【こどもの日特別クーポン】キッズメニューが20%OFF！5月5日より、公式アプリで配信

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」では、2026年5月5日（火・祝）より、キッズメニュー8品が20%OFFとなる期間限定クーポンを公式アプリで配信いたします。

【アプリ会員限定】お得なクーポン配信

＜内容＞

トマト＆オニオンのアプリ会員限定で、キッズメニューが20%OFFとなるクーポンを配信いたします。

＜クーポン配信期間＞

2026年5月5日（火・祝）～ 5月10日（日）

＜クーポンのご利用にあたり＞

トマト＆オニオン公式アプリで会員登録後、配信されるクーポンの番号をお席のタブレットに入力のうえ、ご注文ください。なお、ご利用日当日にアプリをダウンロードし、会員登録いただいた場合も割引の対象となります。詳しくはクーポンの利用条件をご確認ください。

※安全衛生上の理由により、小学生以下のお子様のみでのご入店はお断りしております。必ず保護者様ご同伴の上、ご利用ください。

＜対象店舗＞

トマト＆オニオン全店

※仕入・販売状況により、予告なく販売中止する場合がございます。

配信クーポンでは、キッズメニュー8品をお得にご利用いただけます。ぜひアプリをダウンロードのうえ、ご確認ください。

アプリのダウンロードはこちらから！ :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

クーポン一例

【トマト＆オニオン】スマイルキッズクラブ

トマト＆オニオンでは、小学生までのお子さまはどなたでも入会できるキッズ会員を募集しています。

入会・年会費は無料で様々な特典をご用意しております！

※一部店舗では実施しておりません。実施店舗においても曜日、時間帯によってお受けできない場合がございます。特典１

誕生月には前々日までのご予約で

バースデーケーキプレゼント!!

※写真はイメージです。特典２

いつでも使える

ドリンクバー無料券が届く！

※写真はイメージです。※時期、イベントによって内容は異なります。特典３

学校行事やイベントの際に

お知らせやクーポンなどをご用意!!

※写真はイメージです。※時期、イベントによって内容は異なります。特典４

夏休みクリスマスなど

季節ごとに特別イベントを開催!!

スマイルキッズクラブの詳細はこちらから！ :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/smilekids.html

アメリカンダイニングレストラン 「トマト＆オニオン」

トマト＆オニオンは、美味しいハンバーグが食べられる洋食レストランです。お店はアーリーアメリカン調で、あたたかく家庭的なイメージを大切にしています。ステーキやハンバーグは美味しく召し上がっていただくため、アツアツの鉄板で提供するスタイルをとっています。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/

公式アプリ：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

公式X：https://x.com/tomaoniofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）