831 大分県別府市堀田町5番57号

設立：1965年6月8日

事業内容：旅館・ホテルの運営 不動産、旅館ホテルの所有及び管理 水産養殖業 仕出し ほか