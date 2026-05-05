HYBE × Geffen Recordsグローバル・タレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11 5月5日（火）よる8時より「ABEMA」で無料放送

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11を2026年5月5日（火）よる8時より無料放送いたします。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11先行映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=os7IS2qLR8I ]

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

今夜放送の#11では、ついに中間審査の結果が明らかになります。これまで過酷なトレーニングと審査を乗り越えてきた候補生たち。夢を掴み取る者と、その場を去る者。それぞれの想いが交錯する中、スタジオにも緊張が走ります。

さらに、最終審査に向けた“ラスト10日間”がいよいよスタート。デビューメンバーとの本格的なレッスンが始まり、候補生たちはこれまで以上に難易度の高い課題へと挑んでいきます。

求められるのは、個性とチームとしての一体感。限られた時間の中で、その両立という大きな壁に向き合いながら、それぞれが自分の限界を突破しようともがき続けます。

果たして、最終審査に進む“最後の2人”に選ばれるのは誰なのか――。そして、デビューという夢に最も近づくのは誰なのか。

最終審査へ向けた最後の準備が始まる、その一部始終をぜひ「ABEMA」でご覧ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#11放送日時：2026年5月5日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#11配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CAVPodjMHmtZWw

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）